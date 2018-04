Pokud chcete zvýšit zisky, nasměrujte investice na východ

Člověk, který alespoň trochu sleduje dění v globálním světě posledních let, si nemůže nevšimnout probíhajícího přerozdělení sil. Vyspělé země začínají tahat za kratší konec, zatímco hlavní růst se odehrává na rozvíjejících se trzích. Na jedné straně se západní firmy zoufale snaží obsadit rostoucí trhy, na straně druhé již některé firmy rozvíjejících se trhů pohlcují své západní konkurenty a stávají se nepřehlédnutelnými globálními hráči.

Vývoj na akciovém trhu je velmi dobrým důkazem výše uvedeného. Akciové indexy trhů střední a východní Evropy a také dalších rozvíjejících se zemí přidaly desítky nebo stovky procent. Když to trochu rozebereme, indexy rozvíjejících se trhů vzrostly zejména proto, že vzrostly ceny největších zástupců těchto trhů. Je pochopitelné, že západní fondy si koupí expozici na rostoucí ekonomice tím, že zainvestující obrovské prostředky do velkých, často obchodovaných akcií typu ČEZ, PKN nebo Gazprom. Tržní ukazatele těchto společností poté zaznamenají velké nárůsty a pro většinu nových investorů se stávají dlouhodobě méně atraktivní.

Na trzích se však neobchodují pouze akcie gigantů. Detailní pohled „o patro níž“ do segmentu středně velkých společností ukazuje, že tady lze najít ještě podhodnocené tituly, z nichž se asi nestane globální značka, ale třeba významný národní nebo regionální hráč či konsolidátor trhu. Příkladem může být například polský výrobce nápojů HOOP, který prochází procesem sloučení s Kofolou s cílem vytvořit významného regionálního hráče.

Pro zjednodušení lze uvést, že průměrná středně velká společnost má tržní kapitalizaci v poměrně širokém intervalu okolo 500 mil. USD. Je samozřejmé, že jiný bude relativní význam firmy takové velikosti na trhu jako je Rusko, jiný v malém Bulharsku.

Na kterém trhu takové podhodnocené firmy hledat? Někdo by mohl navrhnout Čínu nebo Indii, protože se všude píše o jejich ekonomickém boomu. Podle mne je v tomto ohledu velmi zajímavé Rusko. Rusko je obrovský trh s tržní kapitalizací místní burzy přibližně 20x větší než akciový trh České republiky. Na tomto trhu lze nalézt velké množství středně velkých a menších firem, jejichž relativní tržní ocenění je vzhledem ke srovnatelným společnostem na rozvíjejících se trzích velmi nízké.

Dobrým příkladem mého tvrzení je prudce rostoucí stavební sektor a níže uvedená tabulka tržních násobků firem zabývajících se výstavbou silnic, dálnic a mostů. Člověku, který umí interpretovat ukazatele jako P/E nebo EV/EBITDA (cena akcie/zisk na akcii resp. ekonomická hodnota firmy/zisk před odečtením úroků, daní a odpisů), je z předložených násobků jasné, že ruští zástupci tohoto sektoru se obchodují s 50% a větším diskontem proti firmám z Číny, Indie nebo Bulharska. Může to být způsobenou horší růstovou perspektivou ruských firem? Ne. Dnešní ekonomicky velmi silné Rusko nakumulovalo obrovské „stabilizační“ fondy a další prostředky díky růstu cen ropy v uplynulých letech. Největší porce státních (i soukromých) investic v příštích letech půjde právě do výstavby nové infrastruktury, například v souvislosti s konáním olympijských her v Soči.

Použití stavebního sektoru při srovnání cenových úrovní rozvíjejících se trhů je do značné míry ilustrativní a zkreslené, ale relativní podhodnocennost ruských akcií dokazuje i následující tabulka s přehledem P/E tržních indexů a růstů firemních zisků. Tato tabulka se však týká velkých společností s vysokým podílem na indexu, tedy těch, které se staly cílem velkých západních fondů. Mezi ruskými středně velkými a menšími firmami lze však stále najít několik desítek takových, jejichž cena odpovídá méně než čtyřnásobku ročních zisků (P/E = 4x).

Pozn.: Fond PowerFunds NewMarkets spravovaný RSJ Invest držel v době psaní tohoto článku podíly ve firmách HOOP, Trace Group Hold, Mostotrest a Transstroy. Pro zajímavost uvádím, že nedávné IPO bulharské společnosti Trace Group Hold bylo přeupsáno těžko uvěřitelným poměrem 1480x, což nebylo způsobeno nadměrnou poptávkou ze strany hedge fondů, ale zejména domácích bank.

