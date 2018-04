Pokud chcete úvěr, obejděte víc obchodů

Navštívila jsem prodejnu OKAY v Praze na Pankráci a Datart na Andělu a chtěla na splátky koupit plazmovou televizi za 15 000 korun. Čtěte, s čím se v obchodech můžete potkat.

Podmínky nevysvětlili, prý až budu nakupovat

OKAY:

Tady spolupracují hned se třemi společnostmi – Home Creditem, Cetelemem i Multiservisem, ale jejich nabídka se údajně mění každý den, a pokud nechci zboží nakoupit a smlouvu podepsat hned teď, nemůže mi prodavač nic závazného říci. To, že by se předvánoční akce měnily ze dne na den, však splátkové společnosti nepotvrdily.

Snažila jsem se prodavače umluvit, ale neustoupil, podmínky se dozvím, až budu nakupovat. Požádala jsem o zapůjčení podkladů a smlouvy, abych si je mohla doma v klidu přečíst, prodavač mi však řekl, že to není hypotéka a že se nemám čeho obávat.

Datart:

V Datartu jsem se dozvěděla, že dnešní akce Cetelemu a Multiservisu určitě platí do konce listopadu. Vymodelují mi jednotlivé varianty úvěru. Tak to má být. „Obchodníci mohou klientovi vytisknout vzor jakékoli smlouvy,“ potvrzuje David Sahula za GE Multiservis.

Odklad splátek = peníze navíc

OKAY:

Když budu chtít úvěr bez navýšení, musím ho splatit nejpozději do půl roku – což by znamenalo platit 2 250 korun měsíčně a okamžitě složit 10 procent z ceny. Kdybych chtěla splácet delší dobu – například 10 měsíců, nemusím sice předem dávat nic, ale zaplatím jednu splátku navíc. Chtěla jsem vědět, jestli nabízejí možnost odkladu splátek – je to možné, ale pouze u úvěrů s navýšením.

Datart:

Úvěr bez navýšení také umí, dokonce když složím desetinu ceny televize, můžu půjčku splácet celých 9 měsíců – měsíčně 1 500 korun. Šlo o nabídku Cetelemu. Kdybych chtěla placení odložit, musím u Multiservisu dát jednu splátku navíc, pak můžu začít platit až o tři měsíce později.

Můžu úvěr předčasně splatit

OKAY:

Zajímala jsem se i o možnost úvěr předčasně splatit. Pod stromeček třeba dostanu peníze... Prý to lze jen u úvěru s nulovým navýšením, jinak mne čeká pokuta ve výši 3 procenta z celkové výše půjčky – u 15 000 korun by mě to vyšlo na 450 korun. Není to tak úplně pravda, pokuta může být až 5 procent a účtuje si ji jen Cetelem, u Home Creditu musím svůj záměr společnosti měsíc předem oznámit písemně.

Datart:

U Cetelemu ani Multiservisu si prodavačka předčasnou splátkou nebyla jistá.

Kolik stojí poplatky a pojištění

OKAY:

Prodavač mi tvrdil, že se neplatí ani za uzavření úvěru, ani za jeho vedení, je to však trochu jinak – Multiservis si za měsíční vedení účtuje 40 korun. Pojištění schopnosti splácet není povinné, prodavač jej rozhodně doporučoval – za 70 korun na měsíc prý pokryje riziko ztráty zaměstnání či dlouhodobé nemoci. Pojištění se liší u jednotlivých splátkových společností, ale ztráta zaměstnání v základním pojištění nebývá.

Datart:

Prodavačka mě o poplatcích i pojištění informovala správně. Cetelem má pojištění automaticky započítané, ale mohu ho odmítnout.