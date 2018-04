Pokud nechcete přijít o vše, výběr brokera nepodceňujte

O tom, jak je výběr toho správného brokera důležitý, by mohli vyprávět především ti, kteří u podvodníka přišli o svoje úspory. Mnozí investoři totiž v minulosti naletěli tzv. lakýrníkům, kteří jim naslibovali hory doly bez toho, aby je upozornili na jakákoli rizika. Investoři, těšící se na ohromné zisky, se pak nestačili divit, když zjistili,že v průběhu měsíce realizovali desítky obchodů, o nichž ani nevěděli, a jejich účet se k jejich velkému překvapení zcvrkl na méně než polovinu. Pak jim jednoho dne zavolal jejich makléř, že v posledním období se sice akciím nedařilo, ale když pošle ještě nějaké peníze, určitě se s tím dá něco udělat.

Nejhorší je, že se našli takoví (dnes jich je už nejspíš minimum, ale lidé jsou bohužel nenapravitelní), kteří v domnění, že to s nimi myslí makléř vážně, poslali další peníze. A nakonec přišli i o ně. Poznamenáni touto zkušeností pak pomlouvají všechny, kdo jsou v investování úspěšní, nejenom nekvalitního brokera. Na to, že si předem nezjistili informace o firmě, kam peníze pošlou, nebo že nepodepsali pořádnou smlouvu, ale jen cár papíru, který byl navíc psaný v cizím jazyce, velmi rychle zapomněli. A že je nikdo do ničeho nenutil a z poloviny je to jejich chyba, si nepřiznají nikdy.

V současnosti je už naštěstí situace na kapitálovém trhu víceméně stabilizovaná (i když k ideálu to má ještě stále daleko). Základem pro fungování kapitálového trhu je kvalitní orgán vykonávající dozor, jehož úlohu od 1.4.2006 plní ČNB (odbor dohledu nad kapitálovým trhem), která nahradila stávající Komisi pro cenné papíry. Na jejích stránkách http://www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_kapitalovy_trh/ se každý investor dozví vše o legislativních úpravách, které regulují kapitálový trh u nás. Jedním z nejdůležitějších odkazů je seznam subjektů, kde potenciální investor najde všechny licencované firmy - obchodníky s cennými papíry i investiční zprostředkovatele (na rozdíl od brokerů nesmí přijímat prostředky od investorů, pouze přijímá a předává pokyny).

Rovněž je důležité se obeznámit se subjekty, které podnikají bez licence a kterým je lepší se zdaleka vyhnout. Na stránkách také najdete varování od zahraničních regulátorů, což se hodí pro investory hledající brokera mimo území ČR.

Pokud už jste si nějakou brokerskou firmu vybrali, je nutné se o ní dovědět co nejvíc informací. Velmi důležitá je dobrá pověst společnosti, podepřená dlouhou historií poskytování kvalitních služeb. Je vždy dobré, když vám obchodníka doporučí známý, který přes svého brokera investuje již řadu let a nemá žádný větší problém.

Na trhu se samozřejmě mohou objevit i nové společnosti s kvalitními službami, u nich je pak důležité finanční zázemí a pověst akcionářů. Neocenitelným zdrojem informací, podobně jako je tomu u většiny produktů a služeb, jsou rovněž různá internetová diskusní fóra. Zde se dozvíte informace a zejména zkušenosti (kladné i záporné) investorů, které běžně na stránkách brokerů nejsou dostupné. Chce to sice více času, ale je to vždy lepší než přijít o peníze kvůli volbě nevhodného brokera.

I když už s brokerem máte zkušenosti a jste s ním spokojeni, určitě nezaškodí sledovat veškerá dění kolem společnosti. Změna vedení, náhlé a výrazné zlevnění služeb, problémy banky, u níž má broker vedeny účty apod. může znamenat předzvěst problémů. Jakákoli pochybnost o solidnosti brokera musí znamenat vycouvání a hledání si nového partnera pro obchody na burze.

Velmi důležitým faktorem při výběru brokera jsou poplatky, které si obchodník účtuje. Obchodník si může účtovat paušální poplatky za provedení příkazu, případně určité procento z objemu každého obchodu. V souvislosti s poplatky je dobré brát ohled i na množství služeb, které za své peníze dostanete. Je rozdíl, když platíte za obchod 15 USD bez toho, aby vám obchodník poskytl jakýkoli dodatečný servis kromě telefonního čísla, případně internetové platformy, nebo za své peníze dostanete veškerou podporu ve formě realtime dat, hlídání obchodů, posouvání stop-lossů atd.

Někdo si klidně připlatí, jen ať nemá s obchody moc starostí, někdo zase nepotřebuje nic kromě dat a platformy pro obchodování a bude požadovat co nejnižší cenu. Rovněž je rozdíl, jestli budete obchodovat aktivně, tedy zadávat pokyny často, kdy budete preferovat co nejnižší poplatky, ale radši si připlatíte případný paušál za data a internetovou aplikaci. Pokud obchodujete pozičně a na delší dobu, nebudou vám vadit vyšší poplatky za obchod, ale budete chtít platit co nejnižší paušální poplatky.

Důležitým měřítkem při rozhodování může být i rozsah investičních nástrojů a služeb, které broker nabízí: množství cenných papírů různých druhů a z různých částí světa, možnosti obchodování na úvěr, resp. velikost poskytovaného úvěru apod. Někdy si investor vybere i dražšího brokera, když má na výběr všechno, co potřebuje, a u levnějších brokerů takovou nabídku prostě nesežene.

Při obchodování na burze je velmi důležitá rychlost exekuce příkazů. Mnoho brokerů, zejména těch menších, nemá přímý přístup na zahraniční burzy, ale fungují jen jako prostředník mezi zahraničním brokerem a investorem. To na jedné straně zvyšuje poplatky, které za služby platíte a na druhé straně také může prodloužit čas vypořádání obchodu, pokud zadáváte příkazy například telefonem. Na voaltilnějších trzích může zpoždění příkazů znamenat nemalé ztráty. Na to by měli dbát zejména ti, kdo chtějí obchodovat aktivně.

Internet pro rychlé

Jelikož však jde většinou už o zkušenější investory, ti si určitě vyberou možnost investovat prostřednictvím internetové aplikace, která je pro časté zadávání příkazů ideální. Výhodou je zde rovněž možnost vybrat si brokera kdekoli na světě přesně podle vlastních představ. Velká konkurence, dlouhá tradice a vyhovující legislativa jsou zárukou kvalitních služeb a příznivých poplatků a není výjimkou, že si můžete výši poplatků „vyjednat“. Oříškem může být pro někoho cizí jazyk, ale v zahraničí už dnes existují brokerské firmy, kde se domluvíte i česky. I v česku se však dnes najdou dobré firmy, které vám investování přes internet umožní.