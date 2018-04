Politika snížila investiční výnosy

Naděje, že index Dow Jones překoná v uplynulém týdnu své historické maximum, se začala rozplývat již v pondělí, kdy cena ropy opět vzrostla a obchodníci začali realizovat zisky z předešlého týdne. Úterní dění bylo ovlivněno především děním v Thajsku. Svou roli ale hrály také nepříznivé zprávy z korporátního sektoru (to platilo zejména pro technologické tituly) a horší makrodata. I přes pokles ceny ropy tak indexy klesaly.

Ve středu už však pokles na komoditním trhu (ropa klesla až ke hranici 60 USD za barel) podpořil nárůst akciových indexů. Oproti úterku tentokrát pomohly jak dobré firemní výsledky, tak i ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Dobrá nálada však dlouho nevydržela a ve čtvrtek trhy opět klesaly. Negativní nálady způsobily především obavy z výrazného zpomalení ekonomiky. Jelikož obavy na trhu přetrvávaly také v pátek, hlavní indexy končily týden v záporu (DJIA -0,46 %, Nasdaq -0,75 %, S&P 500 -0,37 %).

Na rozdíl od západního světa měl vývoj na domácí burze klesající směr prakticky po celý týden a výsledná týdenní ztráta tomu také nasvědčuje (PX -5,4 %). Celkové dění na trhu bylo výrazně ovlivněno děním v Maďarsku, kde se třese židle pod premiérem a také neistý vývoj na politické scéně v Polsku.

Největším propadem se prezentovaly akcie společnosti Telefonica (-10,9 %). Hlavním důvodem je odečtení dividendového výnosu (9 %), i přesto však titul v průběhu týdne klesal. Výrazný pokles zaznamenal také energetický ČEZ, který v průběhu týdne čelil spekulacím ohledem prodeje 10% podílu. Velkou ztrátu zaznamenal také Unipetrol (-5,8 %). Nejvýraznější nárůst zaznamenaly akcie developerské společnosti ORCO (+3,6 %), kterému patrně pomohlo zvýšené doporučení a vyšší cílová cena.

Podobná situace, jako na akciových trzích, vládne také ve výkonnosti domácích podílových fondů. Nejlepší týdenní výsledek +0,69 % fondu ČSOB Realitní Mix vypovídá o skutečné mizérii. Nevedlo se prakticky všem fondům, ale největší propad si připsaly akciové a smíšené dynamické fondy.

Malé překvapení přinesly týdenní čisté prodeje, kde se tentokrát nekonaly výprodeje u fondů peněžního trhu. Na dlouhodobě klesající výkonnost ale doplácejí fondy dluhopisové, z nichž tento týden odteklo nejvíce prostředků. I když to nemusí znamenat nic, investorům klidně mohla dojít trpělivost a konzervativní složku portfolia jednoduše začnou přemisťovat z dluhopisů do peněžního trhu, případně do zajištěných fondů.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČSOB realitní mix 0,69% ISČS Sporotrend -2,73% Pioneer akciový 0,42% ISČS Top Stocks -1,67% ISK Světových indexů 0,35% ČPI Rop. a energ. -1,25% Dluhopisové ISČS-ČS korp. dluhopisový 0,16% ČSOB dluhopis. příležitostí -0,26% AIG stredoeurópsky 0,01% IKS Plus bondový -0,16% ISČS Bondinvest 0,00% Pioneer-obligační -0,09% Fondy fondů IKS Fond fondů 0,56% IKS Fénix dynamický -0,41% ISČS GLobal Stocks 0,51% IKS Fénix smíšený -0,21% IKS MAX 6 0,42% IKS MAX 1 -0,10% Peněžního trhu ČSOB Výnosový 0,03% ČPI Peněžnho trhu -0,02% IKS Peněžní trh 0,00% ISČS Sporoinvest -0,02% Pioneer-Sporokonto -0,01% Smíšené ČPI nemovitostních akcií 0,67% IKS Balancovaný -2,48% Pioneer-dynamický 0,57% ČPI Zlatý -2,41% Růstový fond nadací 0,28% ČSOB středoevropský -1,90% Čisté prodeje mil. Kč IKS Fénix smíšený 15,8 IKS Dluhopisový -65,9 IKS Peněžní trh 11,0 ISČS Sporobond -40,3 J&T Opportunity CZK 10,6 ISČS Sporotrend -11,1

Zdroj: AFAM

Předchozí tvrzení dokazují také statistiky fondů KBC/ČSOB, kde většinu prostředků obstaral peněžní fond MultiCash se sto miliony za týden. V jeho závěsu pak následují zajištěné fondy ČSOB Fixovaného růstu 2 (+35,8 mil. Kč) a dolarový ČSOB Světový Click+ USD 6 (+21,5 mil. Kč).

Můžeme se těšit na novou investiční společnost?

Po dlouhé době se domácí investoři mohou těšit na produkty zcela nové investiční společnosti. Ve středu uplynulého týdne totiž nabylo právní moci rozhodnutí ČNB o povolení činnosti investiční společnosti AMISTA. Ta se chce podle vlastních slov „zaměřit především na vytváření fondů šitých na míru investorům s předchozími zkušenostmi s investováním, kterým chce nabídnout moderní investiční nástroj na zhodnocování volných peněžních prostředků, jaký dosud v rámci tuzemské legislativy nebyl k dispozici.“ Nové produkty chce společnost nabídnout svým klientům již koncem tohoto roku.