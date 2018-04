Pokud se topíte v dluzích, které nemůžete zvládnout, vyhlaste osobní bankrot

Osobní bankrot vás ochrání před pádem až na úplné dno

Bez majetku nebo život na minimu

jak postupovat - pro žádost o osobní bankrot použijte formulář:

http://www.insolvencnizakon.cz/

- opatřete ho úředně potvrzeným podpisem

- insolvenční návrh podejte na krajský soud, v jehož obvodu máte trvalé bydliště

- sepište, proč se domníváte, že jste v úpadku, a doložte to důkazy

- přiložte seznam veškerého majetku, dluhů a přehled o příjmech

- podejte návrh k oddlužení a navrhněte způsob řešení

Zaplatíte soudu

Nemusíte přijít o bydlení

co si ještě přečtete v mf dnes 4.3. Hrozí mi propuštění, mám začít podnikat?

5.3. Co dělat, když přijdou exekutoři.

6.3. Raději hypotéku nebo stavební spoření?

Jakmile však věřitelům uhradíte minimálně třicet procent toho, co jim dlužíte (může to být i méně, když se na tom shodnou), smíte zase volně dýchat. Zbytek závazků vám totiž soud odpustí. Záměrem však je splatit co největší částku, na kterou váš majetek nebo příjmy dosáhnou. "Pokud nemáte dost velký majetek ani příjmy, abyste splatili aspoň třicet procent dluhů, pokuste se domluvit s věřiteli na nižším plnění nebo sežeňte osobu, která vám bude ochotná přispívat," radí Nikola Spurný z Poradny při finanční tísni.Oddlužení probíhá dvěma způsoby. Buď prodáte majetek a utržené peníze připadnou na dluhy, nebo je budete hradit podle splátkového kalendáře. O způsobu rozhodnou věřitelé podle toho, která forma jim více vyhovuje.Jestliže věřitelé odhlasují první variantu, přijde insolvenční správce a sepíše váš majetek. Vy pak budete mít omezenou možnost se svými věcmi nakládat – prodávat je nebo třeba vyměnit televizi za oblečení. Budou totiž pod plnou kontrolou správce. Ten je následně prodá a výtěžek rozdělí mezi věřitele.Přijít můžete o všechno kromě běžného vybavení domácnosti, nezbytného oblečení, léků, zdravotních potřeb. Také snubní prsten a hotovost do jednoho tisíce korun vám zůstanou.V druhém případě, budete věřitelům dluhy splácet každý měsíc po dobu pěti let. Soud určí minimum, které si můžete ponechat na živobytí. Kdybyste v průběhu těchto pěti let dostali třeba ojeté auto, nemůžete si je ponechat. Musíte ho zpeněžit a výtěžek použít na mimořádnou splátku. Pokud byste se pokusili odmítnout například dědictví s tím, že si ho schováte "na potom", mohli byste mít problémy se zákonem.Mohlo by se zdát, že podáním insolvenčního návrhu na sebe zbytečně upozorníte, věřitelé vás totiž v tu chvíli najdou v insolvenčním registru dlužníků, který je na internetu. Jedině tímto krokem však získáte možnost požádat o oddlužení a díky němu se osvobodit od části dluhů a uchránit před exekucí.Soud však po vás může chtít poplatek – zálohu na náklady insolvenčního řízení. "Požaduje ji téměř vždy, a čím složitější úpadek se projednává, tím je záloha vyšší," říká David Šmejkal. V případě projednávání úpadku "nepodnikatele" se bude zpravidla pohybovat od pěti do patnácti tisíc korun.Zatímco dosud jste mohli přijít o bydlení, dnes návrh novely insolvenčního zákona počítá s ochranou hypoték. Pokud banky nebudou chtít nebo to pro ně nebude výhodné, nemusí po změně zákona prodat dům, jímž člověk v procesu oddlužení ručí a neplatí za něj. Dlužník bude moct své závazky doplatit v budoucnu.