Pokud je váš šéf workholik, pomozte mu se uzdravit

Svým přehnaným vytížením v práci možná kompenzuje rodinné problémy, vážné onemocnění, ale také třeba jen svou neschopnost poradit si přiměřeně s časem či úkoly. Problémem bývá, že může být "tlačen" shora k tomu, aby workoholické tendence prosadil do každodenního dění na pracovišti. A vám by se pak snadno mohlo stát, že z obav o své zaměstnání podlehnete workoholizmu také. Šéfovi nedovolte, aby u oběda spolu s vámi stále pracoval. Volte jiná témata k rozhovoru. Připomínejte mu kulturně, ale opakovaně, že jsou i jiné podněty, které jsou stejně důležité jako práce. Pokud pro samou práci nemá čas jíst, vezměte ho s sebou na oběd. Podněcujte spolupracovníky k uspořádání společenských akcí s kolegy (případně i s rodinnými příslušníky - partnery a dětmi). Přicházejte s různými náměty ke zlidštění pracovních podmínek a sociálních vztahů ve vašem útvaru, vtahujte do pracovního procesu prvky hry. Zachraňte svého šéfa před ním samotným - pomozte mu objevit i jiné aktivity, než je jen zběsilé pracovní tempo. Pokud se to nedaří, pokuste se ho přimět, aby navštívil lékaře.Pracujete-li s workoholikem, můžete získat bohaté zkušenosti, protože tito lidé bývají velmi aktivní a produktivní. Nicméně je nutno si uvědomit, že jejich očekávání, co se týká vašeho pracovního výkonu, mohou být hodně vysoká, aniž by si šéf uvědomil, jak vysoká jsou. Pokud sami nejste workoholici, dejte to najevo, abyste si vzájemně vytvořili reálná očekávání a cíle.