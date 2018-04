Popis pracovní činnosti

Kromě pracovní smlouvy předáváme zaměstnanci i náplň práce, tedy popis pracovních činností. Tento dokument končí obvykle slovy "... a další práce podle pokynů vedoucího". Je to regulérní? Opravňuje to zaměstnavatele překládat dočasně zaměstnance (na záskok) na jiné práce?V praxi je vždy velmi užitečné doplnit znění pracovní smlouvy popisem práce. Každý popis práce musí vycházet ze znění druhu práce uzavřeného v pracovní smlouvě. To znamená, že pouze rozvádí ty činnosti, které se zaměstnanec zavázal vykonávat v pracovní smlouvě. Proto dodatek uvedený na konci popisu pracovních činností "... a je povinen konat další práce podle pokynu vedoucího" se může vztahovat výhradně k druhům prací sjednaných v pracovní smlouvě. V žádném případě tedy neopravňuje vedoucího ukládat zaměstnanci práce jiného druhu, a to ani na krátkou dobu, například na záskok. Pokud tedy vedoucí potřebuje, aby zaměstnanec tuto činnost přechodně vykonával, pak s ním vždy musí výkon takové pracovní činnosti dohodnout.