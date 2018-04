Pokutu udělenou Proluxu zaplatili i nevinní klienti

Ale pojďme od začátku. Kamil Zbuzek prodával třípokojový byt v Mostě a protože je často pracovně mimo domov, rozhodl se svěřit prodej realitní kanceláři. A vybral si Prolux. S realitkou podepsal smlouvu a v klidu čekal na zájemce o koupi bytu. Když Prolux žádného zájemce nenašel, po pár měsících si jej pan Zbuzek sehnal sám. Jakuba Matějku. Jak jej ale upozornil makléř realitní kanceláře, vzhledem k podepsané smlouvě prodej musel proběhnout přes Prolux, jinak by pan Zbuzek platil smluvní pokutu za nedodržení podmínek smlouvy.

Realitní kancelář připravila smlouvu o prodeji bytu, ve které bylo dohodnuto, že kupní cenu, 340 tisíc, zaplatí kupující na účet realitní kanceláře do takzvané úschovy. Po zapsání nového majitele v katastru nemovitostí pak bude částka, samozřejmě po odečtu provize realitky, poslána na účet pana Zbuzka. Klasický a běžný postup.

Smlouva byla podepsána, Jakub Matějka celou částku na účet realitní kanceláře v termínu složil a byt byl na něj na katastru přepsán. Takže to vypadalo, že je vše v naprostém pořádku. Až na to, že realitní kancelář peníze, které na účet obdržela, prodávajícímu panu Zbuzkovi neposlala. "Když jsem se ptal proč, paní generální ředitelka Proluxu mi pouze sdělila, že peníze nemají, protože jim je zabavila celní správa," popisuje další průběh prodeje bytu Kamil Zbuzek. "To mě ale vůbec nezajímá, já přece nemám s celní správou nic společného, já mám sepsanou smlouvu s Proluxem," rozhořčuje se klient.

A v čem je vlastně problém? O případ se začali zajímat redaktoři Černých ovcí, rozhovor na kameru ale ředitelka Proluxu Karolína Valentová odmítla. Poslala pouze e-mailové vyjádření: "Společnost nepopírá, že přijala v rámci smluvního ujednání do depozita kupní cenu. Uvedená částka by byla bezpochyby vyplacena, nebýt skutečnosti, že Celní správa, v rámci výkonu rozhodnutí, zajistila i prostředky, které nebyly naším vlastnictvím."

ČOI udělila realitní kanceláři Prolux pokutu pět milionů

A co se vlastně stalo? "Česká obchodní inspekce udělila firmě Prolux Consulting International pokutu v maximální výši pět milionů korun, a to za systematické a opakované podvádění klientů," vysvětluje vedoucí oddělení komunikace České obchodní inspekce Jan Rotbauer. Jde o historicky nejvyšší pokutu uloženou Českou obchodní inspekcí. A protože společnost Prolux Consulting Int., s.r.o. vyměřenou pokutu do řádného termínu, který uplynul v roce 2012, dobrovolně neuhradila, Česká obchodní inspekce postoupila pohledávku k vymáhání Celní správě ČR. Opět klasický a běžný postup. V praxi to ovšem znamenalo, že realitní kanceláři Prolux byl například obstaven účet. Bohužel ale zrovna ve chvíli, kdy na něm byly peníze za prodej bytu pana Zbuzka.

Je potřeba říci, že ředitelka Proluxu žádala Celní úřad o uvolnění částky. Ovšem marně. "Celní úřad má povinnost mlčenlivosti správce daně, obecně lze říci, že pokud jsou na účtu dlužníka určité finanční prostředky, Celní úřad nezkoumá kdo je tam vložil, nebo komu mají být peníze vyplaceny," uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro hlavní město Prahu Ivana Kurková.

Účet Proluxu byl obstaven

Jinými slovy, pan Zbuzek má smůlu. Jeho byt byl prodán a v katastru nemovitostí je již zapsán nový majitel. Ten ovšem za byt dohodnutou částku zaplatil. A realitka? Ta prý za nic nemůže. "Věříme, že správní žaloba, kterou se domáháme zrušení rozhodnutí České obchodní inspekce bude úspěšná a tím odpadne důvod výkonu rozhodnutí i blokace všech peněžitých prostředků na účtu společnosti. Potom jsme připraveni obratem peněžité prostředky, které panu Zbuzkovi náleží, okamžitě uvolnit," píše dále ve svém e-mailu ředitelka Proluxu Karolina Valentová.

Nicméně podle advokáta skutečnost, že má realitní kancelář v exekuci obstavený svůj účet, nemusí klienta vůbec zajímat, peníze za prodej bytu je povinna vyplatit. "Panu Zbuzkovi bych doporučil, aby neprodleně podal žalobu proti realitní kanceláři, a aby se domáhal soudní cestou zaplacení částky za prodej bytu. Protože pokud bude otálet, může se stát, že takovýchto klientů bude mít realitní kancelář více, budou rychlejší, pan Zbuzek podá žalobu třeba za rok nebo za dva a v té době už nebude, co by si na té realitní kanceláři mohl vzít," varuje advokát Pavel Nastis.

Realitní kancelář stále funguje, změnila obchodní jméno

Webové stránky realitní kanceláře Prolux stále fungují a nabízejí byty k prodeji. Trochu absurdní je skutečnost, že prodaný byt pana Zbuzka realitní kancelář nabízela ještě několik měsíců po převedení na nového majitele. Inzerát na prodej bytu byl ze stránek odstraněn až po našem dotazu, kdy realitka vyplatí peníze za prodej.

Jedna změna tady ale přece jen je. Realitní kancelář změnila své obchodní jméno. Už to není Prolux Consulting Int. s.r.o., ale BREDLEY AND SMITH, s.r.o. V místě sídla Na Václavském náměstí ovšem nikdo přítomen není, firma nemá žádnou pronajatou kancelář a dokonce ani poštovní schránku.

"Změna obchodní firmy neboli názvu realitní kanceláře nemá na celou záležitost vůbec žádný vliv," uvádí advokát Pavel Nastis. Je to v podstatě totéž jako když se žena vdá a změní si příjmení, pořád je to stejná osoba. "I po změně názvu se všechny dosavadní závazky týkají této stejné realitní kanceláře, týká se jí exekuce, blokovaný účet, pokuta, týká se jí ale samozřejmě i povinnost vyplatit kupní cenu za byt panu Zbuzkovi," uzavírá advokát.