Pojišťovny skrývají informace o rizikových pojistkách

Detailní srovnání všech rizikových pojistek by nepochybně přesáhlo únosný rozsah článku. Proto se v této analýze rizikového životního pojištění omezím jen na základní charakteristiku tohoto pojištění a na zásadnější rozdíly v nabídce jednotlivých produktů.

Co to je rizikové životní pojištění?

Obávám se, že většina klientů, kteří uzavírají jakoukoliv formu životního pojištění, na rizikové životní pojištění pohlíží jako na automatickou součást pojištění (spoření), se kterou není možno příliš pracovat. Možná trochu poučenější budou ti, kteří rizikové životní pojištění uzavírají pro pojištění schopnosti splácet úvěr.

Ve skutečnosti je právě rizikové životní pojištění zcela samostatným druhem pojištění uzavíraného pro případ úmrtí pojištěného. Lze je sjednat buď pro finanční zajištění rodiny, nebo na základě požadavku banky při uzavírání stavebních, hypotečních a jiných úvěrů. Rizikové životní pojištění jako takové nelze odečítat z daňového základu.

Je nutné si uvědomit, že jde o klasický typ pojištění, které v případě, když pojistná událost nenastane, zaniká po sjednané době až na některé výjimky zcela bez náhrady. A pojistnou událostí je pouze smrt pojištěného. To znamená, že zcela pregnantně a asi trochu dysfemicky řečeno, pokud neumřete, nedostanete nic.

Rizikové životní pojištění lze rozšířit, pokud to již není jeho automatickou součástí, o zproštění od placení pojistného v případě přiznání plné invalidity pojištěnému nebo pojistníkovi. A opět, po přiznání invalidity neplatíte nic, ale pokud nenastane pojistná událost, také na konci pojistného období nic nedostanete. Stejně tak bez náhrady zaniká pojištění i v případě vypovězení smlouvy pojištěným.

I u rizikového životního pojištění vzniká určitá rezerva pojistného v řádu jednotek procent za celou dobu trvání pojištění, ale nárok na odbytné přesto u většiny pojišťoven nenastává.

V některých materiálech je prezentována varianta pojištění smrti a dožití jako rizikové životní pojištění. Toto označení není přesné. Jednalo by se nutně o pojistky s tvorbou zisku, a to rizikové životní pojištění v žádném případě není. Ani všechny pojišťovny neužívají název "rizikové", např. Kooperativa a Amcico používá označení "dočasné životní pojištění pro případ smrti“"a také se můžete setkat s označením typu ")věrové pojištění".

V čem se tedy mohou jednotlivé produkty lišit?

Je to zejména:

1) účel pojištění

- finanční zajištění rodiny

- schopnost splácet úvěr

2) pojistné

- pevná pojistná částka

- pojištění s klesající pojistnou částkou

- indexace pojistného

3) vstupní věk a délka pojištění (minimální a maximální hodnota)

4) prokazování zdravotního stavu

5) pojistná částka

6) zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity

7) výluky z vyplacení pojistné částky

Porovnání produktů

Kvalita informací o investičním životním pojištění na webech pojišťoven je slabá, v případě rizikového životního pojištění není informovanost, až na čestné výjimky, téměř žádná. Informace lze získat, mimo osobní kontakt s finančním poradcem, jen z všeobecných, případně zvláštních pojistných podmínek. Vypadá to, že ten převrácený přístup k rizikovému životnímu pojištění vyhovuje zejména vlastním pojišťovnám. Samozřejmě, jde jim hlavně o tu spořicí část pojistky.

Podmínky nabízené pojištěnému se odvíjejí od účelu pojištění. Jeden balík podmínek tvoří pojištění pro zajištění rodiny, druhý balík pak představují produkty pro zajištění schopnosti splácet úvěr.

Vstupní věk, doba pojištění

Dolní hranice vstupního věku je 15-18 let. Horní hranice je ovlivněna minimální požadovanou dobou pojištění. Bývá na úrovni 60-70 let. Doba pojištění se pohybuje od 1 roku do 30 let, ale Komerční pojišťovna uzavírá smlouvy i na dobu neurčitou. Od roku 2003 je zcela zřetelný posun horní věkové hranice pro vstup do pojištění.

Prokazování zdravotního stavu

Pojišťovna, zejména při vyšších pojistných částkách, podmiňuje uzavření smlouvy kontrolou zdravotního stavu pojištěného. Zdravotní stav lze obecně prokázat několika způsoby. Nejjednodušší je zdravotní dotazník, na dalším stupni je výpis ze zdravotní dokumentace a nakonec kontrola zdravotního stavu u smluvního lékaře pojišťovny.

Finanční limity pro použití vyšších stupňů prokazování zdravotního stavu jsou u jednotlivých pojišťoven značně rozdílné. U Pojišťovny ČS postačí pouze zdravotní dotazník do pojistné částky 2,5 mil. Kč a např. u Generali jen do 300 000 Kč. Výrazně jednodušší jsou podmínky u pojištění úvěrů.

Výši pojistného ovlivňuje také to, zda pojištěný je muž, nebo žena. Pro ženy vychází jinak v jednotlivých parametrech stejná pojistka levněji. To vychází z úmrtnostních tabulek, kdy se ženy dožívají statisticky vyššího věku než muži.

Zkoumání zdravotního stavu není vymezeno pouze negativně. Na výši pojistného se může příznivě odrazit i dobrý zdravotní stav. Např. AEGON nabízí slevy pro nekuřáky a lidi žijící zdravým životním stylem.

Kromě zkoumání zdravotního stavu může být od určité výše pojistné částky vyžadováno vyplnění finančního dotazníku, ve kterém klient musí uvést svoji finanční a majetkovou situaci a udat důvod pojištění na požadovanou (vysokou) pojistnou částku (Maxima).