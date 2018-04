Pokud nezvolíte správnou penzi, o peníze přijdete

Úspory nastřádané v penzijním připojištění je možné vybrat jednorázově a prostřednictvím penze. Při jednorázovém výběru úspor jsou výnosy a příspěvky zaměstnavatele okamžitě zdaněny srážkovou sazbou daně z příjmu ve výši 15 %. Naproti tomu výběr formou penze je státem zvýhodněn. Ačkoliv výnosy jsou rovněž zdaněny, příspěvky zaměstnavatelů při výplatě formou penze zdanění nepodléhají.

Podíl penzí pozvolna roste

Zatímco před pěti lety bylo odhadováno, že podíl penzí na celkově vyplácených plněních činí pouze 1 %, tvoří dnes penze zhruba 5 % všech výplat. V horizontu deseti let by měl tento podíl dle odhadů penzijních fondů vzrůst až o třetinu. Zájem účastníků o výběr prostředků prostřednictvím penzí však úzce souvisí s výší úspor, které budou v penzijních fondech k dispozici. Pouze větší úspory mohou při rozpočítání do doživotních penzí motivovat účastníky penzijního připojištění k volbě penzí na úkor jednorázového vyrovnání.

Dočasná vs. doživotní penze

U tzv. starých penzijních plánů uzavřených před rokem 2001 je možné peníze vybrat i prostřednictvím tzv. dočasné penze, tedy penze vyplácené po stanovenou dobu. Klient si může zvolit, po jak dlouhou dobu chce formou penze peníze dostávat. To u později uzavřených smluv, nebo pokud klient přešel na tzv. nový penzijní plán, není možné. U těchto smluv lze úspory vybrat pouze prostřednictvím tzv. doživotní penze. To znamená penze, která bude vyplácena po dobu života účastníka.

Za jistotu je třeba připlatit

Co se stane s penězi při úmrtí? Pokud klient zemře při pobírání doživotní penze, zbývající úspory propadají penzijnímu fondu. Přesněji, fond je použije na výplatu penzí těm, kteří žijí v průměru déle. Pokud tedy účastník zemře byť třeba měsíc po začátku výplaty penze, oprávněné osoby nic nedostanou. Na doživotní penzi tedy vydělá ten, kdo žije déle než, jak dlouho v průměru penzijní fond očekával. Naopak, při dřívějším úmrtí je doživotní penze prodělečná.

Proto těm, kteří se obávají, že na doživotní penzi budou tratit, nabízejí fondy doživotní penzi se zaručenou dobou výplaty. U této penze bude fond vyplácet peníze po stanovenou dobu oprávněné osobě i při úmrtí účastníka.

Kromě zaručené doby umožňují fondy rovněž tzv. první mimořádné čerpání, které spočívá v možnosti čerpání první zvýšené splátky penze, která obvykle může činit až 30 % zůstatku osobního účtu účastníka v okamžiku žádosti o výplatu penze. Jde tedy o jakousi kombinaci jednorázového výběru a penze.

Některé penzijní fondy, například Allianz PF nebo ING PF, nabízejí účastníkům i další druhy penzí. Klient sice dostane menší penzi, má však právo určit, například v jaké výši a po jakou dobu bude vyplácena penze po jeho úmrtí.

Základní přehled penzí

Doživotní penze

Penze vyplácená po dobu života účastníka. Při jeho úmrtí končí výplata penze bez plnění oprávněné osobě (osobám).

Doživotní penze s garantovanou dobou výplaty

Při úmrtí účastníka se pozůstalostní penze vyplácí do konce garantované doby oprávněným osobám ve stejné výši jako účastníkovi.

Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

Při úmrtí účastníka se vyplácí doživotně 1 oprávněné osobě ve výši, kterou pobíral účastník v době úmrtí.

Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

Účastník určí % pozůstalostní penze, v případě jeho úmrtí pobírá tuto výši 1 oprávněná osoba.

Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty

Možnost zvolit garantovanou dobu a % pozůstalostní penze zároveň. Vyplácí se maximálně 2 oprávněným osobám.

Doživotní penze s garantovanou dobou výplaty pro oprávněné osoby

Účastník může určit garantovanou dobu výplaty pro oprávněnou osobu (osoby), která pobírá penzi po tuto dobu ve stejné výši jako účastník v době úmrtí.

Doživotní penze se sjednanou částkou pro případ smrti

Při úmrtí účastníka vyplatí penzijní fond jednorázově dohodnutou částku oprávněné osobě (osobám).

Doživotní penze s lineárně rostoucí výší

Penze, jejíž výše s dobou výplaty postupně roste.