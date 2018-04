Účet přešvihl o 318 korun, banka mu prý naúčtovala tisícovku. Mýlil se

Raiffeisenbank ho v srpnu upozornila, že se na účtu dostal do minusu 318 korun, bance tudíž dluží peníze, za což může dostat pokutu 500 korun. Pan Pavel si však esemesky hned nevšiml a dluh vyrovnal až 1. září, tedy po 16 dnech. Když si pak kontroloval svůj bankovní výpis, pořádně se rozčílil. Banka si podle jeho názoru naúčtovala 500korunovou pokutu dvakrát, jednou v srpnu a podruhé v září.

„Byl jsem na pobočce žádat o zrušení nesmyslné tisícikorunové pokuty a vedoucí pobočky mě svým způsobem slušně vyhodila. Super přístup ke klientovi. Vše mohu dokladovat výpisem z účtu. Pokuta 1 000 korun za dluh 318 korun? Není to lichva?“ napsal do redakce rozhořčený čtenář.

Požádali jsme ho proto o zaslání výpisu. Jak se ukázalo, pan Pavel se mýlil. Emoce nejspíš sehrály své, výpis si nepročetl pečlivě. Přehlédl, že údajná srpnová pokuta je jen avizo, kolik korun zaplatí, když neuhradí dluh včas. A protože dluh nevyrovnal do deseti dnů, ale až po 16 dnech, v září mu za to banka strhla z účtu „jen“ 500 korun.

„Klient se dostal do nepovoleného debetu 17. srpna, my jsme ho okamžitě poté na vznik nepovoleného debetu upozornili a vyzvali jej k dorovnání dluhu tak, aby měl dostatek času vyhnout se účtovaným sankcím. Teprve poté, co do 10 dnů svůj dluh neřešil a nedošlo k jeho úhradě, zaslali jsme mu zpoplatněnou upomínku,“ potvrzuje Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

Platba debetkou proběhne, přesto může být problém

„Ale jak je možné, že platba u obchodníka proběhla bez potíží?“ kroutí hlavou pan Pavel. Vysvětlení je podle mluvčího banky prosté. Někteří obchodníci nemají on-line terminály, což znamená, že transakce proběhne se zpožděním až třeba několika dnů po nákupu. „Může se tak stát, že v momentě zúčtování již nemusí mít klient na svém účtu dostatek peněz a dostane se tak do nepovoleného minusu,“ upozorňuje Kofroň. A přesně to se stalo i panu Pavlovi.

A kolik si účtují ostatní banky, když se dostanete do stejné situace? Zmapovali jsme, jaká sankce vás může čekat, jak vás banka na dluh upozorní a zda dává klientovi šanci vyrovnat dluh i bez pokuty.

