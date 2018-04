Polské zkušenosti Citibank z drobného bankovnictví

Citibank konečně po určitém zpoždění nabídla v České republice služby drobného bankovnictví fyzickým osobám. Její úspěchy v oblasti drobného bankovnictví, které ji proslavily po celém světě, vyvolávají velká očekávání. Zatím jsou k dispozici jen základní informace o běžném účtu, přístupném po telefonu a Internetu a spotřebitelském úvěru. Na podrobnější informace o kreditní kartě, největší zbrani Citibank, se stále čeká. Služby drobného bankovnictví nabídla Citibank v Polsku již v roce 1997. Zhodnocení jejího působení v Polsku může naznačit, jak bude k drobnému bankovnictví na českém trhu přistupovat a jaké jsou její vyhlídky na úspěch.

Citibank nejdříve v záři 1997 uvedla na trh kreditní kartu a až poté v roce 1998 osobní bežný účet a spotřebitelské úvěry. Při distribuci na pobočky výrazně nespoléhala (dnes jich má v Polsku 16) a zvolila u nás poměrně netradiční cestu prodeje přes obchodní zástupce (agenty). Podle Wood & Co. získala do června r. 2000 přes 170 tisíc klientů. Počet vydaných kreditních karet by mohl být blízký tomuto číslu, což lze považovat za docela slušný úspěch. Banka těžila především ze svého jména, agresivního marketingu, motivace agentů a nízké konkurence v oblasti kreditních karet. Klienti zajisté také ocenili, že na ně nepřecházely žádné závazky při ztrátě karty. Dobrým marketingovým tahem také bylo vydávání kobrandovaných karet s Elle (pro ženy) a EraGSM (mobilní operátor). Výhodná se také ukázala být strategie oslovování bohatých menších a středních firem s cílem přesvědčit je, ať posílají výplaty zaměstnanců do Citibanky, která zaměstnancům vydala karty za o něco výhodnějších podmínek. Kvalitní služby pak dovolily Citibance nastavit relativně vysoké úroky. Osobních úvěrů Citibank poskytla zhruba za 10 mld Kč. Úspěšným lákadlem pro klienty byla možnost snadného získání úvěru přes telefon.

Tuto strategii při poskytování úvěrů zvolila Citibank i v České republice pod sloganem „úvěr na zavolanou“. Lze očekávat, že podobnou strategii jako v Polsku zvolí i v případě kreditních karet a osobních účtů. Tj. agresivní marketing, distribuce přes agenty a nabídka kvalitní kreditní karty, která bude sloužit jako hlavní lákadlo pro nabídku ostatních služeb. Pozice Citibank ovšem bude o poznání těžší než před více než třemi lety v Polsku. Kreditní karty u nás již nabízí řada nebankovních institucí a velkou výzvou bude i Maxim karta od Bank Austria Creditanstalt. Také trh drobného bankovnictví je u nás mnohem více rozvinut než tomu bylo v minulosti v Polsku.

