Polovinu nehod ohlašují řidiči nedostatečně. Osm rad, jak nechybovat

Osm rad: Jak zvládnout dopravní nehodu a nechybovat 1. V autě mějte vždy alespoň dva průklepové tiskopisy

Užitečné je vozit s sebou nejlépe originální formulář s propisovací kopií nazvaný "Záznam o dopravní nehodě". Praktické je mít v autě více těchto formulářů, pro případ, že dojde ke střetu více vozidel. U nehody, které se zúčastní dvě vozidla, se vyplňuje jeden formulář, pro tři zúčastněná vozidla je potřeba vyplnit dva formuláře. Originální propisovací tiskopisy se dají získat v pobočkách pojišťoven. Jejich výhodou je, že se do nich údaje zapíší propisovacím perem najednou, na originál i kopii. Po oddělení obou listů se již zapsané údaje nesmějí dodatečně opravovat nebo připisovat. Originální tiskopis se tak nedá zfalšovat a dodatečně pozměnit jako například formulář, který nemá propisovací kopii. 2. Vyhodnoťte havárii s chladnou hlavou, odhadněte škodu

Policii není třeba volat k nehodě, jestliže škoda na každém vozidle včetně přepravovaných věcí ve vozech nepřevýší 100 tisíc korun. Pokud nejste schopni odhadnout, zda je škoda pod stanoveným limitem, volejte raději policii. Rozsah poškození vozů a výši škody můžete z místa havárky telefonicky konzultovat i s poradenským centrem vaší pojišťovny. Proto je užitečné si poznamenat číslo call centra pojišťovny na Záznam o dopravní nehodě. Při zranění a smrtelném úrazu nebo při poškození komunikace, dopravního značení, fasády domu, zábradlí a dalšího cizího majetku, je nutné vždy přivolat policii. 3. Vyznačte postavení vozidel, pořiďte fotografie a další důkazy

Při havárii nikdy neposouvejte vozidlo z místa střetu, dokud neoznačíte na vozovce všechny stopy, které doloží, jak se vozidla střetla a v jaké pozici nabouraná auta zastavila. Pro lepší prokázání vzniku nehody je užitečné nehodu nafotit kupříkladu pomocí fotoaparátu v mobilu nebo si na místě zajistit svědky. Fotodokumentací zachyťte rozsah poškození vozu, postavení vozidel, směr jízdy a dopravní značení komunikace. Pokud je vozidlo druhého účastníka nehody registrované na území cizího státu, pořiďte si fotodokumentaci řidičského průkazu a zelené karty řidiče. Vyplatí se rovněž kontaktovat z místa nehody i klientské centrum viníka a pojišťovně popsat celou situaci. 4. Jednejte s účastníkem havárie o míře zavinění

Je-li zcela zřejmé, že havárii zavinil pouze jeden z účastníků dopravní nehody, pojišťovny doporučují připsat do Záznamu o dopravní nehodě jasnou formulaci: vozidlo A=viník", vozidlo B=poškozený. U nehody může být ovšem míra zavinění i částečná. V takovém případě je dobré sepsat a podepsat prohlášení, ve kterém účastníci nehody uznají svůj podíl zavinění. Přitom je dobré vědět, že záznam o nehodě a všechny doklady vždy vyhodnocuje specialista pojišťovny. Ten objektivně posoudí i celkovou míru zavinění jednotlivých účastníků. "Pokud viník dodatečně svou vinu popře, musí prokázat a doložit například novým svědectvím, že se nehoda odehrála jinak," přibližuje Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa. 5. Ve sporných či konfliktních případech raději volejte policii

Jestliže je sporné, kdo nehodu zavinil, dojde ke konfliktu nebo se druhá strana není schopná dohodnout o podstatných okolnostech nehody, přivolejte raději policii. Volejte ji i v případě, když máte podezření, že druhý řidič je pod vlivem alkoholu nebo drog. Policii je nutné přivolat také v situaci, kdy nejste schopni odhadnout, zda škoda může překročit hranici 100 tisíc korun. Vyhnete se tak problémům při likvidaci škody i případnému krácení pojistného plnění. 6. Vyplňte záznam o dopravní nehodě, připojte své podpisy

Jestliže se s účastníkem nehody shodnete na tom, že jde o havárii, k níž není nutné přivolat policii, je vaší povinností sepsat záznam o nehodě. "Jinak hrozí pokuta ve výši 2,5 až 5 tisíc korun. Pokud pojištěný navíc neoznámí nehodu svému pojistiteli, může po něm pojišťovna požadovat náhradu toho, co za něj plnila," upozorňuje Jolana Ackermannová, mluvčí České asociace pojišťoven. Tiskopis obsahuje všechny údaje, které pojišťovna potřebuje znát, aby byla schopná pojistnou událost řešit a poškozenému uhradit vzniklou škodu. Pozor je třeba si dát na to, aby nákres vystihoval postavení vozidel při střetu, zachytil dopravní značky na komunikaci a při havárii ve městě obsahoval také jména ulic. Zápis je nutné vždy podepsat, a to oběma účastníky dopravní nehody. 7. Zkontrolujte všechny zapsané údaje včetně podpisu

Před rozdělením formuláře na dva díly si zkontrolujte, zda jsou vyplněné všechny nezbytné údaje a zda nechybí podpisy. Pečlivě si zkontrolujte nákres a projděte popis nehodového děje. Z údajů musí být zřejmé, jak k nehodě skutečně došlo, aby pojišťovna mohla objektivně vyhodnotit míru zavinění. Případné nesrovnalosti nebo chybějící údaje doplňte a teprve pak listy oddělte. Po oddělení listů totiž není možné do jednotlivých částí rozděleného formuláře cokoliv dodatečně vpisovat a pozměňovat. Každý účastník si ponechá jeden díl, je přitom jedno, kdo si vezme originál a kdo kopii. 8. Kontaktujte svou pojišťovnu, uschovejte důkazy

Každý účastník dopravní nehody musí ohlásit co nejdříve nehodu své pojišťovně. V případě, že druhá strana dodatečně popře své zavinění, počítejte s tím, že vás pojišťovna požádá o vyjádření k novým skutečnostem a bude se snažit získat podklady, aby posoudila míru zavinění. Pečlivě si proto uschovejte veškerou fotodokumentaci pořízenou z místa nehody i kontakty na svědky, abyste v případě sporu doložili, jak nehoda proběhla.