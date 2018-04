Pokuty dává nejen policie, ale i úřady

Lov zvěře a ryb bez povolení

I samozvaní lovci a rybáři budou muset sáhnout hlouběji do své peněženky. Zákonodárci rozhodli, že po prvním dubnu by se za přestupky proti právu myslivosti nebo výkonu rybářského práva mělo platit místo pěti osm tisíc korun. Otázkou je, zda zvýšená sazba odradí všechny nenechavce.

Tři tisíce navíc si bude muset připravit falešný rybář nebo myslivec. Poslanci tuto změnu zdůvodnili tím, že jev pytláctví je u nás stále častější, a proto je potřeba jej tvrdě postihovat. Na organizované pytláky, kteří prodávají zvěřinu do restaurací, je asi zákon, podobně jako myslivecká stráž, krátký, jde o velké peníze. Podle Jaroslava Kostečky z Českomoravské myslivecké jednoty je samo pytláctví trestným činem, který řeší policie. Ta případy lesního pychu předává soudu, který může uložit pokutu až třicet tisíc korun.

Dozor nad dodržováním zákona o myslivosti provádí takzvaná myslivecká stráž. Její členové se prokazují služebním odznakem a průkazem a maximální bloková pokuta, kterou mohou uložit na místě, je jeden tisíc korun. Za přestupek je podle zákona považováno například lovení zvěře nebo ryb v době hájení. Kromě osmitisícové pokuty může být viník potrestán až jedním rokem zákazu činnosti.

Stejný postup platí i pro rybáře bez lístku - pytlačení je trestným činem. Nachytá-li rybářská stráž rybáře, který se provinil proti rybářskému řádu, má právo udělit na místě blokovou pokutu až tisíc korun. Jde o přestupek a rybáři může být zadržena takzvaná povolenka. Za trestný čin pytláctví se považuje chytání bez rybářského lístku a povolenky nebo používání zakázaných prostředků k lovení ryb. Podle pracovníka Českého rybářského svazu stráž pak na místě sepisuje zápis, který je zaslán místnímu příslušnému oddělení policie a státnímu zastupitelství. Rozhodující pro další řešení celé záležitosti je místo, kde se událost stala, a nikoliv trvalé bydliště viníka. Rybaření bez lístku na dovolené vás tak může přijít velmi draho.

Pokud jde pouze o přestupek, řeší celou záležitost podle zákona obecní úřad. Jestliže nejsou u obecního úřadu vytvořeny podmínky pro řešení přestupků, může určit okresní úřad, že přestupky bude projednávat pověřený obecní úřad. Ne všechny prohřešky však řeší jen obecní úřady, existuje celá řada přestupků, které ze zákona mají řešit jen okresní orgány, například přestupky v oblasti podnikatelské činnosti.

Znečišťování životního prostředí

Pálíte na podzim listí nebo na jaře starou trávu a máte strach, že můžete dostat pokutu za znečišťování životního prostředí? Dojem, který vyvolaly některé televizní zprávy, může být mylný. Podle nich se totiž proti životnímu prostředí proviní každý, kdo si doma zatopí v kotli na tuhá paliva a kouř z komína bude příliš černý.

Podle novely přestupkového zákona se zpřísnily pokuty za znečištění životního prostředí na deset tisíc korun místo původních tří tisíc korun. Obavy zahrádkářů, že mohou dostat pokutu za úklid na svém pozemku, však nemusí být na místě. Vše je totiž vázáno na vyhlášku, kterou vydává místní úřad. „Úřad nebo odbor životního prostředí může takové věci postihovat pouze v tom případě, že vydá místně platnou vyhlášku, jinak nemá v ruce žádný nástroj,“ říká Hana Dostálová z odboru životního prostředí Městského úřadu v Milevsku. Takovým nařízením může být například stanoveno, že pálení listí je povoleno pouze první pondělí v měsíci, a kdo vyhlášku poruší, může počítat s pokutou. Jestliže tedy nebyla vydána například vyhláška o ochraně ovzduší, která by zakazovala pálení listí nebo odpadů, nemusíte mít zatím obavy. Podle Dostálové se však zatím čeká na přijetí nového zákona o ochraně ovzduší, který by lépe specifikoval postup úřadů v této oblasti.

Změna přestupkového zákona pouze zvýšila pokutu za znečišťování, ale ochrana je dál vázána stávajícími místními vyhláškami. K podstatnější změnám by tak mělo dojít až po přijetí zákona o ochraně ovzduší, k čemuž by mělo dojít během dvou měsíců. Jak však uvedl jeden ze starostů, v malých obcích taková nařízení zatím nemají smysl, protože by tím utrpěly sousedské vztahy.

Dojde-li k porušení místní vyhlášky, řeší takový přestupek úřad, který takovou směrnici vydal. Ten taky rozhoduje o konkrétní výši pokuty.

Stát přesunul odpovědnost za existenci a dodržování ekologických opatření na obce, které mohou sami posoudit a upravit, jak budou v daných případech postupovat. Pravomoc se však nepředává novelou přestupkového zákona, ale zákonem o obcích. Pokud však takové nařízení existuje, je potřeba je respektovat. Vyhláška se však nemusí vztahovat jen na zahrádkářské činnosti, ale i na pálení odpadů či topení pevnými palivy.

Nepovolené použití výbušniny

Změna sazeb se dotkla i přestupků na úseku používání výbušnin. Za přestupek je považováno například neoprávněné získání nebo přechovávání výbušniny, použití výbušnin bez povolení k trhacím nebo ohňostrojovým pracím či jejich nepovolený výzkum a vývoj. Původně se za takové prohřešky platilo pět tisíc korun. Po prvním dubnu si amatérští pyrotechnici musí připravit desetkrát tolik - padesát tisíc korun.

Problémy s výbušninami a pyrotechnickými záležitostmi řeší příslušný okresní úřad. Stejně jako obecní úřady může okresní orgán zřídit komisi k projednávání přestupků. Ta by se měla skládat ze tří členů, přičemž předseda by měl mít právnické vzdělání nebo zvláštní odbornou způsobilost k projednávání určených záležitostí.