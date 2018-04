Pokuty: vyšplhají se až do desetitisíců

Nejhůř je však v okamžiku, kdy dál otálíte a věřitel předá svou pohledávku k soudu. Počítejte i s úhradou výdajů na advokáta, soudních a možná i exekutorských poplatků. „Rekordmani v Českých Budějovicích dluží okolo 65 000 korun. A není to ojedinělé – jde asi o 80 případů, jejichž dluh se pohybuje v této výši,“ říká Martin Kuliš z místního Dopravního podniku.

Jednou vás stejně chytí

Dopravci celkem pochopitelně neradi zveřejňují bližší údaje o svých revizorech. Třeba o počtu kontrolorů nebo o částce, která se z každé pokuty přehoupne na jejich výplatní pásku. Pro příklad – v metropoli pracuje 125 revizorů, v Ústí nad Labem v přepočtu půl člověka. Jenže tam nastupují cestující dveřmi kolem řidiče, a tak se málokdo pokouší švindlovat. Obecně platí, čím větší město, tím víc anonymity a tím víc revizorů. A jednou chytí každého.

V Brně třeba mají „stálého klienta“, který po několika desítkách černých jízd, při kterých byl přistižen, stále dluží Dopravnímu podniku peníze za pokuty. „Čekáme, až nabude majetek, nemá už čím zaplatit. Ostatní dlužníci se chovají zodpovědněji. Například mladí lidé po ukončení studia přicházejí uhradit dluhy, aby neměli problém třeba s přijetím do zaměstnání,“ dává příklad pracovnice Dopravního podniku Hana Pohanová.



Možná se vám podaří narazit na revizora nepevných mravů a usmlouváte s ním nižší pokutu, která však nepoputuje do kasy Dopravního podniku, ale do kapsy kontrolora. „Takové situaci se snažíme předejít – naši revizoři nesmějí přijmout hotovost, pokuty musí hříšníci platit vždy na pokladně,“ říká Jan Holub z Dopravního podniku Mladá Boleslav. Ani v jiných regionech však něco takového nejde snadno. Kontrolorům hrozí přísné finanční postihy, nebo dokonce ztráta zaměstnání, kdyby byli při podvodu přistiženi. A to jim, možná, za pár korun navíc nestojí.



Kdo jezdí zadarmo:

děti do 6 let, v doprovodu osoby starší 10 let

členové vlády, soudci, poslanci parlamentu a senátoři, členové NKÚ, ředitel BIS

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa

dítě na kočárku

účastníci I. a II. odboje

občané uvedení v §29 zákona 87/991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

policisté, městští pouze v uniformě

občané nad 70 let (často podmíněno seniorpasem)

Justiční stráž (Děčín)

držitelé Zlaté Jánského plakety (Plzeň, Ústí nad Labem))

1 osoba doprovázející dítě na kočárku (Ústí nad Labem, Most, Litvínov, Teplice)

Zdroj: Dopravní podniky



Co se může stát, když nezaplatíte pokutu:

Dluh narůstá

Nebudete-li splácet, hrozí soud a exekuce

Jste dlužník, můžete mít problém získat úvěr

Jste nedůvěryhodný, můžete mít problém získat práci

Nezasloužíte si výhody, dopravce může odmítnout prodat vám zvýhodněnou časovou jízdenku