Polsko stále Čechy přitahuje značkovým zbožím a větším výběrem

V 90. letech jste museli dlouho čekat v koloně aut, která se tu někdy táhla až k Náchodu. Dnes je řidič za pár minut u kudowské tržnice, avšak nemine ho martyrium čekání a hledání volného místa. Kapacita parkovišť u kudowské velké tržnice totiž obvykle před svátky zdaleka nestačí, a tak se každý, na koho nezbude místo, snaží zaparkovat, kde se dá.



Přední parkoviště je už zcela zaplněné a zavřené závorou a také zadní parkoviště nevyhlíží o moc lépe. Nejlépe je dát vůz na stranu do uličky, kde už několik aut stojí. Přestože není označená jako parkoviště, objeví se chlapík s lístkem, že parkování stojí 30 korun.



Mnozí na kudowskou tržnici jezdí i několikrát za rok, hlavně před svátky kvůli oblečení. Stojí sice přibližně stejně co v Česku, ale výběr je větší. Navíc trhovcům lze platit v českých korunách a případně usmlouvat i nějakou tu slevu - domluvit se nebývá problém, prodejci jsou na smlouvání i češtinu zvyklí, slyší ji dennodenně. Českých hostů přibývá také v kudowské rybárně, kde se někteří Češi při svých cestách za nákupy zastavují a kde si svůj oběd nejdřív musí vylovit z tamního rybníčku.

Zboží Cena v Polsku Cena v Česku pánské džíny 500 550 pánské tričko 200 125 pánská košile 250 390 pánský oblek 2 000 1 850 pánské sport. boty 390 290 dámské džíny 500 650 dámská sukně 420 390 dámské tričko 155 133 dámská zimní bunda 700 450 dámské sport. boty 300 290 dětská mikina 100 170 dětské kalhoty 300 290 dětská sukně 100 170 dětský kočárek 5 500 8 500 rohová sedačka 7 990 9 000 kožená sedačka 11 098 13 000 hřbitovní svíčka 6ks 20 4 ks 25 vlněná přikrývka 450 350 rostlinný tuk 1 kg 30 250g 9 dvoulůžko 8 000 10 000 dětské kolo 2 100 2 990 kuchyň 9 900 4 599 umělé květiny 120 230 kuchyňský lustr 350 590 Pozn.: Ceny jsou v korunách a v Polsku byly zjišťovány na tržnici a v prodejně nábytku v Kudowa Zdroj.

Ceny byly platné 7.11.2008, kdy byl kurz 6,80 korun za 1 zlotý.

Co se nezměnilo, jsou tlačenice, kterým se návštěvníci tržnice v úzkých uličkách zřídkakdy vyhnou. Vedle oblečení se lidé tísní u stánků se sladkostmi, sýry a uzeninami. Výhodně kupují jednokilogramové balení čokolády v prášku či obdoby Granka. Vyjde je to přibližně na stokorunu. Zato levný nábytek za hranice už tolik netáhne.

"Dnes už se to nevyplatí. V supermarketech jsou akce, při kterých se dá pořídit pěkné zboží za cenu stejnou, nebo jen o něco málo levnější a ještě se nemusím trápit s dopravou. Zdarma mi to dovezou," vysvětlil Jan Anděl z Hradce Králové. Na polských tržnicích není nouze ani o zboží honosící se známými značkami, jenže jako značkové se pouze tváří.

Zrovna tak napodobenin parfémů a kosmetiky je na tržnici požehnaně, ale také ty se dají úspěšně sehnat mnohdy i levněji u nás. Za tím skutečně značkovým zbožím musí lidé absolvovat cestu o pár kilometrů dále do větších měst, třeba do Klodzka, Valbřichu nebo Wroclawi. Výhodné jsou také nákupy v takzvaných "outletech", v obchodech nabízejících značkový sortiment. Obvykle jde o vyšlé sezonní typy zboží, které se však prodávají se slevami od 30 procent.

Nejbližší je právě ve Wroclawi v ulici Graniczna. Otevřeno má od pondělí do pátku od 11 do 21 hodin, v sobotu otevírá už o dvě hodiny dřív. V (neděli) otevírá v 10 hodin a zavírá ve 20 hodin. Jsou v něm k dostání značky jako Adidas, Atlantic, CAT, Converse, Puma, Reebok, Salomon, Wrangler, Rifle, Calzedonia, Big Cross, Levis, Mustang či Kappa.



A pro co jezdí Poláci do Čech? "Jezdíme do Čech pro vaše pivo, maso máte levné, ale také uzeninu a olej. A občas také zajedeme k Vietnamcům, ti mají velmi levné oblečení," uvedla Janina Jedzejowská.