Zrušila investiční životní pojistku a přišla o téměř 45 tisíc korun

Investiční životní pojištění Je kombinace pojištění (například pro případ úmrtí, úrazu či invalidity) a investování do fondů . Kromě zajištění pojistné ochrany může klient současně investovat ve fondech, kde se nakupují takzvané podílové jednotky, které představují podíl na majetku daného fondu.

(například pro případ úmrtí, úrazu či invalidity) a . Kromě zajištění pojistné ochrany může klient současně investovat ve fondech, kde se nakupují takzvané podílové jednotky, které představují podíl na majetku daného fondu. Je daňově zvýhodněné , velmi moderní a flexibilní. Jeho paušální odmítání by bylo chybou, protože podmínky pojistného krytí mohou být výhodnější než u rizikového pojištění bez spořicí složky.

, velmi moderní a flexibilní. Jeho paušální odmítání by bylo chybou, protože podmínky pojistného krytí mohou být výhodnější než u rizikového pojištění bez spořicí složky. Mělo by však zůstat pojištěním. Proto když si tento produkt sjednáváte, měla by být investiční složka minimální. Investování skrze IŽP je totiž většinou velmi drahé a v mnoha případech zaručeně ztrátové vinou více či méně skrytých poplatků.