Polovina lidí začíná pracovat už před sedmou

Celý rok vstává do tmy více než polovina zaměstnaných lidí. Pracovat začínají před sedmou, o to dřív končí. Platí to zejména pro menší města a vesnice, tam je nejrušněji okolo třetí hodiny odpoledne a život ve všední den jako by končil v pět.Ve větších městech je to trochu jinak. V některých podnicích mají lidé klouzavou pracovní dobu, a tak si její začátek mohou volit podle svého, a navíc řada institucí začíná pracovat později. Přesto jen 13 procent lidí začíná pracovat podle údajů z knihy Češi na prahu tisíciletí až po osmé. Dalších sedmnáct procent lidí by si pozdější začátek pracovní doby, a tedy i vstávaní přálo. Jejich přání je v západní Evropě realitou. Tam lidé vstávají v průměru o hodinu později než v tuzemsku. Kolik času vlastně trávíme v práci? Přestože kolem sebe často slyšíme, že kdekdo pracuje od nevidím do nevidím", podle sociologických zjištění to tak strašné není. Méně než osm hodin pracuje jedna pětina lidí, přesně osm nebo osm a půl hodin více než padesát procent lidí. Jsou to zejména lidé, kteří pracují v průmyslových podnicích, úřadech, obchodech a podobných institucích. Jejich pracovní doba je většinou jasně vymezena a to víceméně určuje jejich denní režim," uvádějí autoři knihy Češi na prahu nového tisíciletí. Více než deset hodin tráví v práci jen zhruba čtyři procenta z celkového počtu pracujících lidí.Kdo pracuje nejdéle?Řidiči, lékaři, hasiči, číšníci, vedoucí pracovníci či podnikatelé pracují téměř každý měsíc přesčas. Důvody jsou jednoduché - turnusový rytmus práce řidičů, noční a víkendové služby lékařů, velké pracovní vytížení podnikatelů či vedoucích. Řada dalších lidí však také pracuje déle, než musí, ne však proto, že by byli workoholiky. Potřebují více peněz, než vydělají v běžném pracovním poměru. Máme tři děti a jen ze dvou platů bychom je neuživili. Pracuji jako prodavačka a k tomu jsem si vzala ještě na starosti úklid domu," říká Zdena Nováková. Nezanedbatelná skupina, zhruba dvacet procent lidí, pracuje déle kvůli potěšení z práce. Také manažeři zůstávají většinou v práci i po skončení oficiální pracovní doby. Z průzkumu společnosti Nextra, provedeného mezi manažery osmi evropských zemí, vyplynulo, že 65 procent českých manažerů pracuje více než 45 hodin týdně. A to je podstatně déle než ve většině evropských zemí. U manažerů v České republice je proto pravděpodobnější, že budou trpět v důsledku pracovního vytížení psychickým vypětím," říká Petra Zdeňková ze společnosti Nextra. 200 000 lidí přitom tráví alespoň jeden z víkendových dnů v práci a kolem 1 200 000 lidí během víkendu alespoň zlomek dne pracuje.Necelých osm hodin spí průměrně ve všední den zaměstnanci a podnikatelé. Zatímco délka spánku je od pondělí do čtvrtka shodná, ve zbývajících dnech týdne se výrazně liší. V pátek lidé spí nejkratší dobu, naopak nejdéle zůstávají v posteli v neděli. V tento den spí po osmé hodině ranní ještě vícenež čtvrtina lidí. A bylo by jich pravděpodobně ještě více, kdyby řada lidí v neděli nevstávala do práce. Platí přitom, že nejčasněji vstává o něco více mužů než žen (před pátou hodinou ranní 40 procent mužů, ale jen 30 procent žen), naopak po deváté si přispí dvojnásobný počet mužů než žen. Doba vstávání úzce souvisí se začátkem pracovní doby a ten se u jednotlivých profesí významně liší. Úředníci a sekretářky tak nejčastěji startují" mezi šestou a sedmou, učitelky zase mezi sedmou a osmou hodinou. Zvonění budíku je přitom dáno nejen začátkem pracovní doby, ale také vzdáleností místa bydliště od pracoviště. Zejména ve velkých městech je běžné za prací dojíždět, cesta trvá často i více než půl hodiny. Podle sociologických výzkumů třetina lidí dorazí do práce za patnáct až dvacet minut, další třetina lidí stráví na cestě zhruba půl hodiny a více než čtvrtině lidí cesta zabere více než půl hodiny. Tlačenice v hromadných dopravních prostředcích po ránu mají své opodstatnění: mezi šestou a osmou hodinou se do práce přepravují tři čtvrtiny zaměstnaných lidí.