Zaplatil splátku navíc, napočítali mu tučnou pokutu za přeplatek

V únoru přišla SMS zpráva: Prosíme o neprodlené zrušení trvalého příkazu pod VS... V případě vrácení přeplatku je účtován poplatek 100 korun. Pro informaci volejte Essox. „Před dvěma lety jsem pořídil tablet pro syna na splátky. Na 24 měsíců byla splátka 200 korun měsíčně. Založil jsem si trvalý příkaz, ovšem bez data ukončení. Zapomněl jsem na to, a ačkoliv jsem úvěr doplatit v prosinci loňského roku, odcházely mi splátky z účtu dál,“ vysvětluje čtenář Petr.

Svůj účet pravidelně nekontroluje, a tak si vrácených částek, pokrácených už o poplatek sto korun nevšiml. „Ta SMS zpráva mě překvapila. Trvalý příkaz jsem zrušil, ale pokuta ve výši stokoruny mi přijde přemrštěná,“ dodává čtenář, který celkem zaplatil 200 korun.

Ivan Straka, vedoucího marketingu Essox, na dotaz redakce, proč společnost takový poplatek, který by mohl aspirovat na označení absurdní, účtuje, odpověděl: „Obecně platí, že v případě, kdy klient po řádném ukončení smlouvy nezruší trvalý příkaz k úhradě splátky, považujeme částku této úhrady za přeplatek, který zpracováváme podle obchodních podmínek. To znamená, že jej klientovi neprodleně vracíme za poplatek 100 korun podle sazebníku. Tento poplatek kryje pouze náklady spojené se zpracováním daného přeplatku a je nezávislý na výši přeplatku.“

Pokuta je nesmyslná, říkají odborníci

Výše poplatku za přeplatek je podle Patrika Nachera, majitele portálu bankovnipoplatky.com, příliš vysoká. „Na jedné straně chápu, že si má klient hlídat, do kdy má úvěr splácet. A dokážu si představit, že za vrácení platby si příjemce naúčtuje položku za příchozí a odchozí platbu, tedy dvakrát šest korun. Ale stokoruna je neúměrný trest,“ komentuje Patrik Nacher. Podle něj finanční společnosti telefonicky kontaktují klienty kvůli každé „prkotině“, tak by mohly volat i člověku, který zapomene ukončit trvalý příkaz, a to hned po připsání první splátky navíc.

Požadovaná pokuta je nesmyslná také podle Lukáše Zeleného, vedoucího právního oddělení dTestu. „Smluvní pokuta je totiž sankcí za porušení smluvní povinnosti a v daném případě lze jen těžko dovozovat, že úhradu jakékoliv částky nad rámec závazku lze smluvně sankcionovat. Pokud takovou podmínku smlouva nebo obchodní podmínky obsahují, hodnotili bychom ji jako nepřiměřenou smluvní podmínku či překvapivé ustanovení. Ze strany úvěrové společnosti se jedná o bezdůvodné obohacení, které je povinna vydat,“ míní právník.

Poplatek za přeplatek prostě existuje

Redakce iDNES oslovila několik finančních institucí s dotazem, zda podobný poplatek od klientů vybírají. A z reakcí vyplynulo, že postup Essoxu, který patří do finanční skupiny Komerční banky, není výjimkou. „V případě, že klientovi vznikne na smlouvě přeplatek, informujeme klienta písemně o výši přeplatku při ukončení smlouvy. Spolu s potvrzením o řádném splacení je mu zaslána žádost o vrácení přeplatku, kterou klient podepsanou vrací zpět. Na základě této žádosti je pak klientovi přeplatek vrácen. Vrácení přeplatku je zpoplatněno částkou 150 korun,“ říká Kateřina Halatová, manažerka společnosti sAutoleasing.

U ČSOB, podle mluvčí Pavly Hávové, vrací přeplatky bez poplatku. „Situace s platbou navíc se u nás může stát jen ve výjimečném případě, totiž jen u úvěrů sjednaných přes web neklienty banky. U ostatních úvěrů je nutná existence běžného platebního účtu v naší bance. Splácení tak probíhá automatickým inkasem,“ vysvětluje Pavla Hávová. Ani v UniCredit Bank poplatek za přeplatek neznají. „Za přeplacení či zdvojení platby klient rozhodně není penalizován a přeplatek je klientovi vrácen na účet,“ říká Petr Plocek, mluvčí banky.

Každopádně platí, že při každém uzavření úvěrové smlouvy je třeba si pečlivě pročíst podmínky, byť někdy může jít o náročnou činnost. Předejde se tak nepříjemnému překvapení v podobě například právě poplatku za přeplatek.

