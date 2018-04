Pokles úroků: dva roky – dvě procenta

Magická hranice pěti procent byla překonána v červenci 2003, další průlom, tentokrát pod čtyři procenta, přišel v červnu 2005. Vyplývá to ze sledování Fincentra a jejich hypoindexu, který udává průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou v daném měsíci nové hypoteční úvěry bankami poskytovány. Zájemce však v daném období může nalézt na trhu hypotéku s výhodnějšími úroky. Budou to varianty s kratší dobou splatnosti a krátkou dobou fixací úroků. Ty v případech jednoleté fixace začínají nyní už na úrocích od 2,39 procenta.

Dna už hypotéky zřejmě dosáhly

Odborníci se shodují v jednom – pokles úroků už dál pokračovat nebude. Různí se však v názorech na to, kdy přijde jejich vzestup. Milan Tománek z ČSOB soudí, že mírný nárůst přijde ještě do konce tohoto roku. „V následujícím období očekáváme mírný nárůst úrokových sazeb,“ potvrzuje i tisková mluvčí Volksbank Dana Řezníková. Vyplatí se proto zafixovat úroky na střednědobý horizont, 3 až 5 let.

Právě na pět let lidé podle zjištění Fincentra úvěry fixují nejčastěji. Průměrná výše hypotéky roste. Zatímco v lednu 2003 dosáhla 1 097 442 korun, podle posledních známých údajů vyšplhala v srpnu tohoto roku na 1 419 000 korun. Vzestupný trend je patrný v celém sledovaném období.

Myslete na snížení daní

Díky hypotéce lze ušetřit na daních. Zákon umožňuje odečíst zaplacené úroky až do výše 300 000 korun za rok. Ale pozor, pouze za předpokladu, že dům či byt využíváte k bydlení, nikoli k podnikání nebo pronájmu. Kdo si chce snížit hypotékou daně, musí podat daňové přiznání, a to bez ohledu na to, zda podniká, nebo je zaměstnaný.

Kolik skutečně díky hypotéce ušetříte na daních, záleží na počtu let, po než úvěr splácíte. Platí, že v prvních letech úroky tvoří většinu splátky, a tudíž je odpočet vyšší. Čím blíž je konec splácení úvěru, tím nižší úroky a menší odečty z daní.

Důležitá je taky velikost vašich příjmů. Platí, že čím vyšší příjmy, a tedy i daňové pásmo, tím větší daňová úspora. Internetový server Fincentrum spočítal, že například, pokud spadáte do daňového pásma 25 procent a můžete za rok odečíst například 30 000 korun úroků, klesne daň o 7500 korun (25 % z 30 000

korun).