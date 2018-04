Pachtýř, nájemce, nebo výměnkář. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Jde o dávné rozlišení jednotlivých práv. Již staří Římané znali rozdíl mezi právem užívat a požívat.

Co znamená Nájem

Co si pronajmete, budete smět pouze užívat. Například, pokud si v příštím roce pronajmete zahradu, budete ji moct libovolně užívat, třeba na ní ve volných chvílích chytat bronz, ale jablka a další ovoce na stromech budou dál patřit pronajímateli.

Pozor, lidé někdy již dnes zaměňují některé smluvní typy. Tak třeba říkáme, že jdeme do "půjčovny" půjčit si nějaký film na DVD. Pokud nám jej "nepůjčí" zadarmo, tak nejde o zápůjčku, ale o nájem.

Co znamená Pacht

Stejně jako v případě nájmu jde o dočasné užívání věci za úplatu. Z propachtované věci si ale budete moct brát i plody, třeba z užívané zahrady ovoce a užitky, například zisk z provozu závodu.

Nový občanský zákoník Jak zasáhne do běžného života? Čtěte zde

U pachtýře se tedy na rozdíl od nájemce předpokládá, že bude věc obhospodařovat tak, aby vynášela, a za to má nejen právo užívací, ale i požívací.

Odměna za pacht nemusí být pouze v penězích, zákon uvádí i možnost poskytnout poměrnou část z výnosu. Strany si také například mohou sjednat, že výše odměny bude pohyblivá podle objemu výnosu.

Znamená to, že se u pachtu bude uzavírat úplně jiná smlouva než v případě nájmu? Zase tak velký rozdíl to nebude. Od ledna se sice užívání a zároveň požívání věci vyčlení jako "speciální nájem" pod staronovým pojmem pacht, to ale neznamená, že se už nebudou používat ustanovení upravující dosavadní nájem. Zákon na něj ve svých ustanoveních týkajících se pachtu přímo odkazuje, pouze v případě pachtu stanovuje některé odlišnosti týkající se jiného účelu smlouvy (například otázky hospodaření a výnosu).

Co znamená Výměnek

S bydlením a pronájmem souvisí ještě jeden pojem - výměnek. Je to smlouva, kterou si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem určité požitky, úkony nebo práva sloužící k jeho zaopatření. Například dožít v nemovitosti a starat se o něj.

S přispěním právníků Dany Prudíkové a Františka Korbela, kteří se na tvorbě nového občanského zákoníku podíleli.

Jaká oblast nového občanského zákoníku vás zajímá nejvíce? celkem hlasů: 1871