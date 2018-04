Pokud neumíte správně naslouchat, máte na jednání velký handicap

Můžete být velmi dobrý řečník, který umí perfektně prezentovat (umíte správně mluvit, zaujmout, využívat gest, udržovat oční kontakt, využívat dokreslujících materiálů,…), ale ani zdaleka to neznamená, že musíte být také dobrý posluchač. Přitom při jednání s vašimi obchodními partnery nebo kolegy ve firmě přeci nejde jen o to, abyste jim dokázal vysvětlit vše, co potřebujete. Potřebujete slyšet také jejich prezentace, jejich názory, připomínky a rady, které vám ve vaší oblasti zájmu pomohou se orientovat nebo se posunout dále.

Abyste získali takové informace, musíte umět dát najevo, že o ně máte zájem a že máte zájem o přízeň mluvčího, který vám je sděluje. Současně ovšem ale také musíte vědět, jak ze všech informací, které vám partner sděluje, vydestilovat ty, které jsou pro vás relevantní a následně je správně uchopit. Pojďme si ukázat několik pravidel, kterých když se budete držet, získáte informace, které od řečníka potřebujete, a to zdaleka ne naposledy.

Neskákej do řeči, nech jej vymluvit

Skákání do řeči je při komunikaci s druhým člověkem ten největší prohřešek. Pokud budete skákat do řeči vy jemu, nedivte se, že brzy přestane mít chuť vám cokoli sdělovat a raději se bude komunikaci s vámi vyhýbat. Právem by vás mohl i napomenout, že pokud se bude takový váš přístup opakovat, ukončí s vámi jednání a půjde pryč. V diskuzi jste s druhým člověkem rovnocennými partnery. On nechá vymluvit vás, vy jeho. Nikdo nikoho nepřerušuje vlastními nedočkavými vstupy. Ani by neměl mít důvod. Vás přeci zajímají názory druhé strany, které chcete v budoucnu vhodným způsobem využít, nebo ne?

Aha, jistě, zajímavé, rozumím

Aby byl vidět váš zájem o slova osoby, která k vám mluví, musíte se jí nejen dívat do očí (namísto důkladného sledování okolního interiéru), ale také dávat najevo, že vás poskytované informace interesují. Správný posluchač proto pouze nesedí a nemlčí, ale doslova nešetří slůvky, která signalizují pochopení. Jsou to slova typu „aha, hm, to rozhodně, to máte pravdu, to mě nenapadlo,…“ a řada dalších, ke kterým vás dovede konkrétní situace, konkrétní informace ze strany osoby k vám hovořící. Naučte se je používat a zdůraznit tak váš zájem, vyplatí se to.

Řeč těla vám napoví

To, co se vám partner v diskuzi snaží sdělit, je jedna věc. Vy byste se ovšem měli naučit sledovat nejen slova, která k vám plynou, ale také signály, které k vám druhá osoba vysílá. Mohou vám mnohé prozradit. Zkřížené ruce, ruce sepjaté jako by v trny, prsty u sepjatých rukou namířené na vás, ruka, která žmoulá nos či bradu, úsečné pohledy stranou – takových projevů je celá řada a je dobré se v nich alespoň hrubě orientovat. Výborně vám v této oblasti pomůže náš článek ZDE.

Raději se snažte porozumět, než za každou cenu odpovědět

Je normální, že ne každá slova jsou posluchačem ihned dobře pochopena a zpracována, aby na ně mohl posluchač správně reagovat. Neměli byste se proto bát přeptat na informace, které vám nebyly jasné a srozumitelné. Pokud tak neučiníte, mohou další vám sdělované informace naprosto pozbýt významu a vy se jednoduše řečeno naprosto ztratíte.

Žádat řečníka, aby vám zopakoval a vysvětlil slova, kterými k vám mluvil poslední čtvrthodinu, je opravdu trapné, a tak se stane jedině to, že budete z jednání odcházet s kusými informacemi, které vám mnoho neposlouží. Ale vraťme se k tomu, že máte na slova řečníka reagovat. Než abyste za každou cenu reagovali na něco, co vám nebylo jasné a udělali ze sebe hlupáka, či minimálně špatného posluchače, nechte si raději vysvětlit drobné aspekty získaných informací. Přeptejte se na detaily, které vám nejsou zcela zřejmé.

Negativní postoj vám rozhodně nepomůže

Není nic horšího, než když přijdete na jednání s tím, že jste přesvědčený o „nesmyslech, které vám ta nula bude chtít asi vnucovat“. Pokud si jste jisti, že vám slova druhého člověka vůbec nic nepřinesou, neztrácejte čas tím, že s ním budete jednat, že jej budete poslouchat. Váš čas je přeci drahý.

Pokud se ovšem s druhou osobou chcete sejít, pak to děláte asi proto, že ji chcete vyslechnout, že s ní máte co probrat. Pak tedy zapomeňte na obecně negativní postoj k jejím slovům. Naopak, snažte se být pozitivní. Dobře naslouchejte, co vám chce ten druhý říci, a přemýšlejte o tom, jak jeho informace nejlépe zužitkovat. Budete-li pozitivní, on to na vás pozná a s daleko větší chutí vám sdělí, co má „na srdci“. Vaše negativní rozpoložení na vás (pokud nejste dobrý herec) bude opět vidět a přístup mluvícího určitě ovlivní.

Kopírování partnera je dobrý nástroj

Řekl člověk, který k vám na jednání hovoří, něco rádoby vtipného, co jeho samotného rozesmálo? Zasmějte se taky. Vyprávěl nějakou svoji smutnou zkušenost, která jej významně ovlivnila? Dejte najevo svou účast na jeho smutku například slovy: „To je opravdu smutný zážitek, chápu, že vás to muselo zasáhnout“. Vychválil váš obchodní partner v restauraci, ve které sedíte aperitiv, který má evidentně velice rád? Dejte si ho také.

Je řada momentů, kdy máte možnost ukázat tomu druhému, že vás baví jej poslouchat, že si vážíte jeho slov, jeho osoby, jeho názorů. Neberte to jako nějaké ponižování se či podlézání. Taková drobná slušnostní gesta vám přeci nijak neuškodí a toho druhého příjemně naladí. Uvidíte, o co lépe se mu pak k vám bude hovořit a odpovídat na vaše následné dotazy.

Zkuste si na svém dalším jednání na tento článek vzpomenout a zkusit zesílit tlak při aplikování jednotlivých rad. A nebo naopak. Až budete mluvit třeba ke svému kolegovi, všímejte si, jak umí naslouchat on, zda využívá výše zmíněné tipy a jak. Takový trénink z vás dobrého posluchače jistě brzy udělá, což se vám v budoucnu mnohokrát vyplatí.