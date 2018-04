Poplatky: Co a za kolik zařídíte na úřadě

Žádosti o doklady podáte na obecním úřadě s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu. V Praze na úřadech městských částí Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrátu. Kdo má trvalé bydliště na druhém konci republiky, než kde doopravdy žije, může však přijít i na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přehled obcí s rozšířenou působností najdete třeba na internetu http://mesta.obce.cz. Kdo nemá k internetu přístup, tomu poradí na nejbližším obecním úřadě.

Musíte si nechat vyměnit občanku?

Staré občanské průkazy musíte nechat vyměnit. Tedy pokud jste se narodili po roce 1935, protože pro starší lidi není výměna povinná. Na úřadě zamiřte k okénku oddělení evidence obyvatel.

Které občanské průkazy se mění a dokdy?

- vydané do konce roku 1994 – platnost skončila 31. 12. 2005

- vydané do konce roku 1996 – platnost skončí 31. 12. 2006

- vydané do konce roku 1998 – platnost skončí 31. 12. 2007

- vydané do konce roku 2003 – platnost skončí 31. 12. 2008.

Od druhé poloviny roku 2000 dostávají lidé zelené občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, ty výměně nepodléhají, platí po dobu v nich uvedenou.

S čím žádat

K žádosti o nový občanský průkaz budete nejprve potřebovat původní občanku. Pokud žádáte o první průkaz nebo jste ten předešlý ztratili, doneste si rodný list. Při ztrátě nebo odcizení je třeba mít s sebou i potvrzení o občanském průkazu – to je dokument, který jste dostali, když jste ztrátu ohlašovali. Potřebovat budete také průkazovou fotografii a vyplněný formulář „žádost o vydání občanského průkazu“. Formulář si musíte na úřadě vyzvednout v originále, nepřijímají žádné kopie ani počítačové výtisky. Vezměte s sebou i další doklady, které potvrzují skutečnosti, jež chcete do průkazu zapsat. Třeba vysokoškolský diplom, oddací list, rodný list dětí...

Kolik zaplatíte za občanku

- vydání nového průkazu při zničení, ztrátě nebo odcizení 100 korun

- provedení změn povinně zapisovaných údajů (bydliště, jméno...) zdarma

Kdy doklad dostanete: Úřad má na vydání nového průkazu 30 dní.

Na úřad pro spoustu razítek

Na matriku nejspíš zamíříte ve chvíli, kdy naplánujete svatbu nebo si chcete nechat změnit jméno. „Nebo třeba když potřebujete duplikát rodného listu, protože ten původní nemůžete najít. Tehdy však musíte namířit na matriku podle místa narození,“ vysvětluje Zdeňka Edlová z matriky v Praze 8. Nemusíte se dostavit osobně, stačí se domluvit telefonicky nebo e-mailem a matrice pak poslat stvrzenku o zaplacení poplatku. Pro snadné prokázání, že jste skutečně zaplatili, použijte nejlépe klasickou složenku.

Lhůta na vyřízení žádosti je sice podle zákona 30 dní, obvykle však matrikáři vystaví nový rodný list na počkání. „Když nepřijdete 10 minut před koncem úředních hodin,“ dodávají úředníci.

Poplatky na matrice

- duplikát rodného (oddacího, úmrtního) listu 100 korun

- změna hanlivého příjmení nebonávrat k dřívějšímu příjmení 100 korun

- změna jména nebo příjmení 1000 korun

- povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost 1000 korun

Na úřadě zařídíte i takové věci, jako je úřední ověření dokumentu nebo vašeho podpisu. Nezapomeňte, že podepisovat se nesmíte předem, ale až před očima ověřujícího. Samozřejmě s sebou budete potřebovat platný občanský průkaz. Pokud zastupujete neziskovou organizaci, třeba hasiče nebo ochránce přírody, jsou vám poplatky odpuštěny – kromě občanského průkazu však k tomu budete potřebovat také zřizovací listinu či registrační list.

Poplatky při ověřování

- ověření dokumentu, platí se za každou započatou stránku 30 korun

- ověření podpisu nebo otisku razítka, platí se za každý podpis nebo za každé razítko 30 korun

- ověření podpisu a otisku razítka na listině, která bude použita v zahraničí 100 korun

Na správním odboru obecního úřadu pořídíte i v záležitostech, jakými jsou lovecký nebo rybářský lístek. Zde žádáte také například o výpis z rejstříku trestů, pokud se vám pro něj nechce jet do Prahy. Vyřízení žádosti trvá asi 10 dní a výpis vám přijde poštou na adresu, kterou určíte.

- výpis z rejstříku trestů 50 korun

- vydání loveckého lístku na 1 den 30 korun

- vydání loveckého lístku na rok 150 korun

- vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1000 korun

- vydání rybářského lístku na rok 100 korun

- vydání rybářského lístku na 10 let 500 korun

Poplatky, které náleží obci

Obec vybírá i další spoustu poplatků, kterým se dohromady říká místní. Většina z nich se týká podnikatelů, patří sem třeba poplatek z provozování hracího automatu nebo poplatek za lázeňský pobyt. Místní poplatek, se kterým se setkává spousta občanů přímo, je poplatek až 1500 korun ročně za držení psa. Přesnou výši stanovuje konkrétní obec, a tak třeba v Praze platí lidé v rodinném domku za psa 600 korun, v Benešově nad Černou stačí na poplatek 200 korun.

Víc peněz vydají ti, kdo mají psů více, protože za druhého a dalšího bývá poplatek vyšší. Naopak levnější poplatky za držení psů mají staří lidé, invalidé, vdovy a sirotci, těm úřady část platby odpouštějí.

