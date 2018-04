Pomocí bankomatu už můžete i natankovat

Historie bankomatů v České republice sahá do minulosti pouhých dvacet let. První bankomat na Václavském náměstí v Praze instalovala Česká spořitelna a umožňoval vybírat hotovost pouze zaměstnancům banky. Dnes je bankomatů jen v Česku 3,5 tisíce, slouží široké veřejnosti a všechno, co jejich prostřednictvím dokážete zařídit, by si tehdy představil málokdo.

Výběr hotovosti neláká, nabídněte víc

Ačkoliv převážná většina transakcí uskutečněných přes bankomat jsou výběry hotovosti, banky i jejich klienti svou pozornost obracejí jinam. Jednoduché přístroje na výdej peněz se tak mění v tzv. multifunkční zařízení.

Už nikoho nepřekvapí, že v "automatu na peníze" platíme složenky, dobíjíme kredit všech mobilních operátorů, zjišťujeme zůstatek svého účtu, měníme PIN ke kartě, víme, kdy skončí platnost karty, či můžeme získat úvěr od "své" banky.

Dnes už ale můžete narazit i na různé nadstavby bankomatů. Jako příklad lze uvést přes padesát bankomatů České spořitelny, které umožňují vybírat hotovost i nevidomým. Slouží k tomu hlasový návod, který si nevidomý vyslechne v pobočce se zapůjčenými sluchátky.

Bankomaty dle bank Banka Počet bankomatů Depozitní bankomaty Tankomaty Citibank 11 x x Česká spořitelna 1 171 2 1 ČSOB/

Poštovní spořitelna 680 1 1 GE Money Bank 608 1 x Komerční banka 673 x x LBBW x x x mBank x x x Raiffeisenbank 120 x x UniCredit Bank 60 55 4 Volksbank 60 x x Zdroj: banky

Letošním hitem budou depozitní bankomaty

Letošním hitem, nikoliv však novinkou na bankovním trhu jsou patrně tzv. duální neboli depozitní bankomaty. Tedy bankomaty, které umožňují navíc vklad hotovosti. Službu u nás v současnosti nabízejí bankomaty pěti bank.

Nejdelší historii přitom mají depozitní bankomaty UniCredit Bank, která celou bankomatovou síť získala spolu s původním provozovatelem - Živnostenskou bankou. V současnosti má těchto bankomatů přes padesát.

Druhým finančním domem s vkladovými bankomaty je Česká spořitelna. Spustila projekt jako zkušební loni v červenci. Dnes můžete vložit peníze jen ve dvou jejích bankomatech (z celkových bezmála 1 200). Během letošního roku by se ale měl jejich počet podle vyjádření banky zvýšit.

Dalšími bankami, které buď mají, nebo počítají s rozšířením funkčnosti svých peněžních automatů mimo jiné o možnost peníze vkládat, jsou HSBC, GE Money Bank (testuje první depozitní bankomat na pobočce Flora v Praze) a nejčerstvěji i ČSOB s Poštovní spořitelnou (první bankomat s možností vkladu instalovala banka letos v únoru ve finančním centru Poštovní spořitelny v Revoluční ulici v Praze). Další bankomaty s možností vkladu se objeví na pražské pobočce ČSOB v obchodním centru Černý Most a v ostravské Hollarově ulici. Následovat by měla další místa po celém Česku.

depozitní bankomaty provozuje v česku pět bank UniCredit Bank - umožňuje tzv. obálkový depozit, peníze banka připíše na účet následující den Česká spořitelna, ČSOB a Poštovní spořitelna, GE Money Bank a také HSBC - umožňují vkládat bankovky přímo po zadání kódu PIN příslušné platební karty, peníze jsou na účet připisovány okamžitě V České spořitelně i ČSOB/Poštovní spořitelně lze vkládat bankovky pouze jednotlivě. U ČS maximálně 100 tisíc korun, v ČSOB/PS je to nejvýše 350 kusů bankovek. V GE Money Bank lze vkládat hotovost najednou, a to maximálně 400 kusů. Služba je poskytována bankami zdarma, jen v ČSOB transakce přijde na 6 korun.

Projekt tankomatů se rozjíždí pomalu, ale jistě

Už přes rok úspěšně fungují tzv. tankomaty. Jsou to automaty, které místo výběru či vkladu hotovosti zprostředkují zákazníkovi a motoristovi v jedné osobě načerpat pohonné hmoty pouze s použitím platební karty. Najdete je pouze na několika místech v Česku, ale nedají se přehlédnout. Chybí tu jakákoliv obsluha. Placení totiž zprostředkují tankomaty umístěné hned vedle stojanů s pohonnými látkami.

Nejprve vložíte svou platební kartu do takzvaného tankomatu a zvolíte částku, za kterou chcete natankovat. Následně načerpáte až do výše zvolené finanční hodnoty.

Tento model funguje například na čerpací stanici Tank & Go v Průhonicích. Provozuje ji akciová společnost W.A.G. minerální paliva, zúčtování karetních transakcí zajišťuje právě Česká spořitelna.

Na čtyřech čerpacích stanicích provozuje tankomaty i UniCredit Bank. Podle tiskového mluvčího banky Tomáše Pavlíka se nejlépe daří tankovacímu automatu u společnosti TRAKO, spol. s r. o., ve Slavičíně.



Po roce, tedy loni v říjnu, se u nás objevila další novinka, multimediální tankautomat. Do pilotního provozu se zapojila prozatím jedna čerpací stanice Pap Oil v Bohdalecké ulici v Praze 10. Na vývoji se ale tentokrát podílela ČSOB s Poštovní spořitelnou. Postupně se počítá s jejím rozšířením v celé síti čepacích stanic Pap Oil u nás.

Koncepce zařízení bude umožňovat kromě tankování i řadu dalších funkcí. Například dobíjení mobilních telefonů, informace o počasí a dopravní situaci na zvolené trase nebo i takové služby, jako je možnost bezhotovostních bankovních převodů či dobíjení budoucích dálničních kuponů.

Samotné zařízení přitom designem připomíná běžný bankomat, ovládání však funguje přes dotykovou obrazovku. Princip je však stejný jako u "starých" tankomatů – samotná platba probíhá s tzv. předautorizací. Bez placení tedy od této pumpy neujedete.