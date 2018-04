Pomohou dluhopisy snížit ztráty z akcií?

Pokračující pokles akciových trhů nutí stále více investorů hledat bezpečí v instrumentech s pevným výnosem – státních pokladničních poukázek, dluhopisů, hypotečních zástavních listů, či z těchto instrumentů odvozených podílových fondů. Psychologickou roli hraje i historická výkonnost těchto instrumentů v minulém roce, kdy bylo možné dosáhnout velice slušných výnosů.

Zatímco akciový index PX-50 v od začátku roku 2000 do dnešního dne ztratil 2,6%, výkonnostní index dluhopisového trhu CoreActiveCZ za totéž období získal 11,8%. Kdo tedy před rokem investoval do cenných papírů s pevným výnosem, určitě neprodělal. Za vysokou výkonností českých dluhopisů do dnešní doby stojí především déletrvající nízkoinflační prostředí v české ekonomice a s tím související neutrální až pozitivní výhled na uvolňování měnové politiky. Pokud chce ČNB uvolnit měnovou politiku, musí sáhnout ke snížení úrokových sazeb. Jelikož mezi cenou pevně úročených instrumentů a výší úrokových sazeb existuje nepřímá úměra, ceny dluhopisů rostou při snížení sazeb a naopak. Například při posledním snížení repo sazby o 0,25%, k němuž došlo 22. února, vzrostl CoreActiveCZ index o 0.4%. Není bez zajímavosti, že podobný vývoj cen dluhopisů jako v České republice lze v posledním roce sledovat i v největší ekonomice světa – USA.

Při rozhodování, zda dnes investovat raději do instrumentu s pevným výnosem (resp. do dluhopisového fondu) nebo do akcií (resp. do akciového fondu), by ale minulá výkonnost neměla hrát velkou roli. Spíše stojí za to se zamyslet nad tím, jak se bude česká ekonomika vyvíjet v budoucnu a jak asi bude v budoucnu nastavena měnová politika.

Řekněme, že investor zvažuje investici do pevně úročených instrumentů na dobu jednoho roku. Porostou ceny pevně úročených instrumentů i ve zbytku letošního roku, nebo budou stagnovat, či dokonce poklesnou? Pro další růst cen dluhopisů hovoří následující hypotézy:

Inflace se po celý letošní rok pravděpodobně udrží okolo své současné úrovně nebo dokonce poklesne někam ke třem procentům. Pro toto tvrzení hovoří pokračující pokles cen potravin a zastavení růstu cen pohonných hmot. Tyto dva faktory, které v posledních dvou letech dominovaly při určování výše čisté inflace, tak budou hrát ve prospěch nižší inflace. ČNB by tak mohla znovu podstřelit inflační cíl. Proto přistoupí k dalšímu snížení sazeb. Pomalý růst české ekonomiky, který již sice tři čtvrtletí za sebou nedosahuje záporných hodnot, ale stále je hluboko pod úrovní růstu evropských ekonomik, a ještě hlouběji pod úrovní potencionálního růstu, donutí ČNB k dalšímu uvolnění měnové politiky. Pokračující posilování kurzu koruny vůči euru donutí ČNB k dalšímu snížení úrokových sazeb. Tím se sníží úrokový diferenciál mezi korunou a eurem a zvýší se tak odliv portfoliových investic, které jsou na úrokový diferenciál citlivé. Dojde k oslabení kurzu koruny nebo k jeho zachování na „rozumné“ úrovni.

Vzhledem k zvyšujícímu se schodku veřejných financí a růstu reálných mezd nenadále vzroste domácí agregátní poptávka, zatímco agregátní nabídka bude z důvodu strukturálních nedostatků české ekonomiky stagnovat. Inflace začíná nebezpečně stoupat a stejně tak narůstá i schodek zahraničního obchodu. ČNB je nucena přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb aby schladila domácí poptávku. Vysoký a rostoucí schodek veřejných rozpočtů vyvolá potřebu dalších a dalších emisí státních dluhopisů a pokladničních poukázek. Na trhu dluhopisů začne nabídka výrazně převyšovat poptávku a ceny dluhopisů se vydají směrem dolů.

Pro pokles cen dluhopisů lze použít následujících hypotéz:Z dnešního úhlu pohledu se zdá, že ani jedna z těchto extrémních hypotéz se nenaplní a že ČNB v letošním roce již nesáhne ke změnám v měnové politice. Ceny pevně úročených cenných papírů by tak mohly v letošním roce stagnovat nebo mírně růst v případě instrumentů s delší durací . Doba, kdy bylo možné na dluhopisech získat dvouciferný výnos, již minula a v dohledné době se bude opakovat jen stěží. Pokud se tedy rozhodnete letos investovat do dluhopisů, očekávejte výnos okolo 5-6%.

Máte zájem o investování do dluhopisů a přitom si myslíte, že tyto instrumenty jsou pro Vás nedostupné? Opak je pravdou. Možností, jak investovat do pevně úročených cenných papírů „menší“ částku, řekněme 100 000Kč, je hned několik: Nejjednodušší je nakoupit podílové listy dluhopisového fondu. V současné době jsou na trhu tyto fondy, které investují především do českých dluhopisů: SIS Sporobond, SIS Bondinvest, ČSOB český dluhopisový, NEWTON Investment Kosíř, Citicorp OPF dluhopisů a ING český fond obligací. Nákup hypotečních zástavních listů představuje druhou, neméně jednoduchou alternativu. V současné době na českém trhu nabízí hypoteční zástavní listy Českomoravská hypoteční banka a Bank Austria Creditanstalt. Třetí alternativou je nákup dluhopisů v RM-Systému. Dostatečná likvidita na tomto trhu je udržována díky tzv. tvůrcům trhu u těchto titulů: KOMERČNÍ BANKA 8,0/04 CZ0003700528, STÁTNÍ DLUHOPIS 7,3/04 CZ0001000632, ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA 8,9/04 CZ0002000094. Je tak zajištěno, že dluhopisy nejen koupíte, ale i prodáte. Tato poslední alternativa je sice nejlevnější, má ale ve srovnání s předchozími dvěmi jednu výraznou nevýhodu – kupónové platby podléhají dani z příjmu.

Srovnání způsobů investování do pevně úročených cenných papírů (investice 100 000 na jeden rok)

Vstupní náklady Výstupní náklady Celkové náklady** Výnosy se daní Ostatní výhody a nevýhody Dluhopisový fond* 700 0 2100 Ne Diverzifikace rizika mezi více titulů. HZL ČMHB 400 300 700 Ne Nutno mít účet u SCP, HZL oceňovány nepravidelně podle vývoje úrok. sazeb. HZL BA-CA 1320 1320 2640 Ne Nutno mít účet u SCP, HZL oceňovány jednou týdně. RM-Systém 230*** 150 380 Ano Nutno mít účet u SCP, cena stanovena poptávkou a nabídkou.

* v průměru** bez daní, včetně poplatku za správu*** včetně poplatku za registraci 80 Kč, bez poplatku za založení účtu v SCP

