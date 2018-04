Poohlédněte se po vyšších výnosech

Investovat na Slovensku bylo až donedávna možné pouze prostřednictvím fondů, které část svého portfolia alokovaly na slovenském trhu. Přibližně od poloviny loňského roku se u nás objevily i fondy, které jsou primárně zaměřené na slovenský region. Tyto fondy jsou většinou z dílen zahraničních správcovských společností, které vytvořily slovenské fondy primárně pro Slovensko a posléze je registrovaly i u nás. Proto jsou také tyto fondy denominované ve slovenských korunách. Zatím se vesměs jedná o fondy fixně úročených aktiv, neboť akciový trh na Slovensku je ve srovnání s dluhopisovým ještě méně rozvinutý než u nás.

Nejdříve u nás začala nabízet slovenské fondy ČSOB, která v České republice zaregistrovala v květnu 2003 dva fondy své mateřské společnosti KBC. Dluhopisový fond s lucemburským domicilem KBC Renta SLOVAKRENTA a fond peněžního trhu KBC Multicash ČSOB SKK, který má domicil v Belgii.

V listopadu 2003 vznikl tentokrát český fond J&T Opportunity SKK investiční společnosti J&T Asset Management. Jde o smíšený fond denominovaný ve slovenských korunách, avšak zatím se s prostředky ve fondu nehospodaří a fond ani není nabízen novým podílníkům. J&T má totiž s tímto fondem jiné plány, než když jej zakládala. Bližší podrobnosti však nechává až na dobu, kdy bude známo konečné znění nového zákona o kolektivním investování a dalších předpisů týkajících se fondů.

Další možnosti přinesly až posední týdny. Před necelým měsícem oznámila skupina ING, že u nás začne distribuovat dva fondy investující na Slovensku. Oba fondy s lucemburským domicilem investují do fixně úročených instrumentů - ING Slovenský fond peněžního trhu a ING Slovenský dluhopisový fond. A konečně poslední z nabídky fondů jsou dva fondy přímo ze Slovenska.

Název Kategorie Datum založení fondu Měna Poplatek za správu Poplatek při prodeji Minimální investice ING Slovenský fond peněžního trhu peněžní trh 31.7.2003 SKK 0,65% 0,50% 3000 SKK ING Slovenský dluhopisový fond dluhopisový 31.7.2003 SKK 0,90% 1,90% 3000 SKK KBC Multicash ČSOB SKK peněžní trh 28.2.2003 SKK 0,60% 0,10% ekvivalent 5000 CZK KBC Renta SLOVAKRENTA dluhopisový 16.6.2003 SKK 0,75% 1,00% ekvivalent 5000 CZK

Unie investičních společností České republiky informovala, že na své valné hromadě 26. února přijala nového člena AMSLICO AIG Funds správcovskou společnost, a.s. Tato slovenská investiční společnost spravuje tři fondy, z nichž jeden u nás zaregistrovala již více než před rokem, druhý, zbrusu nový fond až v tomto roce; nicméně distribuci obou fondů u nás rozběhne až nyní „během krátké doby“.

AAF - Zahraničný rastový fond je na Slovensku řazen mezi akciové fondy, podle klasifikace UNIS v ČR by však spadal spíše pod

- Fondy ING i KBC jsou spravovány v České republice (resp. v ING Investment Management a ČSOB Asset Management).

- Pro fondy KBC představují hlavní distribuční kanál pobočky ČSOB, u ING lze fondy nakoupit na pobočkách ING Bank a v síti finančních poradců a makléřských společností.

Fondy Amslico AIG lze nakoupit pouze ve vlastní agenturní síti (tedy především agenti pojišťovny).

- Rozdíly mezi fondy ING a KBC, např. v poplatcích, minimálních investicích apod. jsme popsali v TOMTO článku

fondy(akciové fondy podle UNIS investují minimálně 66 % aktiv na akciovém trhu, kdežto zmíněný fond podle statutu investuje do akcií minimálně 60 %). Fond investuje do zahraničních akcií (v současnosti 71 %) a do především slovenských dluhopisů (19 %). Druhý fond AAF - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový se zatím neprodává ani na Slovensku, premiéru by měl mít u nás. Jde o dluhopisový fond se zaměřením na středoevropský region, tedy Polsko, Maďarsko, ČR a Slovensko. Poměrně krátká bude u tohoto fondu(průměrná splatnost instrumentů v portfoliu), měla by se pohybovat mezi 1,5 a 2 roky.

Zahraničný rastový fond se vysokým podílem zahraničních akcií neliší od fondů v nabídkách domácích společností, stejně tak druhý fond se podobá domácím fondům IKS Plus bondovému a ISČS Trendbondu, a proto je pro většinu investorů zbytečné podstupovat měnové riziko.

Přinesou slovenské dluhopisy vyšší zisk?

Zajímavěji působí fondy investující do dluhopisů a na peněžním trhu, neboť úroky na Slovensku jsou na mnohem vyšší úrovni (např. základní sazba NBS je na úrovni 6 %, oproti 2% sazbě ČNB). Otázku, zda je vhodné na Slovensku investovat, však musíme rozdělit na dvě části. První je vývoj na dluhopisovém trhu, druhou pak kurz české koruny vůči slovenské.

V obou případech je výhled pozitivní, avšak ne bez výhrad. Jak uvádí analytik Daniel Kozel z Komerční banky, je dluhopisový trh na Slovensku poměrně rozsáhlý, např. poměr objemu vládních dluhopisů k HDP je na Slovensku větší než u nás, Slovensko má na rozdíl od ČR i emise eurobondů a je zde velké množství emisí. Řada emisí je však málo likvidní a pouze v nízkém objemu. Přestože jsou obchodované objemy přibližně stejné jako u nás, existují zde velké spready (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) u bank, které vytvářejí ceny dluhopisů (u nás jsou ve výši 3 bp, na Slovensku 7-10 bp).

Výnosová křivka na Slovensku má negativní sklon, a proto se nyní jako zajímavější jeví fondy s kratší durací aktiv, tedy fondy peněžního trhu. Stejně tak sklon křivky vypovídá o očekávaném snižování úrokových sazeb, které prospívá dluhopisovým fondům (viz. obdobná situace v ČR před dvěma lety, kdy dluhopisové fondy dosahovaly až 10% roční výkonnosti).

Největší neznámou a riziko pro domácího investora představuje měnový kurz. Výhled je však podle analytiků pozitivní, slovenská koruna by měla dále posilovat. Daniel Kozel vidí jako hlavní důvody optimistické předpovědi reformu daní a penzijního systému a příliv zahraničních investic. Štěpán Mikolášek z ISČS však uvádí i některé faktory, které by mohly s kurzem značně zakolísat. Jde především o oslabení pozice vládní koalice a nadcházející volby prezidenta. I tak Mikolášek očekává posilování slovenské koruny jak vůči euru, tak vůči

české koruně. Slovenská koruna by však měla více posilovat (vůči euru) než česká koruna především kvůli kladně hodnocené razanci fiskální reformy na Slovensku či horší bilanci zahraničního obchodu v ČR.

K opatrnosti investory nabádají i správci čtveřice fondů, které jsou u nás nabízeny (dva fondy KBC, dva ING). Jan Barta z ČSOB Asset Management přirovnává krok od dluhopisových fondů ke slovenským fondům s kurzovým rizikem k situaci, kdy se rozhoduji, zda přesunout část portfolia z dluhopisů do akcií. Spekulativní charakter investice do slovenských dluhopisů potvrzuje i Daniel Kozel, podle kterého dodatečný výnos (u splatností 3 roky je výnos na Slovensku okolo 3-4 % oproti 2,6 % v ČR) není až tak velký v porovnání s podstupovaným kurzovým rizikem. Tyto fondy jsou patrně atraktivnější pro investory z Evropy, neboť vůči euru by mělo být posílení SKK výraznější než proti české koruně.

„Slovenské“ fondy by měly tvořit pouze doplněk portfolia zkušenějších investorů. V současnosti jsou však vnímány jako velmi zajímavá alternativa, o čemž svědčí i spokojenost ING s dosavadním zájmem o tyto fondy, který zaznamenali za necelý měsíc od jejich uvedení.

Investovali byste nyní do dluhopisů a peněžního trhu na Slovensku? Myslíte si, že slovenská koruna bude dále posilovat? Těšíme se na vaše názory.