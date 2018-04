Položky na výpisu z účtu můžete reklamovat ve lhůtě až 10 let

Jestliže jste objevili na výpisu z bankovního účtu kupříkladu položku, která by na něm být neměla, je to třeba řešit co nejdřív. Správný postup najdete v obchodních podmínkách, případně pak v reklamačním řádu banky. Budete však pravděpodobně muset podat reklamaci. A to nejlépe osobně.

Způsobů, jak to učinit, je více. Většina tuzemských bank přijímá od klienta reklamace podané osobně na některé z poboček, telefonicky (obvykle na lince telefonického bankovnictví), písemně na svou adresu, případně e-mailem. Zatím pouze Volksbank nabízí jako další z cest elektronický formulář přímo na webových stránkách.

Zpravidla je možné podat reklamaci ve lhůtě 14 dnů až tři měsíce od vzniku závady. Vždy bez zbytečného odkladu. V některých případech, například u vad v plnění, je však možné úspěšně reklamovat transakci až ve lhůtě deset let. To je v případě, že jde o právo na náhradu škody. Promlčecí doba je podle obchodního zákoníku čtyřletá, u práva na náhradu škody ale činí právě oněch deset let.

Promlčení podle obchodního zákoníku Lhůty pro promlčení práva na náhradu škody řeší zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů v § 397 a 398 § 397

Nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky. § 398

U práva na náhradu škody běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě; končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

Nejste-li spokojeni s řešením reklamace, stěžujte si

Na řešení podané reklamace má banka 30 dnů (podle zákona o ochraně spotřebitele) s možností dalšího prodloužení. U karetních transakcí to může být 90, ale dokonce i 180 dnů. O průběhu reklamačního řízení i předpokládané době dalšího vyšetřování banky klienta informují. Vybírají si přitom cestu, kterou byla reklamace do banky doručena. Způsob informování si obvykle obě zúčastněné strany dohodnou už v okamžiku podání. Stejně se klient dozví i výsledek.

Jestliže však klient s výsledkem není spokojen, nezbývá než podat opakovanou reklamaci, stížnost či odvolání. Nejčastěji směřují nadřízenému útvaru banky, reklamačnímu oddělení, útvaru kvality či ombudsmanovi, kterého banka pro smírné řešení případných sporů s klienty zřídila.

Neodpovídá-li ani toto, zpravidla již konečné, řešení banky vašim představám, je třeba se obrátit buď na kancelář finančního arbitra České republiky (jde-li o případy týkající se platebního styku a elektronických platebních prostředků), Českou národní banku nebo na Českou bankovní asociaci.

Banka Způsob podání Postup při nesouhlasu

s vyřízením reklamace Poplatek Citibank telefonicky, osobně, písemně písemné podání řediteli

retailového bankovnictví - Česká spořitelna telefonicky, e-mail, osobně reklamace týmu ombudsmana banky - ČSOB osobně stížnost 300 korun/500 korun + výlohy bank HSBC telefonicky, písemně námitka nadřízené osobě

reklamačního oddělení - Komerční banka telefonicky, osobně reklamace útvaru Vztahy se zákazníky,

případně ombudsmanovi banky u zahraničního platebního

styku 400 korun LBBW osobně,písemně, e-mail, fax stížnost - mBank telefonicky, e-mail odvolání - Banco Popolare osobně opakovaná reklamace či stížnost - Poštovní spořitelna telefonicky, osobně, písemně reklamace ombudsmanovi banky podání zdarma, neoprávněná reklamace

200 korun, opakovaná 500 korun Raiffeisenbank telefonicky, osobně, písemně, e-mail stížnost Útvaru kvality služeb - UniCredit Bank telefonicky, osobně, písemně, e-mail stížnost útvaru Řízení kvality služeb - Volksbank telefonicky, osobně, písemně,

e-mail, webový formulář opakovaná reklamace - Zdroj: banky

Reklamace zpoplatňuje jen ČSOB, Poštovní spořitelna a Komerční banka

Podání reklamace a její řešení je u většiny bank službou poskytovanou bezplatně. To platí i v případě, že jsou rozporovány například položky vzniklé v zahraničí. Ovšem i tady platí výjimky.

Neoprávněnou či tzv. neodůvodněnou reklamaci zpoplatní hned tři banky. V ČSOB za neodůvodněnou reklamaci transakce platební kartou zaplatíte 300 korun, u transakce zahraničního platebního styku si řekne o 500 korun plus výdaje zprostředkujících bank. Podobně je to i v Komerční bance, kde za neoprávněnou reklamaci v zahraničním platebním styku zaplatíte 400 korun.

Poštovní spořitelna ocenila všechny neoprávněné reklamace částkou 200 korun. Za opakovanou neoprávněnou reklamaci si podle aktuálního sazebníku naúčtuje pětistovku.