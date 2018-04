Policie zablokovala peníze KTP

Policie se zajímá o osoby z vedení KTP. Jde vlastně o bývalé členy, protože představenstvo Quanta (Oldřich Bakus, Věra Jantošová a Michal Zvolenský) minulý týden rezignovalo. K bankovním kontům KTP by ovšem už nikdo z nich neměl mít přístup, protože od 22._března je firma v konkurzu. Od té doby veškerý majetek ovládá správce konkurzní podstaty, který hotovost převedl na nový účet, aby k ní bývalí šéfové KTP nemohli. „Na účtech KTP by mohly být peníze, které pocházejí z trestné činnosti, nebo by k ní mohly sloužit,“ vysvětlila postup ÚOK policejní mluvčí Ivana Zelenáková.