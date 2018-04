Pokuty za předčasné zrušení termíňáků mohou jít do tisíců

Jedním z produktů, kam konzervativní Češi ukládají své volné peníze, jsou již tradičně termínované vklady. I když jejich popularitu v posledních letech zastiňují spořicí účty, mají tzv. termíňáky pro mnohé střadatele stále své kouzlo.

Můžete vybrat až 25 procent vkladu bez sankcí

Podstata spořicích i termínovaných vkladů je prakticky shodná, slouží k uložení a zhodnocení volných financí. Na podstatný rozdíl narazíte v okamžiku, kdy budete chtít své peníze vybrat.

Zatímco peníze uložené na spořicích účtech máte k dispozici prakticky kdykoliv, aniž byste za to museli bance zaplatit nějaké sankce, vybrat vklad z termínovaného účtu před vypršením lhůty splatnosti vás díky "pokutě" od banky může přijít na nemalé peníze.

Banky vám za to, že jste se zavázali peníze uložit na předem dohodnutou dobu, nabídly výhodný úrok. Ten navíc významně stoupá s výší vložené sumy a s délkou doby, na kterou jste je uložili. Pokud smlouvu porušíte, musíte za to zaplatit.

Některé banky ale počítají s tím, že klienti při sjednávání doby, na kterou své peníze v bance uloží, dopředu nemohou znát svou finanční situaci během těch let, kdy nebudou mít peníze k dispozici. Proto tyto banky přišly s nabídkou možnosti vybrat si část vkladu kdykoliv, aniž byste museli platit nějakou sankci.

Vybrat až 20 procent vkladu bez sankce nabízí například Raiffeisenbank u eKonta Garant nebo ČSOB u Termínovaného vkladu Plus, zde ovšem vybraná částka nesmí překročit milion korun. Poštovní spořitelna vám umožní také vybrat až 20 procent vkladu, ale jen u termínovaného vkladu uzavřeného na dva roky.

mohu vybrat předčasně jen část vkladu, nebo musím celý? Banky nabízejí předčasný výběr termínovaného vkladu (TV) v různých variantách: Citibank

• Pružný TV - možnost výběru části vkladu i celkové zrušení TV

• Pevný TV - pouze celkový výběr a zrušení TV Česká spořitelna

• Zlatý vklad - pouze celkový výběr a zrušení TV

• Vkladový účet - jeden předčasný výběr do 25 % bez sankce, v případě požadavku na výběr vyšší částky vkladu je nutné vybrat celý zůstatek ČSOB

• možnost částečného i celkového výběru vkladu GE Money Bank

• výběr pouze celého vkladu - TV se poté zruší Komerční banka

• Termínovaný vklad - možnost výběru části vkladu i celkový výběr

• Garantovaný vklad - pouze celkový výběr LBBW Bank

• výběr pouze celého vkladu - TV se poté zruší Poštovní spořitelna

• možnost částečného i celkového výběru vkladu Raiffeisenbank

• možnost částečného i celkového výběru vkladu UniCredit Bank

• možnost částečného i celkového výběru vkladu Zdroj informací: banky

Sankci při předčasném výběru nezaplatíte ani u České spořitelny a to pouze v případě jednoho výběru do 25 procent vkladu.

Komerční banka pro velký zájem klientů druhým rokem nabízí časově omezenou akci sjednání termínovaného vkladu s možností předčasného výběru bez sankcí. Podmínkou je, aby důvodem výběru vkladu byla nepříznivá životní situace, například dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání nebo invalidita.

Sankce z vkladu, i z vybírané částky, nebo ztráta úroků

Banky v potrestání klientů za předčasný výběr či celkové zrušení termínovaného vkladu nedrží shodnou taktiku. Uplatňují například sankci v procentech jak z vkladu, tak i z vybírané částky. Nebo pro výpočet pokuty používají vlastní vzorce, ve kterých zohledňují výši vybírané částky i počet dní (měsíců) do splatnosti termínovaného vkladu.

Sankce z vkladu se pohybují kolem jednoho procenta, sankce z vybírané částky mohou dosáhnout až šesti (GE Money Bank) nebo sedmi procent (Česká spořitelna).

Například Citibank nebo LBBW Bank uplatňují sankci v procentech z vkladu. Budete-li mít uloženo minimálních 100 tisíc korun, které pro svůj produkt IQ MAXI požaduje LBBW Bank, zaplatíte za předčasné zrušení u LBBW Bank 1 125 korun (1,25 % z vkladu) nebo u Citibank tisíc korun(1 % z vkladu).

LBBW Bank za předčasný výběr klienta potrestá i tím, že mu nebude připsán dohodnutý úrok. Klient si totiž již na počátku vkladu zvolí buď tuto možnost, kdy ale neplatí žádné sankce, nebo sankci 1,25 % z vkladu zaplatí a zároveň mu budou připsány dohodnuté úroky.

Ostatní banky klientům vyplatí připsané úroky za dobu trvání vkladu. Pouze Citibank, pokud klient vklad zruší do 28 dnů od jeho založení, žádné úroky nevyplácí.

Peníze, které si předčasně vyberete, máte k dispozici okamžitě. A to v případě, vybíráte-li si je na pobočce banky. "Pokud si je budete posílat do jiného peněžního ústavu, platí klasické podmínky, tedy do dvou dnů od zadání příkazu budou peníze na účtu v jiné bance," doplňuje Pavla Hávová z ČSOB.

V případě, že termínovaný vklad celý předčasně nezrušíte, poběží dál za stejných podmínek dle smlouvy, kterou jste s bankou uzavřeli.