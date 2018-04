Pokud vás straší deregulace, pomůže vám úvěr ze stavebního spoření

Na přestavbu bude stačit 400 000 korun

Oba mají smlouvu založenou 1. října 2003, každý na cílovou částku 200 000 korun, hned při podpisu smlouvy uložil každý z nich na účet 18 000 korun a potom ukládali pravidelně 1 500 korun měsíčně. Nyní si chtějí od spořitelny peníze půjčit.

Protože oba splnili podmínky, naspořili více než 40 procent z cílové částky, mají nárok na řádný úvěr. Předpokládají, že jim 400 000 korun na přestavbu bude stačit, požádali tedy společně o úvěr do výše cílové částky.



Kolik mají nyní manželé naspořeno, jak vysoký úvěr a jak dlouho budou splácet, najdete v tabulce.

Spořitelny by nabídly i víc

Ve výpočtech stavebních spořitelen není zahrnuta státní podpora 4 500 korun za rok 2008, kterou manželé dostanou až na jaře příštího roku.



Křištálová lupa Na tak nízkou půjčku nebudou potřebovat žádné zajištění, spořitelny nezajímá ani bonita klientů, jen dvě spořitelny (Buřinka a Liška) vyžadují minimální příjem. Splatnost je zhruba pět let, Liška spočítala manželům splácení na 10 let a 4 měsíce s tím, že je možné úvěr splatit předčasně bez jakýchkoli sankcí. Za to však mají manželé poloviční měsíční splátku 700 korun, zatímco u ostatních spořitelen se splátka pohybuje od 1 100 do 1 500 korun pro každého. I v tom "nejdražším", ale zároveň nejrychlejším případě manželé tím, že se přestěhují do svého, ušetří měsíčně 3 000 korun.



Pokud by potřebovali více peněz, mohou využít i překlenovací úvěr, například Wüstenrot stavební spořitelna by jim nabídla meziúvěr až do výše 1 367 000 korun, Liška do výše 760 000 korun. To už by však bylo třeba úvěr zajistit nemovitostí a mít i určitý příjem (přesnou výši stanoví konkrétní spořitelna).

Kolik korun mají manželé dohromady na účtech a jaké splátky je čekají?

Stavební spořitelna Oba naspořili Získají úvěr Potřebný příjem rodiny Úrok Splátky Splatnost SSČS Buřinka 260 358 139 642 9 437 4,75 % 2 200 5 let ČMSS Liška 259 673 140 328 8 830 4,80 % 1 400 10 let a 4 měsíce MPSS Modrá pyramida 259 714 140 286 nemusí 5,00 % 3 000 4 roky a 7 měsíců RSTS 256 930 143 070 nemusí 4,90 % 2 800 4 roky a 6 měsíců Wűstenrot st.spoř. 262 620 136 380 nemusí 5,30 % 2 400 5 let a 3 měsíce Poznámka: částky jsou uvedeny v českých korunách

Zdroj: stavební spořitelny