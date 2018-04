Poplatek za půjčku banka srazila obratem, peníze však neposlala

Největší potíž, se kterou se v bankách můžete setkat je, když bankéři chtějí uzavřít obchod za každou cenu, aby splnili svůj osobní úkol. Ten mají zpravidla nastavený na čtvrtletí nebo za kalendářní měsíc.

I za svou aktivitu a získaný počet čárek bankéř zpravidla nikdy nedostane žádnou prémii, plněním zadaných úkolů obhajuje svou zaměstnaneckou pozici. Pokud je obchodně úspěšnější než kolegové, má tak větší šanci, že si pracovní místo udrží a může se vypracovat i na vyšší post. Takto nastavená pravidla však nemusí být pro klienta žádné terno.

Přílišná suverénnost dá profesionalitě na frak

Obdobnou zkušenost jsme zaznamenali v České spořitelně. Během testu udělala bankéřka hned tři vážné chyby. Byla svižná a suverénní natolik, že vůbec neposlouchala, o co klient žádá. Namísto předsmluvní úvěrové nabídky, kterou jsme požadovali, půjčku rovnou schválila.

Nabídla přitom hotovostní spotřebitelský úvěr, který v porovnání s konkurencí vyšel nejdráž. Na koupi auta přitom mohla doporučit jiný produkt, který má banka v nabídce. A to účelový úvěr, který by vyšel o něco levněji.

A chybovala i do třetice. Když musela obchod zrušit a půjčku stornovat, vůbec si nevšimla, že z účtu žadatele automaticky strhla tučný úvěrový poplatek. Pokud by si klient bankovní výpis nezkontroloval a neoprávněně zaúčtovaný poplatek nereklamoval, přišel by o jeden tisíc korun. "Došlo k pochybení konkrétní pracovnice," přiznává Klára Pačesová z České spořitelny.

Při jednání s bankéři na pobočkách se vždy vyplatí nenechat se manipulovat, vzít otěže do svých rukou a řídit se osvědčenými radami a doporučeními.

Pro jednání na pobočce si udělejte čas a počítejte s tím, že kvalitní informace o produktu nemůžete získat během několika minut. Nenechte se odbýt letáky či odkazem na internet. Nebojte se pokládat bankéři otázky a žádat o vysvětlení pojmů a všech detailů, kterým zcela nerozumíte.

Praktické rovněž je, zopakovat nejpodstatnější informace nahlas a nechat bankéře vyjádřit, zda vše chápete správně. Utužíte si tak své finanční znalosti a další jednání v bankách budete zvládat s větším přehledem.

Bankéři na pobočkách mají za úkol s klienty co nejvíc pracovat a nabízet i to, oč vůbec nežádají. Pokud jdete do banky s konkrétním cílem, například požádat banku o informace, za kolik a za jakých podmínek vám banka půjčí, nenechte se rozptylovat informacemi o výhodném spoření či dalších produktech, které s půjčkou nesouvisejí.

Svou žádost formulujte vždy jasně a důrazně. Zároveň usilujte o to, abyste získali nabídku s obdobnými parametry a mohli ji bez potíží porovnat s jinými (jak správně porovnat úvěr zde).

Spolu s informacemi byste si měli z pobočky odnést i kontakt na bankéře, který s vámi jednal. Pokud bankéř zapomene vizitku připojit, vyžádejte si ji. Pokud doma vyhodnotíte jeho nabídku jako nejlepší, můžete zpětně zavolat, dojednat si další schůzku a neztrácet čas s dalším bankéřem.

Skutečný profesionál by vám měl během jednání také sám nabídnout, že za pár dnů zpětně zavolá na vaše číslo, aby se poptal, zda máte o produkt vážný zájem. Během našeho testu tak učinili čtyři ze šesti bankéřů.

Při rozhodování, který bankovní produkt vám může nejlépe sedět, si najděte čas a podívejte se na webové stránky bank. Můžete se buď předem připravit na jednání s bankéřem, nebo proklepnout již získanou nabídku. Snadněji odhalíte, zda bankéř nabídl cenově dražší produkt namísto levnějšího, jako se to stalo v našem případě u České spořitelny.

Řada bank má na internetových stránkách rovněž slovníček pojmů, které s produktem souvisejí. Oživit si tak můžete znalosti, že kreditka není totéž jako debetní karta, co znamená kontokorent či RPSN nebo jaký je rozdíl mezi klasickým a revolvingovým úvěrem.

Jestliže se rozhodnete pro konkrétní bankovní produkt, který vyžaduje pohyb na vašem běžném účtu, zkontrolujte si co nejdříve svůj bankovní výpis. Když jsou některé poplatky naúčtovány neoprávněně, nebo jsou nesrovnalosti v převodu peněz, uplatněte reklamaci.

Počítejte s tím, že časově nejnáročnější je osobní reklamace na pobočce, reklamovat však můžete i přes klientskou linku banky nebo e-mailem. V České spořitelně se můžete přímo obrátit i na ombudsmana, který chrání práva klientů. Případný finanční spor s bankou vám pomůže řešit také kancelář finančního arbitra (zde).