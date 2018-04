Přejít ke konkurenci rok či dva před koncem fixace stojí i sto tisíc

Bankéři se s tou situací setkávají v pobočkách poměrně často. Klient k nim přijde se žádostí o hypotéku a oni mu to nakonec rozmluví. „Je třeba si uvědomit, že to, co ušetří na úrokové sazbě, není vše. Nemalou roli v celé transakci refinancování hraje poplatek za předčasné splacení u stávající banky. Ten ústavy účtují, pokud klient chce peníze splatit mimo období, kdy se mění úroková sazba, tedy takzvané fixace,“ vysvětluje Iva Fryšová, specialistka z Hypoteční banky. A přidává ilustrativní příklad.

Klient si vzal hypotéku 2 miliony na 20 let, má už druhou pětiletou fixaci, současná úroková sazba je 4,3 %. Do konce druhé fixace mu nyní zbývají dva roky. Aktuálně splácí 12 500 korun.

Zalekl se toho, že sazby hypoték začínají mírně stoupat, a chtěl by si zajistit nižší sazbu. Myslí, že vzhledem k dobré bonitě a bezproblémovému splácení by dosáhl na sazbu 1,99 %. U stávající banky má smluvní pokutu za předčasné splacení „ve výši odpovídající výši sjednaných úroků z předčasně splacené jistiny úvěru za období od předčasného splacení do konce dohodnuté doby platnosti úrokové sazby“.

Při předpokládaném refinancování s úrokovou sazbou 1,99 % by nově měsíčně splácel 11 650 korun. To by mu přineslo úsporu 850 korun měsíčně, ve výsledku tedy 20 400 korun za celou dobu do konce fixace (2 roky). Jenže podle citovaného ustanovení stávající banky by byla sankce okolo pětinásobku zmíněné celkové úspory. „Vzhledem k výše uvedenému klientovi takové předčasné refinancování nedoporučili,“ dodává Iva Fryšová.

Koho pustí bez pokuty?

Kdyby se mělo posuzovat výhradně hledisko poplatku za předčasné splacení, je nejvstřícnější bankou Airbank: pokud klienti hypotéku splatí, protože třeba vyhráli či dědili, banka je pustí bez sankce. Tu účtuje, pouze když klient odchází ke konkurenci, ale i tak je poplatek řádově nižší než u ostatních ústavů, činí 0,2 % ročně z úvěru do konce fixace.

Klidně splaťte část hypotéky...

Některé banky mají taktiku, že umožní každý rok splatit část hypotéky bez jakýchkoli sankcí. Sem patří mBank, UniCredit Bank a Equa bank (20 procent nesplaceného úvěru ročně), Fio banka (20 procent sjednaného úvěru ročně); GE Money Bank (už po šesti měsících umožňuje splatit až 25 procent z výše úvěru), Sberbank (10 procent jistiny). Hypoteční banka a Wüstenrot umožní splatit beztrestně část úvěru, tak aby se hodnota zastavované nemovitosti dostala na 70 % (u úvěrů, kdy jste si například půjčili na celý byt).

...ale předem za to zaplaťte

Ostatní banky mimořádné splacení umožňují také, ale nechají si za to zaplatit. Sjednáte si prostě předem službu a za ni budete posílat bance 99 až 200 korun měsíčně. A je jedno, zda se to jmenuje variabilní, mimořádné či flexibilní splátky. Tento postup mají zavedený v České spořitelně (200 korun), Expobank (150 korun), ČSOB, Eře, Hypoteční bance (100 korun), Komerční bance (99 korun).

Nejdráž vyjde, když končíte s hypotékou úplně a chcete ji splatit mimo fixaci. Banky si účtují poplatek, který může být 10 procent z mimořádné splátky, ale také třeba 5 procent za každý rok do konce fixace.

Modelový příklad: Kolik zaplatí klient za mimořádné splacení úvěru u jednotlivých bank?

Klient si sjednal hypotéku na 1 200 000 korun. Úroková sazba 4,1 procenta, zbývá mu splatit 1 milion korun, do konce fixace má 2 roky. Nemá sjednanou žádnou službu mimořádných splátek. Rozhodne se okamžitě refinancovat. Kolik zaplatí?