Pomůže vám Google k výnosu přes 40 %?

Název společnosti pochází od slova Googol, které označuje číslo se stovkou nul ( 10100 ). Jde o nepředstavitelně velké číslo, které nepřekoná ani množství všech odhadovaných částeček ve známém vesmíru, kterých je odhadem 1072 až 1087 (mimochodem, číslo které má googol nul, se nazývá googolplex, 10googol ). Název společnosti tak symbolizuje nepředstavitelné množství informací, které jsou prostřednictvím vyhledávače dostupné. V souvislosti s dnešním postavením firmy na trhu je to skutečně výstižný název.

Společnost Gogole v posledních dvou letech znamenala doslova revoluci a ne nadarmo se její vývoj popisuje jako splnění amerického snu. Tohle všechno by však nemusela být pravda, kdyby k tomu nedošlo ve správný čas a v příznivém prostředí, které jednoduše přeje společnostem v daném byznysu. Zatímco ještě před několika lety byl Google ve vyhledávání v pozici pronásledovatele svých největších konkurentů, jako jsou Yahoo, nebo Altavista, v průběhu několika let se situace poněkud změnila a úlohy se prohodily. Zatímco ještě v roce 2000 zadali uživatelé do jeho vyhledávače průměrně ani ne 20 milionů požadavků, v současnosti tento počet dávno překročil stovky milionů a počet indexovaných stránek dosahuje euvěřitelného čísla 8 miliard.

Vývoj cen akcií

Zdroj: Bigcharts.com

Jak to všechno začalo?

Firmu založili v roce 1995 dva studenti v Kalifornii, jejichž základním cílem bylo vytvořit vyhledávač, který by byl především jednoduchý a rychlý. Do té doby bylo totiž efektivní hledání informací v celosvětové síti spíše doménou zkušených uživatelů, o rychlosti vyhledávačů ani nemluvě. Prvním průkopníkem právě v rychlosti a jednoduchosti byla Altavista, k dokonalosti však nakonec vyhledávaní na internetu dotáhl až Google. Tento vyhledávač totiž přišel s tím, že do chaosu ve vyhledávání zavede řád. A to tak, že stránky se budou řadit podle informační hodnoty, na první místo se tedy dostanou firmy s největším množstvím odkazů z jiných stránek. To, že v poslední době se najde spousta společností, které se systém vyhledávání v Googlu snaží v honbě o co nejlepší umístění obelstít, může být považováno za slabinu programu, ukazuje to ale také na fakt, jak je Google pro klienty i uživatele důležitý.

Velkým plusem Googlu v porovnání s konkurencí je skutečně široká jazyková lokalizace a v neposlední řadě také nabídky služeb, která se neustále rozšiřuje o nové a nové možnosti. Google už dávno není jenom obyčejným vyhledávačem a správnost jeho cesty dokazují také kroky konkurence. Především největší konkurent společnosti, další gigant Microsoft, cítí příležitost, kterou internet představuje a své aktivity zaměřuje tímto směrem.

A co na to investoři?

Když kolem roku 2003 začaly tržby společnosti atakovat hranici jedné miliardy USD, rozhodli se majitelé v rámci rozvoje společnosti a získat nové prostředky na kapitálovém trhu. V čase příchodu na burzu v srpnu 2004 stály akcie Googlu 100 USD. V průběhu tří měsíců se jejich cena zdvojnásobila. Po roce už se obchodovaly za 300 USD. Google zkrátka všem ukázal, jak se dělá IPO, zejména co se týče načasování. Přesto se však zdá, že některé optimistické předpovědi a investiční doporučení byly i v případě společnosti Google předčasné a trochu přehnané a letos v lednu se strmý růst zastavil nad hranicí 475 USD. Od té doby akcie ztratily několik procent, a dno na hranici 330 USD dosáhly v polovině března. Od té doby sice cena akcie ještě jedou atakovala hodnotu 450 USD, momentálně se prodává na hranici kolem 370 USD.

Můžeme očekávat splasknutí další uměle nafouklé bubliny v segmentu internetových společností v čele právě s Googlem? Nejspíš ne. Před šesti lety tekly peníze do tohoto segmentu bez jakýchkoli rozumných zdůvodnění a podložení konkrétními výsledky, současná doba je poněkud jiná. Investoři jsou opatrnější a počínají si mnohem obezřetněji. I když raketový nástup Googlu na burze může opatrné investory vést k tomu, aby zvýšili svou obezřetnost, výsledky společnosti mluví samy za sebe. Jen v prvním čtvrtletí 2006 zvýšila firma zisk o 60 % z 372 mil. USD před rokem na 592 mil. USD. Tržby společnosti zaznamenaly růst o 80 % na 2,25 mld. USD, což také předčilo očekávání.

Optimističtí analytici na sebe nenechali dlouho čekat a například společnost Merill Lynch zvýšila doporučení z držet na koupit s koncovou cenou 540 USD. Přestože se podobně nadšené hodnocení na trhu objevuje poměrně často, málokdy se však nakonec splní, růstový potenciál společnost Google určitě má. Určitá korekce také nemusí být nežádoucí a víceméně se s ní po zmiňovaných strmých růstech dalo počítat. I přes zmiňované propady přinesla v posledním roce svým investorům zisk kolem 40 %. Navíc, s přihlédnutím na vývoj největších rivalů na trhu, společnostmi Yahoo a Microsoft je jasné, že krize posledních měsíců se netýká jen jedné společnosti.

Pokud by se domácí investoři rozhodli investovat do akcií společnosti Google, Yahoo, nebo Microsoft, není nic jednoduššího, než kontaktovat některou z brokerských společností, působících na domácím trhu. Většina z nich přístup na americké trhy zprostředkovává.

Myslíte si, že akcie internetových společností jako Google mají do budoucna dostatečný potenciál k růstu? Těšíme se na vaše názory.