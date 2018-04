Poklesy neminuly ani fondy peněžního trhu

Makroekonomické ukazatele

USA

Na počátku měsíce sice investoři nepřikládali makroekonomickým ukazatelům přílišnou váhu,ale i tak se ve druhém týdnu objevily potěšitelné zprávy, jakými byla revize růstu HDP v prvním kvartálu z původních 5,6% na 6,1%. O probouzení výroby svědčí i index ISM, který zaznamenal v červnu zlepšení na 56,2%, což výrazně předčilo očekávání. V tomto vcelku příznivém prostředí si akciové trhy polepšily a dokázaly vymazat ztráty z prvního červencového týdne. Ani v posledních dvou týdnech makroekonomické ukazatele neovládly trh, zveřejněné výsledky byly v souladu s očekáváním.

Evropa

Více nejen o zahraničních, ale i českých fondech se dozvíte ZDE.

Evropské trhy jako obvykle kopírovaly vývoj ve Spojených státech a zahájily červenec v červených číslech. Účetní skandály v USA také nezůstaly v Evropě bez povšimnutí. Z nakažení „enronitidou“ je podezřelá společnost Vivendi, jejíž akcie ztrácí od počátku roku více než 70%. Pokles německého indexu Ifo, měřícího důvěru v německé hospodářství, neměl vliv na vývoj na trzích. Negativní sentiment na německém trhu však už ale určila míra nezaměstnanosti, která se oproti předchozímu měsíci zvýšila. Již tak špatné náladě nepomohla ani zpráva o vysokém poklesu průmyslové produkce v Německu.

Průměrná červnová výkonnost zahraničních fondů Typ fondů Průměr kategorie Akciové fondy - 9,54 % Smíšené fondy - 3,08 % Dluhopisové fondy - 0,09 % Fondy peněžního trhu - 0,04 %

Poprvé od doby, kdy podrobněji sledujeme zahraniční fondy, skončily průměry všech kategorií v mínusu. Na fondech peněžního trhu se projevila výrazná ztráta především jednoho z nich. Pokud bychom abstrahovali od jeho vlivu, výkonnost fondů by se přece jen vrátila do kladných hodnot.

Trh dluhopisů a peněžní trh

Americký dolar se už lehce vzpamatoval z toho, že společné evropské měně se podařilo prolomit paritu, a mírně posílil. Jelikož neexistují žádné inflační tlaky, ponechal Fed úrokové sazby nezměněné. Ani v Evropě nepředstavuje inflace problém. Klesla totiž pod 2%, a tak ani Evropská centrální banka není nucena měnit úrokové sazby. Namísto zvyšování tak vzniká prostor k možnému dalšímu snížení.

Dluhopisové fondy nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Erste Dollartrend 8,67 % ABN Amro Latin America Bond -10,66 % Volksbank Europa Rentnfonds 7,95 % ABN Amro Global Emerging Markets Bond -8,33 % ABN Amro Asia Bond Fund 5,68 % JB Emerging Bond (EURO) -7,20 %

Zdroj: AKAT ČR

Z nepříznivého vývoje v latinské Americe musí mít vrásky manažeři fondů zaměřených na tyto trhy nebo na tzv. emerging markets obecně. Argentinská krize se přesunula do Uruguaye a působí stejné problémy. Situace by mohla být ještě horší, a to z politické nejistoty, kterou vyvolávají prezidentské volby v Brazílii. V této největší zemi kontinentu je jedním z favoritů voleb Lula da Silva. Ten nedávno vyjádřil pochybnosti o schopnosti Brazílie splácet dluhy.

Fondy peněžního trhu nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost KBC Multicash CAD Medium 1,34 % CI Dollar Cash - 4,57 % KBC Multicash EUR Medium 0,96 % EKA Dollar Cash - 0,58 % Raiffeisen Evropský 0,78 % JB Dollar Cash - 0,02 %

Zdroj: AKAT ČR

Americký dolar nadále negativně ovlivňuje výkonnost fondů peněžního trhu. Nutno však podotknout, že zápornou výkonnost mají fondy, v jejichž portfoliu mají významnou pozici dluhopisy se splatností delší než jeden rok, a tudíž jsou volatilnější. Klasické fondy peněžního trhu vykázaly tradičně kladnou výkonnost.



Předchozí články, které se rovněž věnovaly vývoji zahraničních fondů za příslušný měsíc, máte možnost shlédnout zde, a to za: březen duben květen červen Akciové trhy



USA



K nejznámějším účetním skandálům ve firmách Enron a Tyco se počátkem července přidal i technologický a telekomunikační obr WorldCom. To dále podkopalo důvěru investorů, a tak není možné divit tomu, že na trzích zavládla medvědí nálada. Navíc existují podezření, že machinace v účetnictví prováděly i firmy z defenzivních sektorů, jako je farmacie. Konkrétně se jedná o Merck a Bristol-Myers. Akciové trhy se vyznačovaly velkou volatilitou, v horizontu několika málo dní byly zaznamenány vysoké růsty i pády.



Evropa



V Evropě nemůže být situace jiná, největší propady zaznamenávají technologické tituly. Příkladem může být švédský Ericsson, který již v sedmém kvartálu po sobě ohlásil ztrátu. Nejen z tohoto důvodu ztratil v červenci více než 20%.





Akciové fondy nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost ING (L) Invest Biotechnology 11,2 % ABN Amro Brazil Equity - 24,01 % ING Český akciový fond 4,02 % KBC Equity Euro Technology - 21,74 % KBC Equity Biotechnology 3,21 % KBC Equity Easdaq - 19,45 %

Zdroj: AKAT ČR

Krizi v Brazílii jsem již popsal výše. Zajímavý výsledek dosáhla ING Český akciový fond, který více než polovinu portfolia umísťuje sice v České republice, ale řídí se podle lucemburského práva. Dobrou výkonnost fondu podpořily největší pozice ve fondu – ČEZ a Komerční banka. Oba tituly v závěru měsíce výrazně posílily.

Smíšené fondy nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost Pioneer Mix 1 0,52 % Pioneer Mix 5 - 10,6 % ABN Amro Model fund 1 0,48 % Pioneer Mix 4 - 9,95 % WIF-Bank Ärztefonds 0,46 % ABN Amro Model fund 6 - 7,84 % Zdroj: AKAT ČR

V kategorii smíšených fondů se toho moc nemění. Oba póly tabulky zajišťují s železnou pravidelností fondy dvou společností – Pioneer a ABN Amro. Jediný rozdíl oproti červnu je v tom, že nynější výsledky nejsou tak volatilní a výsledky nejlepšího a nejhoršího fondu se nalézají v rozmezí 11% oproti téměř 25% v červnu.