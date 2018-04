Politik vlastnící restauraci se už odposlechů nebojí

Proč jste se rozhodl pro podnikání? Jaký byl váš záměr?

Pro podnikání jsem se rozhodl proto, že jsem svůj plat, který jsem dostával jako primátor města Zlín, dával na charitativní účely. Mezitím jsem se věnoval ekologickému odpadu.



Proč zrovna ekologickému odpadu?

Mám vystudovanou Vysokou školu Palackého v Olomouci, kde jsem studoval obor systematická biologie, ekologie a medicína. Ve Zlíně jsem také spoluzakládal odbor životního prostředí.

VIDEO: Můj job díl 15. - Politik z kavárny



Jak jste se tedy dostal k vlastnictví kavárny?

Z regionální politiky jsem rozšířil svou působnost na celostátní. Postupem času jsem přišel na to, že není kam chodit na jednání. Nevěděl jsem o příjemném místě, kde by se člověk cítil bezpečně. Tím bezpečím mám na mysli problematiku nelegálních odposlechů. Vzhledem k tomu, že politika je o komunikaci, vytvořil jsem útulné prostředí, kam se dá zajít na pracovní i nepracovní schůzku.



Co bylo tím hnacím motorem?

Největším hnacím motorem pro mne bylo to, že jsem se chtěl co nejrychleji postavit na vlastní nohy. Byla to pro mě otázka prestiže. S přestupem do privátní sféry jsem obtíže neměl. Svůj post státního úředníka jsem pojímal spíše manažersky. Když bylo třeba, pracoval jsem i ve večerních hodinách. "Hospodu" jsem také nechtěl jen na obživu, ale i pro radost.



Jakým způsobem jste financoval začátky podnikání s restaurací?

Čerpal jsem provozní úvěr na investice, tedy na vybavení, základní interiérové stavební úpravy, prezentaci a reklamu kavárny. Neočekával jsem, že mi stát výrazně pomůže, podnikání neslučuji se státní pomocí. Důležité je umět se v oboru orientovat, mít základní finanční prostředky. Na druhou stranu vzít si půjčku, ať už kdekoliv nebo od kohokoli, ještě neznamená úspěšné podnikání. Tady je potřeba vyhodnocení ekonomického profitu, tedy na jak dlouho by byla půjčka, kolik peněz je zapotřebí, na jakou činnost ji čerpat.



Vrátila se vám již počáteční investice?

Zatím ne, ale po dvou letech provozu se v létě stala ekonomicky neztrátovou. Kavárna není továrna na peníze. Jak jsem již zmínil, podnikám také v oblasti ochrany životního prostředí, nakládáním s odpady. Jde ale o úplně jiný druh obchodování.



Kdybych mu podlehl, jsem už dávno mrtvý. Mám takovou filozofii, že si na všem vyberu to pozitivní. Což mi pomáhá řešit i negativní záležitosti. Když dojde ke krizové situaci, nepanikařím. I složité situace v podnikání vnímám jako jejich součást. Pro mě je důležité vědět, na koho se můžu obrátit, spolehnout.Sázím na korektnost. Na platební kázeň - co si objednám, dohodnu, vždy splním. I za cenu velkých ztrát - i kdybych si na to měl vzít úvěr. Když si něco objednávám, musím vědět, že na to mám. Neuznávám řeči typu: "Nemohu zaplatit, protože jsem sám nedostal zaplaceno." Jsou lidé, kteří si půjčí peníze a začnou podnikat. Jenže nehodlají kapitalisticky pracovat, jen žít. A to potom nemůže fungovat.Volného času, dovolených. Je potřeba si určit priority. Důležitá je reinvestice, tedy co nejvíce financí vložit zpět do podnikání. Počítat zpočátku s minimálními prostředky pro svoje vlastní potřeby.Bylo a je to čím dál tím těžší. Ve společnosti převažují podnikatelé či zaměstnanci s negativními zkušenostmi s podnikáním.Nabídnu-li někomu takovou formu výplaty, ihned se pozná seriózní zájem. Zaměstnanec, který si hned od začátku řekne jen o vysoké fixum a nepřemýšlí v kategorii základ + provize, dává najevo, že nechce riskovat. Risk je však nevyhnutelnou součástí jak v podnikání, tak v zaměstnání.Je to všechno o správné komunikaci. V obchodních vztazích je důležité umět se oprostit od osobních pocitů. Podle mého názoru emoce patří do soukromí. Přehnaná nadřazenost nebo naopak podřízenost je vždy podezřelá. Pro mě je důležitá znalost historie firmy, jak dlouho je na trhu, s jakými výsledky, jakou má pověst, jak platí, nebo jaké má problémy. Po patnácti letech podnikání už jsem ostražitější. I když se snažím, aby obchodní partneři měli pocit, že sázím na korektnost a vzájemnou důvěru. I negativa jsou součástí vyjednávání se snahou o co největší zisk. Pozitiva nemusí být vždy výhodou. Bohužel u nás se slušnost často zaměňuje za slabost.Velkým odpočinkem je pro mě hudba. A to jak klasická, tak rocková. Mám svoji vlastní kapelu, se kterou jsme před nedávnem vydali CD. U většiny písní jsem i autorem skladeb.