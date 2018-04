Policie nám již nemůže odebrat řidičský ani technický průkaz

Následující příspěvek je shrnutím článku Davida Šimoníka: „Policie nemůže odebrat řidičský ani technický průkaz“, který vyšel v MF DNES 30. května 2001. Myslím si, že přináší zajímavé informace přinejmenším pro ty z nás, kteří se zpoza volantu s muži zákona čas od času setkáme. S novým zákonem, kromě odebrání řidičského průkazu na místě přestupku, i možnost zadržet osvědčení o technickém průkazu. Přesto nás na ulicích podobnými postihy nadále straší. Jak je to tedy nově s pravomocemi strážníků?

Dnes nám policejní hlídka při zjištění technických nedostatků typu - sjeté pneumatiky, nefungující světla či poškozené přední sklo - může maximálně udělit blokovou pokutu tisíc korun.

Jedinou možností, jak ovlivnit technický stav automobilů na silnicích tak dle názoru policistů zůstává pravidelná prohlídka ve stanici technické kontroly – známá „STK“. Liší se také pravomoci strážníků městské nebo obecní police a Policie České republiky. Strážníci městské nebo obecní policie mohou zastavit řidiče v jedoucím autě jen v přesně vymezených případech. Tím je např. porušení vyhlášky města – nejčastěji nerespektování zákazu vjezdu do nejrůznějších zón – kdy nám hrozí pokuta do tisíce korun. Dále mohou strážníci zastavovat dopravu u škol, aby zajistili bezpečný přechod dětí. Do jejich kompetence patří i kontrola dodržování dopravních značek, ovšem jen zákazových. Pokud tedy např. nezastavíte u příkazové značky Stop, může si strážník maximálně poznamenat Vaši státní poznávací značku a přestupek nahlásit Policii České republiky. Městští policisté využívají také ustanovení o krajní nouzi, které slouží k odvrácení reálně hrozícího nebezpečí. Sem spadá např. noční jízda bez zapnutých světel. Městský policista má pravomoc Vás v takovém případě zastavit, pokutu Vám však již uložit nemůže. Smí Vás však pokutovat za auto stojící na chodníku, pokud to není povoleno.

Policie České republiky Vás může nejen kdykoli zastavit ke kontrole vozidla či kvůli spáchání přestupku.. Při podezření má právo i na prohlídku zavazadlového prostoru vozu či přinutit řidiče vystoupit při kontrole z auta. Do jejích pravomocí patří také pokutovat špatný technický stav vozu.

A jaké doklady jsme povinni jednotlivým policistům předložit?

Městská policie se při zastavení vozidla dle zákona musí omezit pouze na kontrolu totožnosti řidiče. Nepřísluší jí však kontrola řidičského oprávnění nebo technického průkazu vozidla. Jedinou výjimku, kdy může požádat o technický průkaz, představuje podezření, že vůz je kradený. Řidič sice ani v tomto případě nemusí strážníkovi vyhovět, musí pak ale počkat, až strážník přivolá Policii České republiky.

Pravomoce Policie České republiky jsou v tomto ohledu rozsáhlejší – kromě totožnosti osob (včetně spolucestujících) smí kontrolovat i technický stav vozidla, osvědčení o technickém průkazu a doklad o zaplacení povinného ručení. Jako doklad totožnosti musí policistům postačit řidičský průkaz. Dle právníka Michala Dlaboly můžete teoreticky policistům odmítnout i dechovou nebo krevní zkoušku. Rozhodně by Vám to však neradil. Dopustili byste se tak přestupku odmítnutí dechové nebo krevní zkoušky a hrozil by Vám přísnější trest, než kdybyste „nadýchali“. Odmítnutí dechové či krevní zkoušky by Vás přišlo na 15 tisíc korun a dva roky bez řidičáku, zatímco nadýchání „pouze“ na 10 tisíc Kč a rok bez řízení Vašeho plechového miláčka.

Policie dnes nemůže sebrat řidičský průkaz ani opilému motoristovi. Dle zákona má sice zabránit řidiči v další jízdě, pokud by tím mohl ohrozit bezpečnost provozu, zároveň však zákon nedává policistům žádnou možnost, jak toto zajistit.

A jak se bránit, abychom nepadli do rukou falešných policistů? Každý policista musí mít stále viditelné služební číslo. Pokud budete mít podezření, že s policejní hlídkou není něco v pořádku, trvejte na vyřízení silniční kontroly nebo přestupku na nejbližší policejní stanici.