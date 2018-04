Poplatky a RPSN: jak srovnávat úvěry

Z tabulky je zřejmé, že nejde o poplatky malé. V případě počátečního poplatku jde u částky úvěru 50 000 korun nejčastěji o pět set korun. Vyžadují jej všechny banky (pokud nemají zrovna „akční nabídku“) s výjimkou Raiffeisenbank, Komerční banky u Perfektní půjčky a Poštovní spořitelny u úvěru Čtyřlístek. U nich jsou však nižší poplatky evidentně výměnou za vyšší úrokovou sazbu. Ovšem daleko více dokáží půjčku prodražit poplatky měsíční – za vedení úvěrového účtu se pohybují kolem padesáti korun, což při této částce znamená za tři roky náklady 1800 korun. Tento poplatek nevyžaduje pouze Komerční banka u své perfektní půjčky a Poštovní spořitelna u úvěru Čtyřlístek. Platí ovšem totéž, co u předchozího.

Podmínka vedení běžného účtu již pro získání úvěru není tak obvyklá – pro některou ze svých půjček ji nevyžaduje pět z deseti vybraných bank. I tady je dobré si spočítat celkové náklady za dobu úvěru.

V poplatcích či splátce dále může být zahrnuto pojištění schopnosti splácet, a to volitelně, nebo povinně. Automaticky je ve splátkách zahrnuto pojištění u Raiffeisenbank a Komerční banky (zde dokonce zdarma zahrnuto i pojištění pro případ ztráty zaměstnání – u RB je lze dokoupit). O to je opět navýšena úroková sazba. Ostatní banky, které naše tazatelka kontaktovala, jsou schopny pojištění v různém rozsahu sjednat dle zájmu klienta (s výjimkou Živnostenské banky). Musíte se ovšem připravit na to, že jistota něco stojí – poplatek se pohybuje v řádech několika desítek korun či dokonce přes stokorunu měsíčně (v závislosti na rozsahu pojištění).

Jak jsme již zmínili – všechny uvedené poplatky mohou být počítány ke splátce zvlášť, ale také již mohou být v pravidelných měsíčních platbách zahrnuty – je třeba zeptat se, co vlastně všechno splátky již zahrnuje.

Ojedinělý (a nevratný) poplatek 50 korun má u svého Spotřebitelského úvěru Poštovní spořitelna – poplatek za vyhodnocení žádosti. Posouzení nákladnosti úvěrů i s poplatky má umožnit ukazatel RPSN - roční procentní sazba nákladů, tedy procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku. Veličina má být pro spotřebitele při srovnávání nabídek výhodnější než úroková sazba, a to zejména ze dvou důvodů. Jednak může být úroková sazba u různých finančních institucí uváděna za různé časové období (denní, týdenní, měsíční či roční), což může spotřebitele mást.

Druhý důvod je ten, že RPSN kromě výše splátek (jistiny a úroků) zohledňuje rovněž další náklady s úvěrem spojené, jako jsou například poplatky za přidělení úvěru. Ovšem například u poplatků za vedení účtu mají poskytovatelé úvěrů povinnost zahrnout je do výpočtu RPSN pouze v tom případě, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení. Některé banky je tedy do výpočtu dle našich zkušeností nezahrnují a už vůbec do nich nepočítají ty, které se váží k případnému povinnému založení běžného účtu. Abychom byli co nejvíce objektivní, počítali jsme v našich výpočtech i s nimi.