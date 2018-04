Poplatky v bance: vysoké a zbytečné

Naštvaných lidí je tolik, že už na speciálním serveru www.bankovnipoplatky.com hlasují o tom, který poplatek je nejzbytečnější. V prvním kole tipovalo více než 5000 návštěvníků serveru.

Neslavným vítězem se stal poplatek za příchozí platby či vklad na účet. Hlasovalo pro něj 46 procent respondentů. Ti také v diskusi mohutně kritizují další podle nich zbytečné poplatky za služby, které nechtějí, ale musí je platit. Třeba papírové výpisy z účtu.

Například Česká spořitelna sice nově umožňuje zvolit frekvenci výpisů od týdenního do čtvrtletního, ale diskutující, kteří ovládají svůj účet přes banku, nechtějí žádné papírové výpisy – stačí jim pohled na počítač a možnost si jej vytisknout.

Jde to pomalu

I když ministr financí Sobotka vystupuje ostře proti poplatkové politice bank a finanční ústavy naopak některé poplatky snížily či zrušily, stejně jsou pořád oproti zahraničí neúměrně vysoké. Aleš Cibulka je sběratelem pohlednic, které nakupuje často na internetovém serveru eBay. Platí malé částky – třeba jen dvě či tři eura. Protože věděl, že v českých bankách jsou poplatky vysoké, otevřel si účet v Rakousku.

„Za tři měsíce jsem provedl 230 plateb, které mne stály 4,65 eura za vedení účtu a 23 eur za transakce, celkem tedy asi 800 korun. Kdybych si nastavil účet s častým placením, pak bych zaplatil pouze devět eur za vedení účtu a transakce bych měl zdarma,“ popisuje Aleš Cibulka.

Komerční banka mu nabídla, že jejím prostřednictvím může platit do ciziny a každá platba ho přijde na 225 korun. Za zmíněných 230 plateb by zaplatil 51 750 korun! Oproti 800 korunám, na něž ho platby přišly přes účet v Rakousku, je to horentní suma.

Podle Romany Kubálkové, tiskové mluvčí Komerční banky má však klient i levnější možnosti. Může platit embosovanou kartou, kterou nechá odblokovat pro placení na internetu nebo použije speciální virtuální kartu E-card určenou jen k nákupům po síti. Platí se za ni 65 korun ročně, podmínkou je, aby zájemce vlastnil klasickou embosovanou nebo elektronickou kartu banky.

Je naděje, že se rozdíly v poplatcích smažou? S tím, že by brzy poklesly ceny poplatků, se mohou čeští klienti rozloučit. Banky nemají důvod k takovému kroku. Naopak dobře vědí, že je klient natolik loajální, že nejen dokáže tolerovat vysoké ceny ústavu, kde si založil svůj první účet, ale dokonce i další zdražování jeho služeb. Výraznější pokles poplatků za bankovní služby by podle některých odborníků přinesl jen vstup konkurence s podstatně nižšími cenami, nebo by klienti museli začít reagovat na vysoké ceny přechodem k levnější bance, podobně jako je tomu například ve Velké Británii.

Nesmyslný poplatek? Řekněte to dál

Po silném nátlaku veřejnosti a ministerstva financí zrušily všechny banky až na Poštovní banku poplatek za zrušení účtu. Jiné poplatky musíme stále platit. Pokud narazíte na nesmyslný poplatek, můžete o tom informovat sdružení obrany spotřebitelů, které se zabývá

i problematikou bank. Také ministerstvo financí zřídilo v uplynulých dnech e-mailovou schránku spotrebitele@mfcr.cz. Je na ni možné posílat jakékoli připomínky či náměty ze všech oblastí finančního trhu.

„Nicméně spotřebitelé by si měli sami uvědomit, že na účtování některých poplatků, které se jim zdají v rozporu s uzavřenou smlouvou či všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době jejího uzavření, musí reagovat ve lhůtě, kterou finanční ústavy stanoví na výpisu,“ upozorňuje tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů Ivana Picková.

I když není podrobné čtení výpisů žádným bestsellerem, je potřeba se jimi prokousávat. „Našel jsem na výpisu svého studentského účtu bezdůvodný poplatek 41,60. Bylo to jakési nedopatření, a když jsem se bance ozval, poplatek zrušili a peníze mi vrátili. Podobné zkušenosti měli i známí. Teď každý výpis kontroluji,“ popisuje student Honza.

Jaké změny prodělal či ještě prodělá sazebník vaší banky? Kolik vás na poplatcích stojí úvěr? Umíte číst ve výpisu? Přečtěte si naše aktuální téma.

Zkoušeli jste se někdy bránit proti poplatkům bank například reklamací či přechodem k jinému finančnímu ústavu? Co byste poradili ostatním? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.