Pomůže vám rodinné konto ušetřit peníze?

Obě banky nabízejí konta v jejichž názvu je slovo rodina a přestože tyto produkty obsahují v základní variantě jeden běžný účet, ostatní služby a produkty jsou již nabízeny ve dvoj i trojnásobném počtu, což platí zejména pro platební karty a přístupy k přímému bankovnictví.

„Rodina“ podle HVB Bank

HVB Bank se svým základním kontem Rodina Uno se nijak nevymyká z průměru (pokud pomineme název) toho, co je klientovi nabízeno. V rámci měsíčního poplatku – 94 Kč – může klient získat jeden běžný korunový účet s měsíčním výpisem, třemi kanály přímého bankovnictví a 3 platebními kartami (1 embosovanou, 1 elektronickou a za poloviční cenu 1 elektronickou pro dítě mladší 15 let, tj. 300 Kč ročně). Konto tedy objemem služeb nepředstavuje nic zásadně výjimečného, ba přímo naopak. Cenově i produktově je srovnatelné např. s Komplexním programem České spořitelny, který ale dokonce navíc obsahuje některé transakce započtené do ceny balíčku. Oba totiž vyjdou asi na 107 Kč měsíčně pokud zaktivujete všechny služby, které jsou vám nabízeny. To znamená, že Konto za 94 Kč u HVB Bank (u ČS 90 Kč) a platební kartu pro juniora za 150 Kč ročně u HVB ( roční poplatek 200 Kč elektronická karta ČS).

Předběhne malá banka svou nabídkou velké hráče na trhu?

Teprve při zřízení Rodiny Duo a Trio objeví majitel konta jeho „přednosti“. Tyto varianty totiž nabízejí jeden, respektive dva další účty v rámci balíčku. Společně s rozšířením účtů se ovšem navyšuje i cena na 114 Kč a 124 Kč měsíčně. Rodina tak získá možnost rozdělit své platby a má nad nimi velmi přesnou kontrolu. Nutné je ovšem dodat, že vždy je jeden účet veden jako hlavní a ostatní jako jeho podúčty, které mají pouze jednoho majitele a neomezený počet disponentů, kterým majitel určí jejich práva (limity transakcí, omezení práv na určitý druh operací, atd.).

Založení konta s více účty je však nutné si dobře rozmyslet, protože i když budete mít přesný přehled, jak s penězi na účtu hospodaří manžel(ka) nebo vaše ratolest, pokud budete chtít účet zrušit, tak si připravte 400 korun za každý účet. Nemluvě o tom, že za zrušení každého kanálu přímého bankovnictví je účtováno 200 Kč. Takže vás zrušení toho konta přijde na pěkné peníze.

Představy o rodině podle Poštovní spořitelny

Nabídka Poštovní spořitelny je rozhodně levnější než v případě HVB Bank, jedná se o Program Rodina k postžirovému účtu za měsíční poplatek 40 Kč. Klient pak získá jeden korunový účet, Maxkartu, možnost vydání 3 platebních karet bez poplatku (měsíční vedení 15 Kč / kus), internet banking a GSM banking, možnost telefonicky zjišťovat zůstatek účtu, kontokorent, spořící účet.

Banka Konto Cena Služby HVB Bank Rodina 94 Kč vedení běžného účtu, měsíční výpis, 3 platební karty*, internet banking, telebanking, GSM banking Rodina Duo 114 Kč další běžný účet, vedení běžného účtu, měsíční výpis, 3 platební karty*, internet banking, telebanking, GSM banking Rodina Trio 124 Kč 2 další běžné účty, vedení běžného účtu, měsíční výpis, 3 platební karty*, internet banking, telebanking, GSM banking Poštovní spořitelna Program Rodina 40 Kč vedení běžného účtu, měsíční výpis, vydání 4x Maxkarta pro disponující osoby, spořící účet, termínovaný vklad, kontokorent, poplatky u přímého bankovnictví

* 1 embosovaná karta, 1 elektronická karta, 1 elektronická karta pro dítě do 15 let za poloviční poplatek

Zdroj: banky

Disponentská práva k účtu opět určuje jejich majitel, stejně jako má možnost ovlivnit i limity na platebních kartách, které jsou k programu vydány. Pokud se klientovi zdá program nevýhodný, může jej zrušit za 200 Kč, což je cena oproti HVB vskutku lidová.

Co konkurence?

Ostatní banky nabízejí širokou škálu produktů využitelných pro správu rodinných financí, i když názvy jim často nemusí odpovídat šíře služeb však ano. Balíčky jsou nabízeny v několika úrovních lišících se zejména rozsahem a kvalitou produktů.

Rozhodně se při výběru rodinného konta ale nenechte zlákat pouze názvem. Důležitější je, stanovit si kritéria, která budou při výběru konta rozhodující, ať už to bude cena, šíře a kvalita služeb nebo jednoduchá obslužnost účtu. Můžete dojít i k tomu, že se vám více vyplatí nechat si vlastní účet místo toho, abyste finance sjednotili.

Využíváte v rodině samostatné účty nebo jste sjednotili finance na jedno konto? Napište nám, těšíme se na vaše názory.