Pojišťovny vědí své: 7% nemusí být 7%

Penzijní fondy připsaly za rok 2001 svým klientům výnosy od 3,2 do 4,8 %. Zhodnocení peněz účastníků penzijního připojištění tak zůstalo na úrovni meziroční míry inflace, která činila loni v prosinci 4,1%. To není moc dobrý výsledek, zvláště s ohledem na velmi pozitivní vývoj na trhu dluhopisů v loňském roce (pokles úrokových sazeb). Hospodaření fondů tak bylo pravděpodobně nepříznivě ovlivněno poklesem českého akciového trhu (letos je vývoj naopak velmi pozitivní). Velkou roli samozřejmě stále hrají náklady na rozjezd a provoz fondů. Ty jsou poměrně vysoké v prvních pěti až deseti letech činnosti: vysoké počáteční výdaje do budování infrastruktury a potřebný čas k nashromáždění dostatečného objemu aktiv pro generování slušného zisku (úspory z rozsahu).

Penzijní fondy 2001 (v %) 2000 (v %) ING PF 4,80 4,40 Generali PF 4,60 3,60 Zemský PF 4,60 5,01 PFKB 4,40 4,90 Allianz PF 4,30 3,80 Credit Suisse L&P PF 4,30 4,10 VOPF 4,30 4,10 ABN Amro PF 4,10 3,60 PF České pojišťovny 3,80 4,50 PFČS 3,80 4,20 ČMPF 3,20 4,20 CU PF - 2,90

Zdroj: penzijní fondy

Kouzlo penzijního připojištění tak spočívá především ve státním příspěvku, díky kterému se roční výnos v závislosti na výši příspěvku značně zvyšuje. V dlouhodobém horizontu je však právě zhodnocení prostředků fondem velmi důležité, protože efekt státního příspěvku se s rostoucí délkou spoření významně snižuje. Konečná výše naspořených prostředků při odchodu do penze je tak především závislá na schopnosti penzijního fondu zhodnotit vklady klientů, což znázorňuje následující graf:

I přes důležitost schopnosti penzijního fondu zhodnotit vklady klientů, nelze výnosy za jeden rok v žádném případě přeceňovat. Sledovat je třeba především schopnost dlouhodobého zhodnocení prostředků, včetně nákladovosti fondu. V tomto ohledu jsou nejlepší PF KB a ING PF , které podaly velmi slušné výkony i v loňském roce. U PF KB činí průměrné zhodnocení za posledních 5 let 6,69% (při průměrných nákladech na aktiva ve výši 1,94%) a u ING PF 6,65% (při průměrných nákladech na aktiva ve výši 3,46%). Ideální je samozřejmě kombinace nízkých nákladů na aktiva a vysoké historické výkonnosti.

Zhodnocení životních pojišťoven

Konkurenty penzijních fondů jsou životní pojišťovny, které průměrně zhodnotily vklady klientů v roce 2001 cca ve výši 7%. Názornější představu o výši zhodnocení u deseti největších životních pojišťoven (podle výše předepsaného pojistného v roce 2001) lze získat z následující tabulky:

Životní pojišťovny 2001 (v %) 2000 (v %) Allianz 8,96 12,44 Amcico 8,50 9,20 ING N-N 7,93 8,98 Česká pojišťovna 7,50 8,50 Pojišťovna ČS 7,50 8,61 Credit Suisse L&P 6,50 7,00 IPB Pojišťovna 6,50 6,30 Generali 6,20 7,10 Komerční pojišťovna 6,00 5,90 Kooperativa - 7,40

Zdroj: zelené linky pojišťoven a zákaznická střediska

Pozn.: zhodnocení se liší u různých produktů a pro odlišné způsoby placení pojistného, uvedená zhodnocení jsou tak pouze orientační

Dosažená zhodnocení není možné zaměňovat s bankovním úrokem, protože se obvykle připisuje až v průběhu následujícího roku. Rovněž není možné toto zhodnocení srovnávat s výnosy penzijních fondů, neboť v pojišťovnách se zhodnocuje pojistné snížené o náklady pojišťovny (tzn. např. platíme-li 500 Kč do pojišťovny, která si 200 Kč strhává na krytí rizika, zhodnotila nám o 7% jen zbylých 300 Kč. Efektivní zhodnocení našich peněz, vztaženo na 500 Kč, tedy činí jen 4,2%). Dodejme, že toto zhodnocení má dvě složky: technickou úrokovou míru neboli minimální garantovanou výši a podíly na zisku.

Technická úroková míra představuje minimální garantovanou výši zhodnocení (max. 4%), zatímco podíly na zisku jsou připisovány nejčastěji v případě dosažení vyššího výnosu pojišťovnou na kapitálových trzích, než kolik činí technická úroková míra. Tyto podíly však mohou být rovněž vytvořeny například úsporou nákladů pojišťovny na pojistná plnění. S cílem vykazovat vysoké zhodnocení tedy mohou pojišťovny uměle nadhodnotit cenu pojištění, z tohoto pojištění pak dosáhnout úspory a tuto úsporu připsat klientovi jako zhodnocení. Jedná se tedy o zhodnocení, které ve skutečnosti zaplatil klient.

Pokud si tedy pojišťovna z vložené částky 500 Kč vezme místo obvyklých 200 Kč například 240 Kč, může si dovolit připsat vyšší podíly na výnosech (a prezentovat vyšší dosažené zhodnocení) než pojišťovna, která si z 500 Kč vzala na krytí pojistných rizik 200 Kč. Některé pojišťovny navíc vykazují tato zhodnocení ještě před odečtením některých poplatků.

Mnoho zajímavých informací a článků na téma životního pojištění naleznete ZDE. Česká asociace pojišťoven se rozhodla „sjednotit“ vykazovaná zhodnocení a od letošního května doporučuje členským pojišťovnám vždy uvádět čistý podíl na přebytku a zakazuje pojišťovnám, aby stupeň zhodnocování prostředků dosažený u jednoho pojistného produktu byl zavádějícím způsobem použit pro prezentaci jiných produktů. Asociace rovněž nedoporučuje sestavování žebříčků zhodnocení finančních prostředků občanů na pojistném trhu, neboť poskytované údaje pojišťovnami vycházejí často z nesrovnatelných podkladů a mohou se odlišovat pro jednotlivé produkty, proto i náš žebříček slouží pouze pro představu o zhodnocení, které poskytují životní pojišťovny ve srovnání s penzijními fondy.

Z uvedených důvodů je výše připisovaného zhodnocení pouze doplňkovou informací a prakticky nelze toto zhodnocení srovnávat ani mezi jednotlivými pojišťovnami. Nejdůležitějšími faktory, vedle finanční síly, jsou tak při výběru pojišťovny především kvalita pokrytí sjednaného rizika a náklady tohoto pokrytí.