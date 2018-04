Poplatky předplácejte jen u investic do 10 let

Předplacený poplatek je třeba uhradit společně s první investicí, nebo se strhává postupně z prvních investovaných peněz. Na příkladu to vypadá tak, že se třeba dohodnete na investici 2 000 korun měsíčně po dobu 10 let, celkem tedy 480 000 korun. Dvouprocentní poplatek je 9 600 korun, tedy téměř celých prvních pět měsíců jde na poplatky. Některé investiční společnosti nabízejí při předplacení poplatku slevu. Ale je to pro klienta opravdu výhoda?

Informace o možnostech placení poplatků nebývají kompletní

První problém je dostat se ke správným údajům. Investiční společnosti uvádějí různé a ne vždy kompletní informace. U první skupiny společností (ISČS, ČSOB, IKS a ING) lze celkem jednoduše dohledat výši vstupního poplatku. Všechny firmy jej účtují průběžně z investovaných částek.

Společnosti z druhé skupiny (například AXA) investora přesně informují o tom, jakým způsobem bude poplatek strháván a v jaké výši, při předplacení bývá částka nižší.

U třetí skupiny (třeba Conseq) se dozvíte výši poplatku v případě předplacení, informace o možnosti průběžné úhrady však není uvedena.

Beze slevy si poplatky nepředplácejte

V případě, že společnost nabízí slevu na předplacené poplatky, může být předplacení u některých produktů výhodné, ovšem za předpokladu, že klient dodrží sjednanou dobu spoření. Předplacené poplatky totiž mohou dosáhnout nemalých částek.

Například u akciového fondu Conseq je vstupní poplatek 4,5 procenta. Pokud budete postupně investovat milion korun, dosáhne předplacený poplatek výše 45 tisíc korun. Průběžně placený vstupní poplatek je pět procent, v tomto případě tedy na poplatcích zaplatíte celkem 50 000 korun. Na první pohled se zdá, že je částka vyšší, ale je potřeba brát v úvahu, že jde o nominální hodnotu. Měli bychom brát v potaz časovou hodnotu peněz.

Předplácení poplatků je výhodné pro ty, kdo plánují investovat do deseti let. U dlouhodobějších investic se situace obrací. Nesmíte totiž zapomenout, že předplacením poplatků se zavazujete, že budete investovat po danou dobu do zvoleného fondu. Při předčasném ukončení se vám předplacené poplatky nevrátí. Stejně tak, pokud se rozhodnete pro změnu investičního programu.

Peníze předem se vyplatí poradcům

Dá se říci, že průběžné placení vstupních poplatků je většinou výhodnější, i když se o této možnosti u některých prodejců ani nedozvíte.

Předplácení se totiž vyplatí především investičním společnostem a finančním poradcům. Společnost dostane své peníze hned na začátku a nemusí se starat o to, jestli se rozhodnete spoření ukončit po roce, nebo vydržíte až do konce sjednané doby.

Stejně tak se to vyplatí finančním poradcům, kteří dostávají provize z toho, co investor zaplatí. Pokud uhradíte poplatky hned, může z toho poradce okamžitě získat svůj díl. Proto některé společnosti možnost průběžného placení poplatků zatajují, nebo se alespoň formou slevy snaží motivovat klienty k předplacení poplatků a sjednání smlouvy na delší dobu.