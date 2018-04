Pomáhat je normální: zaměstnanci mnoha firem se věnují dobrovolnictví

Pro názornost jsme vybrali několik příkladů společností, které se firemnímu dobrovolnictví věnují.

AMI Communications: pomoc Dětskému centru v Krči

Společnost pomáhá druhým rokem Dětskému centru v pražské Krči, které provozuje Fakultní Thomayerova nemocnice. Ve starší budově s obrovskou zahradou je stále co dělat. Každý zaměstnanec má nárok na dva placené dobrovolnické dny v roce.

Brigády se pořádají na jaře a na podzim, vždy ve třech termínech. Práce zahrnují vše, co Dětské centrum zrovna potřebuje: sekání trávy, střihání a sklízení větví, hrabání listí, natírání dětských postýlek. Kromě dobrovolnického dne probíhají dvakrát ročně peněžité a věcné sbírky.

Česká pojišťovna: zaměstnanci prodávají pomněnky

Letos se zaměstnanci a obchodní zástupci pojišťovny zapojili do aktivit Linky bezpečí v rámci takzvaného Pomněnkového dne, který pomáhá řešit problém dětí na útěku. Prodávali pomněnky na veřejnosti a také je sami nakupovali.

Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, mohou zaměstnanci v rámci pracovní doby pomáhat v zařízeních Fondu ohrožených dětí – Klokánek. Na pěti místech po celé České republice malují stěny, myjí okna, natírají ploty, stěhují nábytek, organizují zábavu a výlety pro děti. Pomáhají také s přípravou celovečerní charitativní akce UNICEF.

Ernst & Young: pomáhají starým lidem i zvířatům

Firemnímu dobrovolnictví se společnost věnuje tři roky. Zaměstnanci pomáhají v rámci jarního Community Day ve třech neziskových či charitativních organizacích – v občanském sdružení Zajíček na koni, v Domově Sue Ryder a v ostravské zoo.

"Za uplynulé tři roky se nám podařilo vytvořit mezi zaměstnanci tradici dobrovolnické akce. Kromě toho, že věnují den konkrétní a hmatatelné pomoci, vytvářejí také potřebné vazby mezi byznysem a neziskovým sektorem. Řada z nich pokračuje v charitativních aktivitách individuálně a ukazují ostatním, že pomáhat je normální," říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.

Dalkia Česká republika: pomoc s uplatněním na trhu práce

Nadační fond firmy podporuje především začínající drobné a malé podnikatele. Finančně, poradensky i formou konzultací. Pomáhá s vytvářením trvalých pracovních míst, a to zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a občany se zdravotním postižením.

Hlavním cílem je pomoci znevýhodněným lidem rozvíjet jejich dovednosti, najít jim uplatnění na trhu práce a začlenit je do společnosti. Nyní pomáhá 124 zaměstnanců. Spolupracují s žadateli od předložení podnikatelského záměru po celou dobu realizace projektu.

Raiffeisenbank: své know-how předávají dál

Už třetí rok pořádá dobrovolnický den pro zaměstnance. Vykonávají manuální práci v sociálních zařízeních a předávají odborné know-how. Zrovna nedávno vyrazilo 50 dobrovolníků do sedmi veřejně prospěšných organizací v Praze, Ostravě, Brně, Liberci a Ždánicích.

Předávali tam své odborné znalosti – například poskytovali konzultace v oblastech PR, marketingové komunikace či řízení lidí a týmů. Pracovali také manuálně: sbírali listí, čistili zahrady, asistovali u programů s dětmi, uklízeli chatky pro děti z dětských domovů.

První chodská stavební společnost: pomoc chlapcům z dětských domovů

Projekt "Schody do života" pomáhá chlapcům z dětských domovů v západních Čechách, kteří právě končí povinnou školní docházku. Podporuje jejich vzdělávání a začlenění do společnosti. Je realizován ve spolupráci s dětskými domovy v Nepomuku, Plané u Mariánských Lázní a Kašperských Horách.

Kromě materiální podpory zajišťují zaměstnanci pro tyto žáky i prázdninové brigády, zahraniční stáže, účasti na veletrzích a exkurzích. Zprostředkovávají pro ně zaměstnání a pomáhají jim najít bydlení. Ve volném čase s chlapci chodí do kina, na sportovní utkání, vozí jim dárky.

RPG Real Estate: ve volném čase pomáhají sociálně slabým

Ve spolupráci s místními veřejně prospěšnými organizacemi pracují zaměstnanci firmy v sociálně vyloučených lokalitách s převážně romskou populací a zvýšenou koncentrací nezaměstnaných a sociálně slabých.

Uklízí společné prostory domů a veřejná prostranství, opravují domy, vysazují stromy a připravují kulturně-zábavný program pro děti a mládež.

Do projektu se zapojilo více než 200 zaměstnanců, což je zhruba polovina. Do práce se pustili ve svém volném čase, firma investovala do pomůcek, potřebného vybavení a přípravy.

Omnicom: "Say It Loud"

Dobrovolnického dne v rámci projektu "Say It Loud" v Dětském centru v Praze-Krči se účastní jak zaměstnanci Omnicomu, tak lidé z firem OMD, PHD, Attention!Media.

Zvelebovat budou hlavně zahradu: natírat altány, opravovat dětské hřiště s prolézačkami.