Pokud nemusíte, k soudu nechoďte, prodraží se to

Soudit se znamená platit peníze, proto sami právníci doporučují: pokud to jde, je lepší se dohodnout bez soudu. Platí to stoprocentně například u dělení majetku v případě rozvodových pří. Ani do soudního sporu o malé peníze se nemá cenu pouštět, pokud si nejste stoprocentně jisti úspěchem.