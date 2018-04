Pokračovatelé starých mistrů houslaři a kytaráři

Komu by se nelíbily okouzlující tóny houslí a libozvučná kytara znějící nejen v předvánočních adventních koncertech a koledách, ale třeba i v létě u táboráku? Obdivujete umění houslistů a kytarových mistrů, kteří dokážou rozeznít tyto nádherné nástroje? Napadlo vás někdy, kdo je vyrobil a vdechl jim život?Tento velmi specializovaný obor nabízí v dnešním přetechnizovaném světě mladým lidem spojení rukodělné činnosti s uměním i vysokou technickou vyspělostí. V České republice jej lze studovat na jediném Středním odborném učilišti - Odborné houslařské škole, která sídlí již od roku 1873 v Lubech u Chebu. Je současně jednou ze čtyř škol v Evropě, poskytujících vzdělání v tomto oboru.Předpoklady k přijetí..."Samozřejmě slušný prospěch ze základní školy, úspěšný pohovor," vypočítává ředitel školy Pavel Jung. "Uchazeč by měl být také manuálně zručný. Uvítáme, pokud adepti, hoši i dívky, hrají na nějaký hudební nástroj. Výhodou pro tento obor je i prostorové vidění." Škola poskytuje jednak čtyřletý studijní obor s maturitou, zaměřený na výrobu houslí, kytar a smyčců. Vyučují se zde klasické středoškolské předměty a z odborných: technologie, materiály, výrobní zařízení, stavba, akustika, dějiny hudby a restaurátorství. V hodinách praxe se při výuce stavby nástrojů používá řada moderních metod. Studenti skládají státní maturitní zkoušku, zkoušku z anglického jazyka, uměleckořemeslné stavby a odborných předmětů. V případě zájmu mohou pokračovat na vysokých školách - dřevařských či v hudebních oborech. Dalším typem studia je tříletý učební obor zaměřený na výrobu houslí, kytar a smyčců v sériové výrobě. Zde se vyučují shodné předměty jako ve čtyřletém studiu, pouze ne do takové hloubky. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, která se skládá z písemné části, ústní a praktické - pouze z odborných předmětů, absolventi získávají výuční list a mohou pokračovat v dalším studiu, zakončeném maturitou. Uplatní se také v praxi jako mechanici hudebních nástrojů, v opravnách, v dílnách houslařských mistrů. Škola vychází vstříc i zájemcům o studium, kteří jsou již vyučeni, případně absolvovali střední školu. Mohou zde studovat i cizí státní příslušníci. Škola pořádá výstavy výrobků svých žáků, studenti se pravidelně účastní houslařských soutěží. Pedagogický sbor, jehož někteří členové, mistři houslaři, jsou zároveň členy Kruhu umělců hous- lařů Asociace hudebních umělců a vědců, navštěvuje spolu se studenty tematicky zaměřené workshopy. Škola poskytuje možnost internátního ubytování, kulturního i sportovního vyžití. Vzhledem ke svému umístění nepořádá Dny otevřených dveří, ale po předchozím telefonickém ohlášení je možno ji navštívit prakticky kdykoli.Uplatnění v praxi...Absolventi houslařské školy se uplatní nejenom při výrobě, opravách a restaurování hudebních nástrojů, ale také mohou pracovat v prodejnách hudebních nástrojů. Po splnění zákonných podmínek mohou tuto profesi provozovat jako vlastní živnost. Pokud jde o platové ohodnocení, i zde platí, že schopnosti a zájem o obor jsou patřičně odměněny. A názor majitele Houslařské dílny Daniela Berdycha: Pokud je absolvent snaživý a dokáže si zajistit přísun zakázek, dokáže se také po finanční stránce slušně zabezpečit. Každá oprava houslí vždy přináší něco nového, takže se vlastně neustále učím a zdokonaluji. Zkušenosti také čerpám od jiných mistrů houslařů a sám je zase předávám dál." Řada absolventů odchází na zkušenou i do zahraničí. Mistr houslař Zdeněk Zadina, zástupce ředitele Odborné houslařské školy k otázce uplatnění dodává: Práce houslaře a kytaráře znamená vedle zájmu o obor i zájem celoživotně se vzdělávat. Vtéto profesi neustále vznikají nové postupy i metody, a pokud chce adept uspět, měl by mít k dispozici aktuální informace."