Politici mají plán, jak změnit penze

Inspiruje se v premiérově oblíbeném Švédsku a nenaráží na odpor žádné z vládních stran. Je přijatelné i pro opoziční ODS.

Každý člověk by měl mít osobní účet, kde by viděl, kolik si na penzi zaplatil. Po odpracování určitého počtu let (zatím se počítá s 25 až 30 lety) by sám rozhodl, kdy odejde do penze.

Zákon by už nediktoval žádný penzijní věk, jako je tomu nyní. Čím déle by lidé pracovali, tím víc peněz by dostali. Ten, kdo by nemohl prokázat dostatečně dlouhou pracovní kariéru, by dostal pouze minimální důchod. Ten by se měl pohybovat zhruba na úrovni životního minima.

"Návrh zatím neobsahuje žádná přesná čísla, jde o námět pro politickou diskusi," řekl ministr práce Zdeněk Škromach. Do poloviny roku chce návrh předložit vládě.

Pokud ho schválí parlament, mohly by se podle nových pravidel počítat důchody už lidem, kteří odejdou na odpočinek v roce 2005.

Záměr se líbí lidovcům i unionistům. "Není to proti našim představám," řekl Vlastimil Tlustý z ODS.

Na ministerstvu práce se rodí politicky průchodné řešení jednoho z největších problémů Česka: reformy důchodů. Lidem, kteří budou odcházet do penze v roce 2005 a později, by při výpočtu důchodu sehrálo výrazně větší roli než dnes to, jak dlouho pracovali a kolik vydělávali.

Nový systém už by nepřipustil u "nových důchodců" nerovnováhu mezi tím, co stát na pojistném vybere, a kolik vyplatí. Skutečně vybraná suma by se rozdělila podle výšky příjmů během pracovní kariéry a její délky. Přihlédlo by se ještě k průměrné délce života.

Zásadně by tak se změnil přístup k výpočtu důchodu. Dnes rozhoduje, že lidé mají na jistý důchod nárok bez ohledu na to, kolik peněz stát vybere (i ti, kdo nepracovali).

Tuto cestu reformy penzí velmi doporučuje Světová banka, která ji považuje za rozumné řešení propadů v penzích v zemích, kde rychle přibývá důchodců a ubývá těch, kdo vydělávají.

Zatím se odehrála ve třech státech: Švédsku, Polsku a Litvě. V Česku by měla právě Světová banka sehrát roli poradce.

Dosud nejsou známy detaily, pouze základní myšlenka reformy:

- Každý bude mít osobní účet, na němž se mu bude sčítat pojistné, které si během kariéry zaplatí. Instituce, která bude tyto účty spravovat zůstane i nadále státní, ale bude oddělena od rozpočtu.

- Důchod bude moci dostat každý, kdo odpracuje stanovený počet let (25 až 30 let). Nebude tak stanoven přesný věk pro odchod do penze.

- Při odchodu bude důchod vypočítán z odpracovaných let a výšky výdělku. Nebude platit tak jako dnes strop, že plat od jisté výše už se do důchodu nezapočítává.

- Lidé, kteří odejdou na odpočinek, aniž by odpracovali určitý počet let, dostanou pouze minimální důchod na úrovni životního minima. Dnes se za „odpracovanou dobu“ považuje i doba, kterou člověk strávil na studiích či jako nezaměstnaný. To už nebude možné.

- Pokud člověk odejde do penze a přitom bude dále pracovat, bude mít šanci na další zvýšení důchodu.

Současná podoba důchodů je neudržitelná. Společnost stárne a lidí, kteří pracují a vydělávají, ubývá. Žádná z předchozích vlád nedokázala přijít s řešením, jak se s těmito problémy vyrovnat.

Loni stát vyplatil na důchodech 215 miliard korun (o 20 miliard korun více, než dokázal na sociálním pojištění vybrat), letos přijdou penze již na 225 miliard. Pokud nepřijde reforma, hrozí v dohledné době schodky na úrovni až 70 miliard korun ročně.

Češi odcházejí do penze o řadu let dříve než lidé ve většině zemí Evropské unie. Nemají motivaci, aby se chovali jinak. Pokud pracují i po dovršení penzijního věku a dále platí pojistné, důchod jim to už nezvýší.

Návrh však neřeší celý problém propadů v důchodech. Pro lidi pobírající penzi již nyní se nic nezmění. Podle ministerstva bude na přechod od starého k novému systému penzí třeba zhruba 200 miliard korun.

Jen základní kapitál pro start samostatné sociální pojišťovny, která by spravovala osobní účty lidí, činí zhruba 40 miliard korun.

Propadů v důchodech se totiž Česko zbaví až za řadu let. Podle dostupných informací vláda zamýšlí, že by na reformu použila peníze získané chystaným prodejem elektrárenské firmy ČEZ.