Pokud ukončíte penzijní připojištění moc brzy, nedostanete nic

Výpověď včas a vždy písemně

I v případě, že splníte všechny podmínky, bude chvíli trvat, než peníze budete mít v ruce. Výpověď je třeba napsat penzijnímu fondu v předstihu, výpovědní lhůta bývá totiž dvouměsíční, začíná až od počátku měsíce následujícího po tom, v kterém fond výpověď obdržel. Když se tedy sejdou všechny nepříznivé okolnosti a vy pošlete výpověď poštou 29. června, fond ji obdrží 3.července, výpovědní lhůta začne běžet 1. srpna, skončí 30.září a vy teprve počátkem října obdržíte peníze.

Výpověď musí být písemná. Nejlépe uděláte, když se dostavíte s občanským průkazem k přepážce fondu. Tak je zaručeno, že vše proběhne bez problémů – pracovník použije správný formulář, ověří vaši totožnost a rovnou na místě vás upozorní na případné zádrhele. Například může zjistit, že jste v průběhu spoření vynechali některou platbu. V takovém případě je třeba s výpovědí počkat a ještě spořit. Jestliže to máte k přepážce fondu daleko, můžete zvolit poštovní cestu.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

předčasné ukončení vás přijde draho

Marek Zeman z AXA penzijního fondu vysvětluje: „Není třeba se pídit po formuláři, stačí napsat výpověď na list papíru. V takovém případě je však zcela nezbytné, aby klient připojil notářsky ověřený podpis.“ V dopise uveďte:

své jméno, adresu, rodné číslo



číslo své smlouvy o penzijním připojištění



o co žádáte – ukončení smlouvy a zaslání peněz na účet, poštou, vyplácení penze



datum, ověřený podpis

Ještě vám není šedesát?

Může se stát, že peníze z fondu potřebujete dostat dřív, než splníte podmínky (60 plateb a 60 let). V tom případě zažádáte o takzvané odbytné. Fond vrátí státní příspěvky, které vám až do té doby byly přiznány, a vám pošle jen peníze, které jste sami naspořili, a výnosy z nich.

Výnosy zdaníte 25 procenty, ale o to se také postará fond. Pozor je třeba dát na to, že nárok na odbytné vznikne až po roce trvání smlouvy a řádného placení příspěvků. Když podáte výpověď dříve, nedostanete od fondu nic. Kdo tedy uzavřel smlouvu poněkud bezhlavě a začal na ni platit, měl by alespoň rok vydržet. „Klienti někdy ukončují smlouvu předčasně proto, že nemají peněz nazbyt a platby je příliš zatěžují. Jestliže je to situace přechodná, je možná lepší načas placení oficiálně přerušit, nebo snížit měsíční úložku na stokorunu,“ radí finanční poradce Tomáš Kučera. To bez problémů vyřídíte formou změny smlouvy s pracovníky fondu.