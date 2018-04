Pomluva v práci - jak se bránit?

Po dalším úsilí a určitém čase sice ten nejhrubší kal zmizí - ale skvrna zůstane. A s tím právě mizera pomlouvač počítá... Jedním z typických řečnických triků, používaných často coby pomluva, je trik zvaný "nehorázná lež".

Trikař, který se s ním na vás vytasí, přitom spoléhá na vaši slušnost. Na vaši slušnou normálnost, která praví: Hovoří-li k tobě jiný člověk, zabývej se obsahem jeho slov, snaž se mu porozumět, pochopit jej. Trikař vytřepe ze svého rukávu jakousi informaci, která nemá se skutečností pranic společného. Jakýsi nesmysl. Spoléhá přitom na to, že nelze vrátit čas, a některé věci prostě nelze tudíž dokázat. Znáte to: lze dokázat, že někdo něco ukradl - ale dokazujte při osočení, že jste nějakou věc neukradli. Lze dokázat nevěru - ale dokazujte partnerovi svou věrnost pět let zpátky...

Trikař naprosto nemá v úmyslu předávat vám nějaké užitečné údaje. Chce vás jen psychicky rozhodit, nahlodat, zdeptat. Toho dosáhne tím spíše, čím více nasadíte na jeho trik klasickou výše popsanou reakci slušného člověka - čili čím více začnete uvažovat o smyslu jeho slov. Jak se bránit? Jako ukázka efektivní obrany může být nápomocen následující příklad: Dva lékaři v jedné prestižní nemocnici hrozně moc usilovali o post primáře. Lepší vyhrál. A ten horší to psychicky neunesl. A tak začal hledat svůj neúspěch ve slabinách toho druhého. A proč by si přitom nepomohl nějakou lží - a tak před dalšími kolegy pronesl: "A to víte, koho že nám ustanovili šéfem? Víte, že nový pan primář spí se svou devatenáctiletou neteří?" No - vyvracejte to...

Postižený náhodou právě vcházel do místnosti a zaslechl to. A řekl: "A víte, že autor těchto slov spí se svým dvacetiletým synem?" Do zkoprnělého ticha po chvíli dodal: "Vidíte - to je stejný nesmysl jako ta kolegova pomluva. A mimochodem - stejně nedokazatelné." Pak mohl ještě projevit přání, že takto v práci už nikdy komunikovat nechce. Ale bude-li muset, bude vždy umět úder i s úroky vrátit.