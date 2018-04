Politika: neviditelný nepřítel

Burzovní krachy a ekonomické krize mají omezenou a dočasnou působnost. Dokonce představují pro investora spíše příležitost než hrozbu. Ale politické události v tomto století – války, revoluce, znárodňování – zlikvidovaly řadu dříve prosperujících akciových i obligačních trhů. Kdo dnes ví například o káhirské burze? Málokdo. A přece šlo kdysi o jeden z největších akciových trhů na světě, než se v roce 1962 stala obětí neúspěšného experimentu, známého jako „arabský socialismus“. A protože zaniklé akciové trhy bere jen málokdo v úvahu při statistických výpočtech historických výnosů, je politické riziko téměř neviditelné.

Význam politického rizika zkoumali Philippe Jorion a William Goetzmann, autoři rozsáhlého článku Global Stock Markets in the Twentieth Century (Globální akciové trhy ve 20. století). Z jejich výzkumů vyplývá, že politické riziko představovalo pro investory ve dvacátém století nejzávažnější problém vůbec. Jeho význam daleko přesahoval vlivy běžných rizikových faktorů, kterým se obvykle věnují standardní učebnice financí. Autoři došli k názoru, že relativně vysoký reálný výnos akcií v USA během 20. století (průměrně 4,3 % ročně v období 1921 až 1996) byl spíše výjimkou než pravidlem. Reálná střední hodnota ročních výnosů ostatních zemí totiž během stejného období činila pouze 0,8 % ročně.

Proč byly výnosy amerických akcií o tolik lepší?

„Celosvětová“ střední hodnota výnosů ve výši 0,8 % ročně totiž zahrnuje i ztráty z akciových trhů, které zanikly nebo byly zrušeny. Poněkud příznivější obrázek bychom získali, kdybychom srovnávali americké a světové akcie v rámci akciových indexů vážených podle velikosti HDP. Následující tabulka srovnává reálné výnosy celosvětových akciových trhů v letech 1921 až 1996. Poslední sloupec udává reálnou hodnotu hypotetického dolaru investovaného do příslušného indexu v prosinci 1920.



Výnosy a rizika globálních akciových trhů ve 20. století

Index Roční výnosy Volatilita (%) Konečná reálná hodnota (1996) 1 USD investovaného v prosinci 1920 Aritmetický

průměr Geometrický průměr USA 5,48 4,32 15,83 27,3 Globální index akciových burz: Burzy, které přežily 4,98 4,33 12,08 27,3 Všechny burzy 4,59 4,04 11,05 21,9 Index burz mimo USA: Burzy, které přežily 4,52 4,09 10,02 22,2 Všechny burzy 3,84 3,39 9,96 13,1

Zdroj: Jorion a Goetzmann

„Ekonomové obvykle používají data z historicky úspěšných zemí a tato da-ta extrapolují do budoucnosti,“ varuje William Goetzmann, profesor financí z Yale School of Management. „Pokud použijete data ze zemí, které neuspěly, dostanete jiný obraz.“ Goetzmann upozorňuje na skutečnost, že pouhých sedm zemí na světě se může pochlubit prakticky nepřerušovanou historií obchodování na burze od 20. let až do 90. let 20. století (USA, Ka-nada, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Švédsko a Švýcarsko). Ale ani tyto trhy, které nebyly přímo zasaženy válkami či znárodňováním, se zcela nevyhnuly důsledkům válečných a jiných katastrof v zahraničí. Například ve Švýcarsku během mobilizace v roce 1940 poklesly kursy akcií o 40 %.

Korupce hraje roli

Mezi politická rizika patří také vliv korupce. Vliv úplatků zhoršuje alokaci zdrojů v rámci ekonomiky, a tím snižuje její celkovou výkonnost. To zna-mená negativní vliv na výnosy podniků, a tedy i na ceny jejich akcií. Kromě toho je korupce doprovodným jevem řady dalších negativních jevů: špatné ochrany vlastnických práv (včetně rizika „tunelování“), malé účinnosti soudů a jiných institucí. Korupce umožňuje, aby celkem neškodný pokles akcií přerostl ve vážnou hospodářskou krizi.

Index vnímání korupce publikovaný neziskovou mezinárodní organizací Transparency International je měřítkem korupce pro řadu zemí. Je sestavován od roku 1995 na základě pečlivě vyhodnocovaných informací, které pocházejí z různých zdrojů. Proto představuje pravděpodobně nejlepší způsob, jak korupci měřit a srovnávat. O existenci indexu vnímání korupce zatím ví relativně málo investičních bankéřů nebo analytiků. Lze však ukázat, že korupční index může být velmi užitečný pro praktické investiční rozhodování. Kdyby Victor Niederhoffer znal a používal tento index, mohl se vyhnout velkým sázkám na velmi rizikový thajský trh a výkonnost jeho fondů by dodnes mohla oslňovat klienty. Totéž platí pro všechny, kdo ztratili peníze na ruských cenných papírech.

Index vnímání korupce a akcie

Investice do akciových trhů ve vysoce zkorumpovaných zemích je spojeno s významně zvýšeným rizikem (měřeno volatilitou výnosů) ve srovnání s akciovými trhy méně zkorumpovaných zemí .



Zvýšené riziko však není kompenzováno vyššími výnosy. Rizikové akciové trhy vysoce zkorumpovaných zemí poskytly investorům podprůměrné výnosy. Riziko vysoké volatility akcií ve vysoce zkorumpovaných zemích je ještě zhoršeno rizikem nízké likvidity a špatné regulace kapitálových trhů. Tyto rizikové faktory, které nemohou být měřeny volatilitou akciových trhů, jsou obvykle mnohem významnější právě ve vysoce zkorumpovaných ze-mích. Průměrný akciový investor by udělal lépe, kdyby se akciovým trhům v takovýchto zemích vyhýbal. Není žádný důvod podstupovat vyšší riziko pro dosažení výnosů, které nejsou lepší, než jakých je možné dosáhnout v málo zkorumpovaných ekonomikách. Přestože neexistuje žádná záruka, že se historie bude opakovat, argument proti akciovým investicím ve vysoce zkorumpovaných zemích je příliš silný, než aby jej bylo možné ignorovat.

Index vnímání korupce a dluhopisy

Index organizace Transparency International může být použit jakožto nástroj ratingového hodnocení zemí. Koncem 90. let dokonce v tomto směru fungoval lépe než ratingy renomovaných agentur. Ačkoli index TI je publikován teprve od roku 1995, lze ukázat, že jej bylo možné použít jako včasný indikátor bankrotů nebo bankovních krizí. Index například včas varoval před problémy jihoasijských ekonomik a před ruskou krizí v roce 1998. Zde se index korupce osvědčil mnohem lépe než ratingy agentur Moody’s nebo Standard & Poor’s.

Index vnímání korupce je kladně korelován s procentem špatných úvěrů v bankovním sektoru. Korupcí v bankovním sektoru (a z ní vyplývající neefektivní alokace kapitálu) lze vysvětlit, proč index korupce může sloužit jako včasné varování před bankroty a finančními krizemi. Relativně nízká hladina špatných úvěrů na Filipínách kontrastuje s velmi nepříznivým indexem vnímání korupce pro tuto zemi. To však může být vysvětleno faktem, že filipínský bankovní sektor je již od počátku století ovládán zahraničními (převážně americkými) bankami, a je tudíž „čistší“ než zbytek filipínské ekonomiky. V případě Tchajwanu, jehož korupční skóre rovněž není nejlepší, přispívá k nízkému podílu špatných úvěrů velmi přísná regulace bankovnictví.

