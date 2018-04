Pomluvy mohou vás i firmu zničit

Jste nový? Detailnímu rozboru se neubráníte

V případě, že jste na pracovišti úplně noví, je nutné počítat s tím, že o vás ostatní zaměstnanci budou mluvit a zajímat se, co a jak děláte. Nejlepší zbraní je každého mile pozdravit, usmát se a hovořit hlavně o pracovních záležitostech. Také nezapomeňte poděkovat a umět se vzdálit nebo přiblížit v pravý čas. Vlezlí kolegové, kteří hledají různé záminky, jak se dát s vámi do družného hovoru, jsou vždy nevítaní a terčem posměchu.



Způsob šikanování podléhá hierarchii

Na nižší úrovni firmy jsou úkoly pro jednotlivce ze strany vedení jasné stanovené a snadno kontrolovatelné. To znemožňuje pomlouvajícímu kolegovi vytýkat vám nedostatečnou odbornost nebo zpochybňovat váš výkon. Z tohoto důvodu lze očekávat spíše útok na vaši osobnost, soukromý život, na vaše vlastnosti.



Na vyšších úrovních se kolegové uchylují ke znevažování výkonů a schopností druhého, k zatlačování do ústraní. Úkolem managera je, aby měl charisma, autoritu. Každý musí vědět, vycítit, že do místnosti vstoupil šéf. Správný šéf by měl být přiměřeně autoritativní a nestrpět žádné diskuse. Měl být nekompromisní v případě, že se někdo z týmu nezachoval fér.





Pozor na mobbing

Pomluvám, které se šíří na pracovišti, se říká mobbing (z angl. to mob = vulgárně vynadat). Věnuje se mu stále více pozornosti, protože se dotýká bezprostředně každého z nás. Zbytečně ubližuje a škodí nejen tomu, koho pomlouváme, ale také firmě samotné.

Někdy pomluva vyřčená ve správný čas může i pomoci. Většina lidí se k vám bude chovat opatrně a mile, když někdo rozšíří, že máte nadstandardní vztahy se šéfy. Stačí, že vás někdo uvidí, jak se s nadřízeným smějete na chodbě. Nebo vám náhodou projde nějaký ten hřích. Nepřiživujte tuto svou pověst, jen ji tajemně snášejte. Budete mít klid.Na druhou stranu je známým faktem, že druzí takovou vaši "výhodu“ vnímají jako obrovskou nespravedlnost. Tady je jasně na vině šéf, protože by nikdy neměl veřejně upřednostňovat své oblíbence. Pomluvy jsou nebezpečné také proto, že informace se cestou k ostatním naprosto překroutí, takže v konečné fázi mohou nesmírně uškodit. Jedincům psychicky a ve výkonu práce, firmě klesá image.Jak může manager omezit šíření pomluv a nepravdivých zpráv? Měl by sám umět vytvořit ve svém oddělení takovou atmosféru, aby k takovému jednání nedocházelo. Šéf by měl vycházet s podřízenými dobře, měl by umět perfektně zorganizovat pracovní čas, tak aby byl vždy dostatek práce. Zaměstnanci by měli ve svých kancelářích sedět s lidmi, kteří si vzájemně povahově vyhovují.Úkolem managera není naslouchat drbům, rozebírat je s ostatními nebo se jich sám zúčastňovat, ale sám by si měl všímat a vycítit jaké vztahy panují na pracovišti. Pokud vypozoruje, že není vše v pořádku, měl by hledat příčinu, kterou ihned napraví. Pomluvy, ve kterých se jedná pouze o osobní vztahy by si měli zaměstnanci vyřešit jen mezi sebou. Manager musí zasáhnout až v případě, že zaměstnanec vynáší důvěrné informace z firmy konkurenci. V případě, že se jedná o dobrou pověst-image firmy musí vedení zasáhnout. Nadřízený by měl pracovníka, který sám neustále vyvolává spory, konflikty, ohrožující pověst firmy, vyhodit.Jednou ze základních firemních hodnot je vzájemný respekt jeden k druhému. Ten, kdo dobře pracuje, má skvělé výsledky, je oblíbený mezi lidmi a má v pořádku rodinné zázemí, necítí potřebu pomlouvat a šikanovat ostatní. Pomluvy mohou být také jednou z forem manipulace. U nás je bohužel stále dobrým zvykem sledovat ty druhé. Hodnotit jejich chování, oblečení, zjev, s kým se stýkají, jak jsou movití, kde tráví dovolenou apod.Na druhou stranu se také my sami rádi svěřujeme a někdy si neuvědomíme, že naše radost z dosaženého úspěchu může být dobrým důvodem pro to, abychom se stali za zády terčem pomluv. Ty jsou jako jed, otravují dobré vztahy. Lze se jim bránit, i když těžko. Jedinou obranou je se příliš nesvěřovat a to hlavně ne závistivým kolegům. Často se k takovému jednání sníží i lidé inteligentní, vzdělaní, od kterých bychom to nečekali. Většinou za tím stojí vlastní, vnitřní nespokojenost.