Pojízdné prodejny a malé konzumy jsou minulostí

Záplava velkokapacitních prodejen systematicky vytlačuje malé obchody jak v městských částech, tak na venkově. Pohled zákazníků na vznik velkých obchodních řetězců se různí.

Ve vesnickém obchodě jsme měli vše, co jsme potřebovali

Tento argument často používají lidé, kteří byli zvyklí na ten "svůj" konzum v malém městečku či na vesnici. Vždy věděli, kdy dorazí do obchodu čerstvé pečivo, v pondělí se objednalo maso u prodavačky a druhý den bylo pravidelně dodáváno.

V obchůdcích se často objevovaly i produkty ze zahrádek místních obyvatel jako například zelenina, ovoce nebo med. Do obchodu se chodilo nakupovat ke známé paní vedoucí, se kterou si nakupující i popovídali a sdělovali jí svoje starosti i radosti. Když nějaké zboží prodavačka neměla, dalo se objednat a druhý den vyzvednout. Hodně zastánců malých obchůdků říká, že je tam sice zboží o něco dražší, ale zato mají jistotu, že je čerstvé.

Zánik malých obchodů

Pokud za pronájem obchodu musel majitel platit, často nebyl schopný platit zvýšený nájem, a obchůdek tak zanikl. Výhodu mají majitelé nemovitosti, ve které se nacházejí plochy vhodné k provozování obchodu. Ale i tady je určitá hrozba, že prodejnu neudrží.

Požadavky hygieniků, aby byly v mrazicích boxech odděleny potraviny – zvlášť maso, zelenina, polárkové dorty, často majitel nedokáže splnit, protože nákup jednoho mrazáku se pohybuje kolem 100 000 Kč. Dalším důvodem je vznik supermarketu v okolí. Tržby v malých obchodech jsou náhle až o padesát procent nižší.

Výhody supermarketů

V obchodě bývá velký sortiment zboží, od potravin přes drogistické zboží až po elektroniku, hračky a sportovní potřeby. To vše láká zákazníky k nákupu. Super- a hypermarkety si mohou dovolit nižší ceny a inzerce v tištěných i elektronických médiích útočí týden co týden na spotřebitele nabídkou výhodných cen nejrůznějšího sortimentu.

Český zákazník si zvyká pořizovat nákupy na týden i delší dobu. O tom svědčí přeplněná parkoviště a rodiny, které nakládají do automobilů obsahy přeplněných nákupních vozíků. Tuto možnost využívají hlavně mladé rodiny a střední generace. Existuje však řada seniorů, kteří váží cestu přes celé město, aby nakoupili levnější zboží. Kladem velkých obchodních řetězců je bezesporu také fakt, že nabízejí práci, a to i v krajích, kde je značná nezaměstnanost.

Nevýhody supermarketů

Jednou z nevýhod je někdy větší vzdálenost od bydliště zákazníka. V neposlední řadě je to kupní síla zákazníků. Velký nákup v takovémto středisku je pro mnohé peněženky neúnosný. Obliba malých obchodů mezi tuzemskými zákazníky stále přetrvává a tento fakt si management supermarketů dobře uvědomuje a zřizuje pobočky menších obchodů.

Tak například Tesco zřizuje malé obchody pod názvem Tesco Expres, které nabízejí čerstvé potraviny. Občas se v řetězcích objeví problémy s kvalitou potravin, ale tato skutečnost se na celkových tržbách výrazně neprojevuje.

Anonymita velkých obchodů mnoha zákazníkům vyhovuje, ale je mnoho těch, kteří postrádají tu svoji prodavačku, se kterou si mohou kromě toho, že jí podají peníze za nákup, také promluvit.

Kam se ztratily pojízdné prodejny?

Do malých obcí a osad pravidelně jednou až dvakrát v týdnu zajížděly pojízdné prodejny, na které obyvatelé netrpělivě čekali, protože v místě nebyl žádný obchod s potravinami. Tyto obchody na kolech vyplňovaly mezery v zásobování. Tato možnost je však už minulostí, a tak obyvatelé ze vzdálenějších míst musí jezdit do prodejen v nejbližších obcích. Ty však také postupně zanikají. Takže je tu jediná možnost, cestovat do většího města a tam nakupovat v obchodech nebo supermarketech.

Expanze hypermarketů bude pokračovat

V České republice v současné době funguje přes 1300 hypermarketů, supermarketů a diskontních prodejen. V letošním roce by se měl jejich počet navýšit o několik desítek. Expandovat budou také diskontní prodejny, které jsou u českých zákazníků v oblibě. Jedná se například o společnost Lidl, která na náš trh vstoupila v roce 2003. Otevřena bude další řada řetězců Billa, Lidl, Plus Discount a Tesco.

Renesance malých obchůdků

Někteří diváci televizního seriálu Ulice nostalgicky vzpomínají na podobný obchůdek, jaký má v seriálu paní Niklová. Obchod, kam můžete zajít v kteroukoliv denní i večerní hodinu, o sobotách a nedělích a koupit rychle a hlavně blízko to nutné, co momentálně potřebujete.

Není však třeba nad ztrátou malých prodejen hořekovat. Existují a vznikají další. Přičiňují se o to i asijští obchodníci, kteří vystihují mezery v trhu a kromě sortimentu ovoce a zeleniny nabízejí v malých kamenných prodejnách i potravinářské a drogistické zboží.

Malé prodejny s potravinami se začínají objevovat i v blízkosti turisticky navštěvovaných míst. Na vesnicích vyplňují mezery v zásobování samotní obyvatelé, kteří v nebytových prostorách svých domů prodávají základní potraviny a nápoje.

Obchody, které jsou co nejblíže zákazníkům, mají co nabídnout. Pozitivní je také skutečnost, že se jedná o hlubší znalost klientely, která umožňuje malým obchůdkům lépe přizpůsobovat nabídku potřebám zákazníků.

Konkurovat řetězcům je možné také prostřednictvím vyšší kvality služeb, nabídkou českého zboží, vytvořením příjemného prostředí pro nakupování, zajištěním parkování u prodejny a udržováním dobré pověsti obchodu.